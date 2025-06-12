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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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“Рівень загрози зрівнявся з ракетним”: Світан попередив про небезпеку від “Шахедів”

Скільки “Шахедів” виготовляє Росія і як їм протидіяти.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Російські Шахеди

Російські «Шахеди» / © ТСН.ua

Україна стикається з новими викликами у війні, зокрема — з рекордними масованими атаками російських “Шахедів«. Росія щоночі тероризує українські тилові міста сотнями дронів і нарощує їхнє виробництво. У ніч проти 9 червня армія РФ випустила небачену кількість безпілотників — 479.

Чи здатна Росія виробляти і запускати по Україні ще більше — до тисячі «Шахедів» на добу, як їм протидіяти та чому «правило двох стін» більше не рятує від дронів — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Скільки «Шахедів» виготовляє Росія

Росія інтенсивно нарощує виробництво ударних дронів, але середню реальну потужність аналітики оцінюють по-різному. За словами Романа Світана, за добу РФ може виготовити близько 150 дронів.

«Ні 300, 500 чи 1000 — це вже з області фантастики. Що значить „виробити“? Є певне виробництво вузлів і агрегатів цих дронів у Китаї. В основному це китайське виробництво. Воно досить обмежене. Одразу в три чи п’ять разів більше виготовити вони точно не зможуть. А росіяни вже з цих вузлів і агрегатів збирають певну кількість. Приблизно в районі 150 штук на день. І це різні дрони — і ударні, і розвідувальні, і обманки», — каже Роман Світан.

Він підкреслює, що наразі не йдеться про 500 або тисячу безпілотників на день — це шалені цифри.

«Вони можуть щодня збирати по 150, з яких, наприклад, 50 запускати, а 100 складати, і за 10 днів у них накопичиться тисяча дронів. Але це не означає, що вони їх одразу виробили», — пояснює військовий експерт.

Інше питання — що з ними робити, каже Роман Світан.

«Кожному дрону треба виділити ціль, прокласти маршрут. Провести його до мети. Треба завантажити в „мізки“ дрона інформацію про ціль, маневри. Це цілий процес, у якому задіяні іноді сотні, а то й тисячі людей. І масштабувати цей процес одразу в 5 чи 10 разів — просто нереально», — вважає Роман Світан.

На його думку, завдати удару 500 дронами, як це було в ніч проти 9 червня, Росія може для створення інформаційного ефекту та тиску.

«Вони їх накопичили, кілька днів не запускали, а потім — бац — запустили все одразу. Щоб створити „картинку“. Але це не системна робота. Системність — це приблизно 150 на добу. Ось стільки вони реально можуть виробляти. Якщо сьогодні прилетіло 80, завтра може прилетіти 200. Якщо кілька днів було по 50 — то потім може прилетіти 300 або 400. Орієнтовно в такому режимі», — пояснює експерт.

Крім того, зберігати їх у великій кількості теж небезпечно і в РФ це чудово розуміють, каже Роман Світан.

«Що ми відстежуємо місця складування і будемо їх знищувати. Тобто зібрати тисячу дронів в одному місці — ще куди не йшло, а в різних — нереально. Тому всі ці страшилки про тисячі, п’ятсот і більше дронів — поки що лише страшилки. Це технічно можливо, але не доцільно. З військової точки зору — це просто нераціонально», — каже Роман Світан.

А от запускати щодня 150–200 дронів (плюс-мінус 50–100, залежно від накопичень), за його словами, в Росії цілком здатні.

«До того ж велика кількість дронів найчастіше використовується для прикриття ракетних атак. Наприклад, їм потрібно запустити 30 ракет — вони запускають 300 дронів, аби ті відволікли нашу ППО, і ракети пройшли. Ось у цьому є сенс. Бо у війні все має свій сенс — поки не втручаються політики. Політики іноді ставлять завдання, які з військової точки зору мають безглуздий вигляд. Наприклад: „А давайте бахнемо 1000 дронів по Україні!“ Ну, давайте. Але тоді 10 днів не будемо нічого запускати — будемо накопичувати. Через 10 днів і бахнемо. Тільки ефективність буде нижча. Бо одночасний запуск 1000 — це гірше, ніж щоденні по 150. Більше зіб’ють одразу. Але іноді й такі політичні завдання ставлять. Вони аналізу не піддаються», — каже Роман Світан.

Він додає, що поки не бачить в російських атаках «Шахедами» нічого «катастрофічного».

«А всі ці страшилки, що ширяться в Мережі, більше пов’язані з намаганням натиснути на українське суспільство. Натиснути, щоб було схвалення капітуляції. Саме те, що росіяни зараз проштовхують через Стамбул», — каже Роман Світан.

Як протидіяти сотням «Шахедів»

Раніше фахівець із систем РЕБ і зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов заявив, що в Україні нібито можуть почати відключення мобільного зв’язку на шляху російських «Шахедів».

Втім народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Федієнко наголосив, що наразі в Україні не планують вимикати зв’язок під час обстрілів. Він закликав «не вестися на різноманітні рекламні трюки деяких засобів масової інформації та шахраїв».

Водночас член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський розповів, що в Україні все ж таки розглядають технічні можливості блокування зв’язку під час повітряної тривоги. За його словами, питання ще не вирішене остаточно, проте активно обговорюється у Комітеті.

Роман Світан каже, що використання Росією сім-карток для своїх засобів ураження дійсно є проблемою.

«Вони підключаються до вишок і „висять“ в Інтернеті. А вже через Інтернет їх наводять „дроноводи“ або оператори. Або просто з’єднуються з вишками. Якщо є позиціонування — то рухаються через Інтернет безпосередньо», — пояснює експерт.

За його словами, щоб не давати безпілотникам можливість використовувати саме цей канал зв’язку, іноді вимикають мобільний зв’язок.

«Це правильне, грамотне рішення з нашого боку. Але воно має бути доцільним. Тобто треба розуміти, скільки «Шахедів» летить. Якщо летить якась певна кількість — тоді ухвалюється рішення глушити зв’язок, щоб вони не могли ним скористатися. Щоб «Шахеди» не могли використовувати наш зв’язок», — каже Роман Світан.

Як захиститися від «Шахедів» у квартирі чи будинку

Військовий експерт закликав не нехтувати сигналом повітряної тривоги під час атак «Шахедами». Не знімати польоти безпілотників на відео та не виглядати у вікно, а спускатися в укриття.

«Бойова частина „Шахеда“ зазвичай це 50 кг. Є дані, що вони збільшили її до 90, але основна все ж — 50 кг. Вони можуть її збільшити за рахунок зменшення запасу пального, щоби не змінилася центровка. Дальність тоді скорочується — грубо кажучи, вдвічі. Але це однаково залишається безпілотник. Небезпечний безпілотник. Чому? Бо останнім часом він начиняється шрапнеллю, об’ємно-детонуючими речовинами. А від цього вже не рятує навіть правило «двох стін». Справді не рятує», — каже Роман Світан.

Оптимально, особливо під час масованої атаки «Шахедів», поводитися так само, як при атаках ракетами — балістичними чи крилатими.

«Рівень загрози вже зрівнявся з ракетним. «Шахедна» загроза — це вже рівень ракетної. Ділити більше не варто. Треба діяти з максимальним урахуванням безпеки. У кого дві стіни, у кого три. Хтось спускається вниз, у підвал або укриття. Залежно від можливостей. Хтось залишається на сходовій клітці — вона іноді міцніша за все інше. Тут кожен має обирати для себе найзручніше і найбезпечніше місце», — каже Роман Світан.

Раніше ми писали, що політик запропонував несподівану стратегію захисту від дронів РФ.

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