Різдвяний піст 2026: правила харчування, кому можна не постувати та рецепти з Києво-Печерської лаври

Києво-Печерська Лавра / © Associated Press

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Уже цієї неділі у християн починається Різдвяний піст. Українці переважно вже перейшли на новий календар і готуються до зустрічі народження Спасителя 25 грудня. Багато мирян збираються дотримуватися посту в їжі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Мацюцької.

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Як готують у Києво-Печерській лаврі: улюблений борщ Петра Могили та відключення світла

Світле свято посеред зими — на Різдво чекають і дорослі, і діти. У час війни дуже хочеться тепла і віри в краще, тому до народження Ісуса Христа готуються. І в сорокаденний піст хтось буде багато молитися, хтось відмовиться від частини свого раціону, а хтось робитиме добрі справи.

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Але піст у мирян дуже асоціюється з обмеженням у їжі. Як харчуватися в ці дні? Ченці Києво-Печерської лаври ПЦУ показали знімальній групі ТСН свою кухню і розповіли, як харчуються щодня — бо у братії піст цілорічний, за деякими винятками!

Ігумен Василій, келар Києво-Печерської лаври: “Ми дивимося церковний календар, ми радимося, що в нас є по продуктах, що потрібно купити, і затверджуємо на тиждень, як правило».

Пані Оксана розповідає: ченці протягом року мало їдять м’яса і вживають молочне. Але з 15 листопада все буде суворіше.

Оксана Фінів, кухарка: «Одні полюбляють гороховий суп, одні полюбляють борщ. Є різні смаки у монахів, стараюся готувати те, що їм подобається. Деруни вони люблять».

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Сьогодні в меню — борщ, вінегрет та пісні пиріжки з яблуками. Оксана робить заготовки, коли є світло — плити в монастирі електричні. Сьогодні їй допомагає паламар Тимофій. Каже, вдома не часто готував, а тепер навіть випічку робить. Головне в цій справі — молитва.

Паламар Тимофій: «Це є особливістю монашої кухні, тому що готується все з молитвою. Це є головним інгредієнтом».

Сьогоднішній пісний борщ із чорносливом — такий полюбляв архімандрит Лаври Петро Могила. Про ці кулінарні історичні вподобання розповідає ігумен Василій. Він у монастирі келар, відповідає за харчування монахів. А ось рецепт легіонерського салату з Італії, який згадується ще в XIV столітті:

Ігумен Василій: «Апельсини, кріп, червона цибуля, олія, спеції — таке поєднання, досить смачно».

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Борщ заправити встигли, але довариться він пізніше: у монастирі за графіком відключення світла.

Оксана Фінів, кухарка: «Перейдемо до вінегрету — що зробиш, а на це будемо чекати».

Проста, але різноманітна і поживна рослинна їжа — так харчуються ченці, особливо у піст перед Різдвом.

Кому не можна постувати та що радять лікарі

Щодо обмежень у їжі для мирян — тут церква зараз гнучка. Ігумен Василій каже: не обов’язково постувати сорок днів.

Василій, ігумен: «Іоан Золотоуст каже, що Господь і намір також приймає. Тобто якщо людина має такий намір просто спробувати — звичайно, може спробувати».

Щодо суворого слідування правилам — то церква і тут сучасна. Особливо в час війни, коли люди у стресі.

Василій, ігумен: «Останнім часом напередодні Різдвяного посту до мене часто приходять люди, телефонують і питають: „Отче Василію, як поститися?“ Я кажу: як ви себе почуваєте і що каже ваш лікар».

Гастроентерологиня Юлія Ярова підходить до посту за наукою.

Юлія Ярова, гастроентерологиня: «Якщо в людини є нестримне бажання постувати, то вона може це робити. Але треба врахувати умови: чи дозволяють поточні умови конкретної людини організувати свій раціон у піст із достатньою кількістю різноманіття, білку, макро- та мікроелементів. І, звісно, якщо є такий емоційний ресурс — тримати таку аскезу».

Бо все ж таке різке обмеження у тваринній їжі для організму — стрес. Багатьом людям воно взагалі не підходить, і таке харчування несе більше ризиків, ніж потенційної користі. Тому деяких пацієнтів Юлія відмовляє. Церква додає: не постують воїни, старенькі, недужі, діти, вагітні. А ті, хто не має протипоказань, повинні продумати свій пісний раціон.

Юлія Ярова, гастроентерологиня: «Тому продумати, що на кожен прийом їжі буде саме білкова частина тарілки — з чого буде складатися».

Тваринний білок можна замінити бобовими, сиром тофу, іншими соєвими продуктами, грибами, крупами. У деякі дні можна вживати і рибу. Жири варто брати з рослинних олій, горіхів, насіння та, якщо гаманець дозволить, з авокадо.

Головне в постуванні — не їжа, а милосердя

Але в постуванні головне — не їжа, а духовне очищення. Архімандрит Михаїл читає невсипущий Псалтир у домовому храмі ченців лаври.

Архімандрит Михаїл (Карнаух), скарбник Києво-Печерської лаври: «Основна мета Різдвяного посту полягає в тому, щоб ми себе духовно підготували до пришестя Ісуса Христа. Це збільшення кількості молитов, також обмеження у світському житті, середовищі, і загострення нашої внутрішньої уваги на наш духовний стан».

Це і любов до ближнього, і відсутність осуду, і добрі милосердні справи.

Архімандрит Михаїл (Карнаух), скарбник Києво-Печерської лаври: «Сьогодні у нас є нагальна потреба багатьом людям допомогти якимось жестом милосердя, навіть своєю увагою. Коли ми відвідуємо будинки для літніх людей, чи дитячі будинки, чи госпіталі, то ці люди забувають про свій душевний і фізичний біль».

Тож кожен має сам зрозуміти, чого потребує в оці сорок днів перед Різдвом, і що може дати собі й іншим. Головне — жити в передчутті хорошого.

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