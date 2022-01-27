Рівненська область перейшла до "червоної" зони: які обмеження у регіоні

Рівненська область перейшла до "червоної" зони: які обмеження у регіоні

В області стрімко шириться COVID-19.

Рівненська область від сьогодні дня опинилася у "червоній" карантинній зоні.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 27 січня.

Учнів усіх шкіл області переводять на дистанційне навчання. У "червоній" зоні карантинних обмежень забороняється робота кафе та ресторанів, крім доставки та на виніс, ТРЦ та розважальних закладів, закладів культури, кінотеатрів та театрів, фітнес-клубів та спортзалів, басейнів, речових ринків. Обмеження не будуть застосовувати, якщо і персонал закладів, і відвідувачі мають "зелений" COVID-сертифікат.

Кількість хворих на коронавірус на Рівненщині, кажуть медики, невпинно зростає. За останні три дні збільшилася вдвічі в порівнянні з усім минулим тижнем. Інфекційне відділення міської лікарні Рівного заповнене хворими на понад 95%. Саме тому ще три відділення перепрофілювали під COVID-19.

"Розгортаємо медичну систему. Всі ліжка, які потрібні для боротьби з коронавірусомЮ в лікарнях області будуть розгорнуті", заявив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

До таких дій вдаються у всій області, очікуючи хвилю нових недужих. Зокрема, готуються приймати і дітей. Адже хворих більшає і серед них.

"Якщо за попередній тиждень було трохи більше двох тисяч захворілих людей, то вже останній тиждень ми маємо п'ять тисяч. Так само погіршилася ситуація з госпіталізацією. Маємо майже 100% приріст за останні сім днів", - розповів головний санлікар області Роман Сафонов.

Як повідомлялося, Івано-Франківська область першою від 24 січня потрапила до "червоної" зони карантину через зростання випадків коронавірусу. На Прикарпатті стрімко зростає кількість хворих - хоча лікарні ще не переповнені. Шириться штам "Омікрон". Він дуже заразний, але відносно легко переноситься. Саме тому більшість недужих лікуються удома, кажуть медики. Завдячують і вакцинації.