Різдво без відпочинку: як працюватимуть українці в грудні 2024 року

У мирний час українці могли б розраховувати на додатковий вихідний.

Українці вже звикли до умов воєнного стану, за яких додаткові вихідні на свята не передбачені. Навіть якщо дата припадає на вихідний день, такі зміни в трудовому графіку не відбуваються.

Тож як працюватимуть і відпочиватимуть українці у грудні 2024 року – скільки буде робочих і вихідних днів в останній місяць року – дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Скільки вихідних буде у грудні

Грудень завжди був особливим місяцем для українців, адже це період, коли ми готуємося до святкування Нового року й Різдва. Після переходу на новоюліанський календар українці святкують Різдво Христове 25 грудня разом із більшістю країн світу. Тому й дата Святвечора змінилася – тепер це 24 грудня. До війни це були особливі дні, адже українці отримували вихідні і насолоджувалися святкуваннями з рідними.

Згідно із Законом "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" офіційними вихідними в Україні залишаються лише суботи та неділі. Якщо свято припадає на робочий день тижня, то вихідний день не надається. Однак, приватні компанії та установи вправі самостійно вирішувати, чи надавати додаткові вихідні.

У грудні – 31 день, з них – 22 робочі дні та 9 – вихідних в суботу та неділю. Додаткових вихідних немає, однак роботодавець може зробити його на власний розсуд.

1 січня вихідний також не планується, хоча згідно з 73 статтею Трудового кодексу України, цей день має бути вихідним для всіх працюючих українців. Однак в Україні діє воєнний стан, який подовжили до 7 лютого 2025 року, тому 1 січня 2025 року також буде звичайним робочим днем.

Свята у грудні

Нагадаємо, що 6 грудня відзначається День Збройних сил України, а до дітей приходить Святий Миколай.

25 грудня відзначатимемо Різдво. Для українців це було завжди родинним святом, а тому більшість обрядів цього періоду здійснювалися у вузькому сімейному колі. Насамперед, вся родина збиралася разом за одним столом. Святкування Різдва розпочиналося ще напередодні, 24 грудня. Це — Святвечір. З появою першої зірки потрібно було сісти за святковий стіл, на якому обов'язково стояло 12 пісних страв.

Існувало навіть повір'я, що людина цілий рік блукатиме, якщо не відсвяткує Різдво вдома. А ще цього дня не сварилися.

Читайте також: