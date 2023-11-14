Різдвяний піст: коли починається 2023 року, що можна і не можна їсти та які нюанси для українців

Дати свят з переходом на новий календар змінилися, а разом з ними для українців є ще деякі нововведення.

Православна церква України перейшла на новоюліанський календар. А як же піст? У певні дні він менш суворий, віруючим дозволено вживати рибу та вино, а хтось може взагалі його не дотримуватися. Різдвяний піст 2023 року відзначатиметься дещо по-новому, є деякі зміни і для українців.

Подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Дати змінилися

40 днів, щоб очистити тіло та душу перед важливим церковним святом. Православні віряни здавна дотримуються посту напередодні Різдва Христового. Раніше піст починався 28 листопада та закінчувався 6 січня, але у зв’язку з тим, що Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, дата святкування Різдва Христового змінилася.

Тепер піст розпочнеться 15 листопада і закінчиться 24 грудня, оскільки святкувати Різдво будемо вже 25 грудня. Зміщуються дати й інших свят. Змінити це прагнули десятиліттями, але побоювалися, як це сприймуть люди. Повномасштабна війна поставила у цьому питанні крапку.

Нарешті відірвалися від московської церкви

За новим календарем зараз живуть більшість православних церков, старим користувались лише в Україні, а також російська православна церква, сербська і грузинська, а також патріархат Єрусалимський.

Перехід ПЦУ на юліанський календар — це великий крок від російської церкви, яка і виступала проти календарної реформи, відкрито підтримує війну та покриває колаборантів і представників, які є останньою надією Путіна в Україні.

Основні етапи посту: що можна і не можна їсти

Різдвяний піст має три основні етапи, в кожному з них є певні обмеження по їжі. Але є продукти, які категорично заборонено вживати протягом усього постування, такі як молочна продукція, тобто це і сир, і сметану, і молоко, вершки, йогурт, і навіть, вершкове масло, зрозуміло, не можна їсти м'ясо.

Водночас від тижня залежить, що можна їсти на Різдвяний піст. Якщо говорити поетапно, то під час першого дозволено їсти рибу та пити вино по вівторках, четвергах, суботах та неділях. В понеділок можна також можна додавати гарячі страви без олії, а в середу і п'ятницю — сухоїдіння.

Під час другого етапу дозволяється їсти рослинну їжу без олії, по понеділках, по вівторках і четвергах до страв можете додавати олію. В середу та п'ятницю дотримуйтесь сухоїдіння. А на вихідних можна додати до раціону рибу та олію.

На третьому етапі, який вважається найсуворішим, можна їсти гарячі страви без олії у вівторок та четвер, олію до їжі дозволено додавати лише у суботу та неділю. А ось понеділок, середа та п'ятниця — сухоїдіння. Водночас забороняється їсти яйця. Не можна їсти і м'ясні бульйони, й окремо м'ясо. Можна їсти фрукти та овочі, гриби, каші, мед, горіхи та бобові.

Хто може не постувати

Є ті, кому можна не постувати й це не буде гріхом, кажуть служителі. І якщо ви раніше не постилися й водночас маєте певні проблеми зі здоров’ям, краще проконсультуватися з лікарем.

Церква дозволяє пропускати піст вагітним, жінкам, які годують дітей, літнім людям, дітям до 12 років. Також поститися не можна тим, хто має важкі хвороби, такі як: рак, діабет, туберкульоз, виразку шлунка, вірусний гепатит, гастрит із підвищеною кислотністю, анемію, нервові розлади. Українцям варто звернути увагу й на те, що дозволяється не поститися військовим і жителям зони бойових дій, які не мають такої можливості.

Тож пам'ятайте, що будь-який піст — це стан душі і ваші відносини з Богом. Тому готуватися до Різдва в першу чергу потрібно щирою молитвою, добрими справами.

Коли відзначатимемо інші свята

Нагадаємо, що і у які дати відтепер відзначатиме ПЦУ: День Святого Миколая святкуватимемо 6 грудня, Водохреще 6 січня, Покрову 1 жовтня, День святого Василя 1 січня, Святий Вечір 24 грудня. Якщо заплуталися чи забули, то нові дати легко вирахувати і самостійно: від старої дати віднімаєте число 13 і маєте відповідь.

Свята за новим календарем / Фото: tsn.ua

А от Великдень відзначатимуть, як і зараз, за допомогою спеціальної системи розрахунку, так званої, Пасхалії. Ця дата щороку різна, бо залежить від дати рівнодення, повного місяця та інших астрономічних величин. Водночас приймати новий календар в Україні нікого не примушуватимуть, тож у парафіях, які проти переходу, віряни зможуть святкувати по-старому. Чому це важливо, журналістам Сніданку з 1+1 пояснив митрополит Львівський Макарій.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Різдвяний піст: НОВІ ДАТИ! Що можна їсти? Які нюанси є для українців?

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