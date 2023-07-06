Рівень Дніпра впав на 4 метри: мешканці багатоповерхівок у громаді на Запоріжжі потерпають без води

Люди нарікають, що на пенсію води особливо не накупишся.

Без питної води зосталися мешканці відразу кількох сіл на Запоріжжі. Через підрив Каховської ГЕС, рівень води в Дніпрі впав на понад чотири метри і наразі нижче норми. Мешканці Біленьківської громади, яка нижче за руслом, змушені купувати питну воду, адже привозної не вистачає. Скаржаться, що ситуацію ускладнює ще й літня спека, йдеться в ТСН.

Пан Віктор, озброївшись п'ятилітровими баклажками, прийшов по воду до машини пожежників. Розповідає, що мешкає разом із дружиною у багатоповерхівці, а там вода лише технічна, тож питну щодня доводиться купувати. Та на маленьку пенсію, зітхає чоловік, багато не візьмеш. “А тепер будемо брати звідси. Технічна вода, можемо лише вмитись, в туалет сходити і все”, - каже чоловік.

Сезонні овочі місцеві теж готуються купувати, адже технічної води через маленький напір на полив городів не вистачає, та і якість її лякає, зізнаються люди. “Ну, вода йде з Дніпра, але вона жовта. Вода дуже була, у нас весь час було нормально води”, - кажуть люди.

У селі Біленьке мешкає 5 тисяч людей. У приватних обійстях господарі пробили свердловини, а от ті, хто живуть у багатоповерхівках страждають від падіння води у Дніпрі найбільше. У подвір’ях житлових кварталів влада встановила спеціальні ємності для питної води.

Аби дотягти воду з Дніпра до мешканців Біленківської громади посадовці за кошти благодійників закупили додаткові труби та насоси. Сподіваються, невдовзі ситуація покращиться. “Ідуть ремонтні роботи, через це ми возимо питну воду людям. Щоб не було, щоб люди могли споживати цю воду”, - каже заступниця голови Біленьківської сільської ради Алла Кришталь.

Лише за 1 день до Біленьківської громади надзвичайники привезли 22 тонни води. Робитимуть так допоки не запрацюють насоси і вода знову не з’явиться у всіх будинках.

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