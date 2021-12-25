Різдвяний піст 2021: для чого треба відвідувати вечірнє та ранкове богослужіння

Різдвяний піст 2021: для чого треба відвідувати вечірнє та ранкове богослужіння

Чому так важлива літургія та привчити себе до великих богослужінь.

Різдвяний піст - це не тільки обмеження у їжі, думках та веселощах. Піст повинен супроводжуватися відвідуванням церкви, участю у богослужінні та таїнствах церкви - сповіді, причасті.

Чому так важливо відвідувати богослужіння? Яка різниця між вечірньою, ранковою службою та літургією? Чому православні богослужіння такі довгі? Як привчити себе до тривалих служб - читайте саме зараз на сайті ТСН.ua.

Що таке богослужіння

Богослужіння тлумачиться як правильне служіння Богу. Перше богослужіння відбулося у Раю, коли Адам та Єва славили Бога постійно і свободно. Зараз традиції православного богослужіння сягають часів Старого Заповіту та заповідей, які відкрив Бог Мойсею.

Тоді ж визначилося, що початок богослужебної доби починається не з ранку, а з вечора - на згадку того, як творився Богом світ. Ця традиція зберігається дотепер. Саме тому, якщо ви вирішили відвідувати богослужіння “з початку”, то треба приходити на вечірню, а потім - на літургію.

3 грудня - день пам'яті святого Прокла / Pexels

Добове коло богослужінь

Якщо взяти взагалі усі православні церкви та монастирі всього світу, то православне богослужіння проходить цілодобово, а молитва священиків та ченців триває цілодобово.

Добове коло богослужінь у давнину нараховувало 9 служб. Зараз ця кількість зменшена до вечірні, ранкового та денного богослужінь, і повністю виконується лише в монастирях. Але якщо порахувати різницю годин у різних куточках світу, то можна сміливо сказати - всесвітня церковна молитва триває цілодобово.

Зараз у парафіях збереглися тільки вечірні та ранкові служби.

Вечірня, або вечірнє богослужіння

Вечірня служба - це подяка Богу за прожитий день. Зазвичай розпочинається о 16.30-18.00 годині та поєднує в собі декілька частин: дев’ятий час, вечірню, ранкову та перший час. Крім того, кожна вечірня служба згадує шанування святих або церковних подій.

Кожна з частин вечірнього богослужіння має великий духовний зміст.

Богослужіння Дев’ятого часу - згадка про смерть Христа на Голгофі. Вечірня - згадка про Створення світу, гріхопадіння Адама та Єви, про закони Мойсея та служіння пророків Старого Заповіту. Ранкова - згадка про життя Ісуса Христа, а також має багато молитов каяття та подяки.

Полієлей (зазвичай у суботу, напередодні літургії або великих свят) - помазання вірян святим маслом - єлеєм. Єлей перекладається як “милість”, а “полієлей” - велика милість. Помазання не є церковним таїнством (як наприклад, причастя). Воно є ознакою великої милості Божої до кожного з нас. Після помазання священики вітають вірян зі святом - початком нового церковного дня.

Вечірнє богослужіння триває довше, ніж ранкове - від 2 до 4 годин.

Християни святкують 7 листопада День мучеників Маркіяна та Мартирія / pixabay.com

Ранкове богослужіння

Ранкове богослужіння - подяка Богу за прожиту ніч та прохання у Нього милості на наступний день. Розпочинається з 7-9 годин ранку.

Ранкове богослужіння поєднує в собі третій, шостий часи та літургію.

Богослужіння третього часу - згадка про суд Пілата та визначення вироку Ісусу Христу, згадка про сходження Святого Духа на апостолів на Сіонській горі.

Богослужіння шостого часу - розп’яття Христа, час каяття людей перед Богом.

Літургія - духовний центр всіх церковних богослужінь. Адже на літургії ми не лише згадуємо про Бога, а маємо можливість об’єднатися з ним у Таїнстві Причастя. Таїнство Причастя (або Свята Євхаристія) встановлена Ісусом Христом на Тайній Вечері зі Своїми учнями.

Як привчити себе до відвідування тривалих богослужінь

Людині, яка ще не мала досвіду відвідування православних служб, спочатку дуже важко та нічого не зрозуміло. І це - нормально.

Кожен священик скаже вам, що треба привчати себе до богослужінь, як дитину привчають до школи. Спочатку дитина навчиться читати, писати, потім лічити і так поступово, за власним бажанням, стає великим вченим та досвідченою людиною. Так відбувається і в православній вірі.

Абетка богослужінь - це знання молитов та Євангельських подій.

Спочатку вдома людина привчається читати ранкові та вечірні молитви, акафісти Богородиці, Христу, Святому Миколаю тощо. Всі вони є в Молитвослові, який можна придбати у церковних крамничках. Багато з цих молитов звучатимуть на богослужінні, і коли людина почує їх, відбувається момент ініціації - “Я це знаю! Я це розумію!”.

Далі вивчається Євангеліє та Апостол - для розуміння подій, які святкує церква, про що взагалі постійно йде мова. Так поступово, на богослужінні ви будете розуміти та впізнавати - про яку подію згадує священик, яку саме молитву або псалом читає, який тропар співає і чому саме цей…

Чим більше ви будете знати та впізнавати, тим легше вам буде стояти на тривалих богослужіннях, а час спливатиме швидше.

За більше ніж 2 000 років християни накопичили величезний досвід молитви, тому вивчати богослужебний зміст можна усе подальше життя і знаходити в них кожного разу - нову глибину та мудрість Божу.

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