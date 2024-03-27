Рій російських дронів на Донеччині: воїни ППО розповіли, як працює американський ЗРК (фото, відео)

Американська зенітно-ракетна установка Avenger прикриває небо Донеччини. Цей комплекс розрахований на збиття гелікоптерів і дронів. Але наші бійці перевершили всі очікування іноземних інструкторів і навчилися ним збивати російські ракети. Знищили ворожу ціль на Київщині і тепер працюють на Східному фронті.

Про це йдеться у сюжеті спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Що відомо про Avenger

Avenger - це американська система ППО. Її українські захисники розгортають на фронті задля захисту України. Вона здатна збивати російські дрони та навіть ракети.

Раніше ТСН розповідала, як торік на Київщині екіпаж такої ж системи ППО знищив ворожу ракету типу земля – повітря. І це тоді дуже здивувало західних партнерів. Бо установка розрахована на знищення гвинтокрилів та літаків.

Avenger на фронті

На Авдіївському напрямку - рій дронів

В капсулі цієї машини працює Євген. Всі розрахунки для пострілу проводить вручну і саме від його вправності залежить чи зіб’є ціль випущена з установки ракета. Сьогодні боєць дуже нарікає на дощ.

"Погана видимість. Вони високо літають і їм нічого не видно, також і нам погано видно. Така погода для ППОшників відносний відпочинок", - каже він.

За один лиш тиждень на ділянці Авдіївського напрямку Євген з побратимами приземлили з кілька ворожих безпілотників. Здебільшого розвідувальні. Але їх тут рій, каже командир розрахунку Іван.

Avenger прикриває небо України

Установка Avenger працює як мобільна група підтримки. Коли росіяни піднімають свої розвідувальні коптери, вона виїжджає на той напрямок, де потрібна. Лік іде на хвилини – каже Руслан. Він водій і його завдання якомога швидше дістатись до точки пострілу.

До американського "Хамві" на якому й розміщена установка Avenger Руслан кермував фурами. Був далекобійником у Європі. Та на початку повномасштабного вторгнення повернувся в Україну і пішов воювати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 11:00 за 27 березня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, що відомо про ракети “Циркон”, якими росіяни атакували Київ.

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