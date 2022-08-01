Рівненський коп за місяць розпродав вилучені авто зі спецмайданчика і нажився на два мільйони гривень

3 роки тому з майданчика із вилученими машинами зникло 16 автівок, які забирали на евакуаторі нібито на новий майданчик.

ДБР разом із прокурорами підозрюють 30-річного поліцейського з Рівненщини у продажі 17 вилучених авто, які були речовими доказами. Тепер, кажуть, готують підозри його спільникам, водночас сам коп вийшов під заставу майже в пів мільйона гривень, йдеться в ТСН.19.30.

3 роки тому з майданчика із вилученими машинами зникло 16 автівок, які забирали на евакуаторі нібито на новий майданчик. Однак туди вони не доїжджали, автівки продавали. Один з елітних позашляховиків з іншого майданчика продали на запчастини, кажуть прокурори.

«Загальна вартість автомобілів за проведеними експертизами - майже 2 мільйони гривень. Найбільшу частину становить саме оцього розкомплектованого автомобіля «Лексус», - каже прокурор Рівненської обласної прокуратури Тарас Ільящук.

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Всім заправляв, кажуть у ДБР, 30-річний начальник підрозділу, тодішній керівник головного спецмайданчика області. «Переконуючи у правоті своїх дій, він ввів в оману працівників Сарненського райвідділу поліції», - розповідає речниця Хмельницького теруправління держбюро розслідувань Катерина Герасимчук.

І лише за місяць на посаді заробив разом зі спільниками 2 мільйони гривень, звітують у прокуратурі. Чоловіка звільнили, а нещодавно оголосили йому підозру. І суд навіть взяв екскопа під варту, щоправда, ненадовго, бо підозрюваний мав право на заставу у майже пів мільйона гривень.

Чи визнає підозрюваний Володимир провину, за яку загрожує до 12 років з конфіскацією - невідомо. До нього не дотелефонуватися, а за адресою, де, сплативши заставу, мав перебувати колишній правоохоронець - чоловіки у дворі запевняють, що такий не проживає. Та сусіди кажуть, таки правильно завітали, це будинок його родичів.

Нині ДБР і прокуратура працюють зі спільниками підозрюваного. «Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим особам, причетним до злочину, зокрема серед посадовців ГУНП у Рівненській області», - кажуть у ДБР.

У поліції ніхто з них вже не працює, стверджують в ГУНП. Водночас частину проданих машин у нових власників забрали як речові докази, знову на спецмайданчик.

«Вони не знали, що автомобілі викрадені, що ними незаконно заволоділи», - пояснює прокурор Рівненської обласної прокуратури.

Решту проданих машин ще шукають, підозрюють - їх просто розібрали на запчастини. Тепер власникам авто доведеться звертатися до суду по компенсацію.

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