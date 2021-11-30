Різдвяний піст 2021-2022: що не можна їсти та як потрібно поводитися

Різдвяний піст 2021-2022: що не можна їсти та як потрібно поводитися

Різдвяний піст вважають не суворим, тому, крім м’ясних і молочних продуктів, яєць та алкоголю можна вживати усе.

Різдвяний піст розпочався в Україні. Відтак не заздрити, не лихословити, стати добрішими, обмежити себе в м’ясних, молочних продуктах та алкоголі – мають ті, хто вирішив постувати. Як поводитися у ці 40 днів, на що змінити звичні продукти, та як таку зміну харчування зробити для організму сприятливою, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 29 листопада.

За правилами посту треба відмовлятись від яєць та молочних продуктів. Винятки церква робить для недужих, літніх людей, вагітних, тих, хто годує груддю, а також для дітей до 14 років.

Різдвяний піст вважають не суворим, тому, крім м’ясних і молочних продуктів, яєць та алкоголю можна вживати усе. І дієтологи певні - різка зміна у раціоні на пісну може бути корисною, але за умови, якщо харчуватись збалансовано.

Попри це сподіватись на зменшення ваги впродовж посту не варто. Але, кажуть священники, їжа - не найважливіша частина посту. Крім того, у ці 40 днів просять не заздрити і не лихословити. Також не вінчають, не хрестять дітей та радять не справляти весілля та дні народження, аби не було спокус порушити піст.

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