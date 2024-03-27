Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Рій російських дронів на Донеччині: воїни ППО розповіли, як працює американський ЗРК (фото, відео)

Дата публікації
Перегляди
70
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Рій російських дронів на Донеччині: воїни ППО розповіли, як працює американський ЗРК (фото, відео)

Avenger

Avenger призначений для збивання вертольотів та дронів.

Американська зенітно-ракетна установка Avenger прикриває небо Донеччини. Цей комплекс розрахований на збиття гелікоптерів і дронів. Але наші бійці перевершили всі очікування іноземних інструкторів і навчилися ним збивати російські ракети. Знищили ворожу ціль на Київщині і тепер працюють на Східному фронті. 

Про це йдеться у сюжеті спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Що відомо про Avenger 

Avenger - це американська система ППО. Її українські захисники розгортають на фронті задля захисту України. Вона здатна збивати російські дрони та навіть ракети.

Раніше ТСН розповідала, як торік на Київщині екіпаж такої ж системи ППО знищив ворожу ракету типу земля – повітря. І це тоді дуже здивувало західних партнерів. Бо установка розрахована на знищення гвинтокрилів та літаків.

Avenger на фронті / ©
Avenger на фронті

На Авдіївському напрямку - рій дронів

В капсулі цієї машини працює Євген. Всі розрахунки для пострілу проводить вручну і саме від його вправності залежить чи зіб’є ціль випущена з установки ракета. Сьогодні боєць дуже нарікає на дощ.

"Погана видимість. Вони високо літають і їм нічого не видно, також і нам погано видно. Така погода для ППОшників відносний відпочинок", - каже він. 

За один лиш тиждень на ділянці Авдіївського напрямку Євген з побратимами приземлили з кілька ворожих безпілотників. Здебільшого розвідувальні. Але їх тут рій, каже командир розрахунку Іван.

Avenger прикриває небо України / ©
Avenger прикриває небо України

Установка Avenger працює як мобільна група підтримки. Коли росіяни піднімають свої розвідувальні коптери, вона виїжджає на той напрямок, де потрібна. Лік іде на хвилини – каже Руслан. Він водій і його завдання якомога швидше дістатись до точки пострілу.

До американського "Хамві" на якому й розміщена установка Avenger Руслан кермував фурами. Був далекобійником у Європі.  Та на початку повномасштабного вторгнення повернувся в Україну і пішов воювати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 11:00 за 27 березня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, що відомо про ракети “Циркон”, якими росіяни атакували Київ.

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація