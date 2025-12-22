- Дата публікації
Різдвяний стіл: скільки коштує приготувати 12 страв та як зекономити на святковому меню
Скільки коштують 12 страв та які з них є обов'язковими згідно з українськими традиціями.
Україна готується до Різдва, яке більшість тепер святкує 25 грудня. Ринки та супермаркети штурмують тисячі людей, а ціни на святкові делікатеси кусаються: риба дорожчає щотижня, а ікра коштує як невеликий статок.
Кореспондентка ТСН Ірина Коваленко розібралася, у скільки стане різдвяна вечеря та чи обов’язково готувати саме 12 страв.
Ціни на ринках: м’ясо тримається, риба «злетіла»
Напередодні свят ситуація на прилавках неоднозначна. Якщо свинина навіть трохи здешевшала, то яловичина та риба стали справжніми делікатесами.
Сало: 230 грн/кг (гуртом можна знайти по 220 грн).
Свинина: лопатка — 200–210 грн, ошийок — 225 грн.
Яловичина: биток — 450 грн, лопатка — 335 грн.
Птиця: домашня курка — 135 грн/кг, качка — 235 грн, кролик — 320 грн.
Найбільший стрибок продемонструвала червона риба. Лише за останній тиждень вона додала в ціні 100 гривень за кілограм. Продавці пояснюють: пропозиції взимку мало, а попит величезний. Для тих, хто хоче розкоші, пропонують ікру данської форелі за 6000 грн/кг (600 грн за 100 грамів). Більшість покупців обирає бюджетний хек.
«Індекс Святвечора»: овочі дешевші, узвар дорожчий
За підрахунками економіста Олега Пендзина, традиційний стіл на Святвечір стане приблизно у 1370 гривень.
«Овочі цьогоріч дешевші на 15%, ніж торік. Але на 15% підскочила ціна на смажений короп і на 20% подорожчав узвар через дорогі яблука», — зазначає експерт.
Фрукти та овочі:
Мандарини — 100 грн/кг;
Апельсини — 120 грн/кг;
Огірки — 100 грн, помідори — 120–140 грн.
Міф про 12 страв: що каже історія
Дослідниця гастрокультури Олена Брайченко стверджує: правило про «обов’язкові 12 страв» — це відносно нова традиція, якій лише 30–40 років. Насправді обов’язковими історично є лише три елементи:
Кутя (найдавніша ритуальна страва);
Узвар;
Хліб (паляниця).
Решта страв завжди залежала від регіону: на Поліссі та Закарпатті — гриби, на Львівщині — пампухи, на Слобожанщині та Полтавщині — безліч пиріжків із капустою та картоплею.
«Робіть ту кутю, яка вам смакує — хоч із халвою, хоч просто з пшеницею. 12 страв — це не обов’язок, а данина традиції», — каже пані Олена.
Як не збанкрутіти: лайфгак від економіста
Якщо ви хочете придбати делікатеси зі знижками, Олег Пендзин радить не поспішати. Найбільші знижки в супермаркетах з’являються за два дні до Нового року. Магазини забивають склади до Різдва, і щоб розпродати залишки з коротким терміном придатності, влаштовують великі розпродажі.
