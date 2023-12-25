Різдво на лінії вогню: як святкують у місті на Запоріжжі, яке знищує армія Путіна (фото, відео)

У Гуляйполі, яке щодня потерпає від російського вогню, до святвечора готувалися заздалегідь. У місті, де вибухами зруйновані електромережі та перебиті газопроводи, все ж таки знайшлось місце, де приготувати кутю та 12 пісних страв.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

У Гуляйполі різдвяну вечерю готували рятувальники, оскільки у них чи не єдине місце, де є електрика від генераторів. Різдвяне меню різноманітне – риба запечена, пісні голубці, млинці, вінегрет. Є і головна різдвяна страва – кутя. Її надзвичайники готують не лиш для себе, а й для містян, що так і не виїхали з міста. До "пункту незламності" передали цілий казанок.

Рятувальники у Гуляйполі готували вечерю

Жителька Гуляйполя Валентина майже не покидає рідного міста, зрідка їздить до дітей у Запоріжжя. У Гуляйполі доглядає хати рідних, аби на їхнє майно не спокусились грабіжники.

"Дивлюся за однією доччиною хатою, за другою. За офісом, за своєю три рази вже прилітало і мабуть 5 разів ремонтувала", - каже Валентина.

Тим часом кутя з "пункту незламності" їде на околиці Гуляйполя – головну різдвяну страву привезли й тим, хто мешкає далеко від центру.

У колись людному містечку лишилось півтори тисячі людей. Майже від початку повномасштабного вторгнення тут нема світла, води та газу. Скип'ятити чайник можна на дровах або газовому пальнику. Зварити кашу - треба багаття розводити. Найгірше - без води. Але і без неї можна, кажуть жителі, тільки б не обстріли. По місту окупанти гатять щодня.

У Гуляйполі місцевих пригощають кутею

На Різдво в них бажання одне на всіх - перемога. Мріють у Гуляйполі почути дитячий сміх, та побачити усіх сусідів.

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Нагадаємо, 24 грудня у Токмаку Запорізької області було чути вибухи.

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