ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
2 хв

Різдвяний стіл: скільки коштує приготувати 12 страв та як зекономити на святковому меню

Скільки коштують 12 страв та які з них є обов'язковими згідно з українськими традиціями.

Автор публікації
Ірина Коваленко
Українці готуються до Святвечора

Українці готуються до Святвечора / © Фото з відкритих джерел

Україна готується до Різдва, яке більшість тепер святкує 25 грудня. Ринки та супермаркети штурмують тисячі людей, а ціни на святкові делікатеси кусаються: риба дорожчає щотижня, а ікра коштує як невеликий статок.

Кореспондентка ТСН Ірина Коваленко розібралася, у скільки стане різдвяна вечеря та чи обов’язково готувати саме 12 страв.

Ціни на ринках: м’ясо тримається, риба «злетіла»

Напередодні свят ситуація на прилавках неоднозначна. Якщо свинина навіть трохи здешевшала, то яловичина та риба стали справжніми делікатесами.

  • Сало: 230 грн/кг (гуртом можна знайти по 220 грн).

  • Свинина: лопатка — 200–210 грн, ошийок — 225 грн.

  • Яловичина: биток — 450 грн, лопатка — 335 грн.

  • Птиця: домашня курка — 135 грн/кг, качка — 235 грн, кролик — 320 грн.

Найбільший стрибок продемонструвала червона риба. Лише за останній тиждень вона додала в ціні 100 гривень за кілограм. Продавці пояснюють: пропозиції взимку мало, а попит величезний. Для тих, хто хоче розкоші, пропонують ікру данської форелі за 6000 грн/кг (600 грн за 100 грамів). Більшість покупців обирає бюджетний хек.

«Індекс Святвечора»: овочі дешевші, узвар дорожчий

За підрахунками економіста Олега Пендзина, традиційний стіл на Святвечір стане приблизно у 1370 гривень.

«Овочі цьогоріч дешевші на 15%, ніж торік. Але на 15% підскочила ціна на смажений короп і на 20% подорожчав узвар через дорогі яблука», — зазначає експерт.

Фрукти та овочі:

  • Мандарини — 100 грн/кг;

  • Апельсини — 120 грн/кг;

  • Огірки — 100 грн, помідори — 120–140 грн.

Міф про 12 страв: що каже історія

Дослідниця гастрокультури Олена Брайченко стверджує: правило про «обов’язкові 12 страв» — це відносно нова традиція, якій лише 30–40 років. Насправді обов’язковими історично є лише три елементи:

  1. Кутя (найдавніша ритуальна страва);

  2. Узвар;

  3. Хліб (паляниця).

Решта страв завжди залежала від регіону: на Поліссі та Закарпатті — гриби, на Львівщині — пампухи, на Слобожанщині та Полтавщині — безліч пиріжків із капустою та картоплею.

«Робіть ту кутю, яка вам смакує — хоч із халвою, хоч просто з пшеницею. 12 страв — це не обов’язок, а данина традиції», — каже пані Олена.

Як не збанкрутіти: лайфгак від економіста

Якщо ви хочете придбати делікатеси зі знижками, Олег Пендзин радить не поспішати. Найбільші знижки в супермаркетах з’являються за два дні до Нового року. Магазини забивають склади до Різдва, і щоб розпродати залишки з коротким терміном придатності, влаштовують великі розпродажі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 16:00 НОВИНИ 22 грудня. На киянку НАКИНУВСЯ ВОВК, який жив у неї. ПОГОДА на РІЗДВО

Дата публікації
Кількість переглядів
108
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie