Різдвяний штолен завважки понад 90 кг презентували в Одесі: випічка стала найбільшою в Україні

Випічкою відкрили різдяний ярмарок у місті.

Різдвяний штолен завважки в понад 90 кілограмів презентували в Одесі. Традиційну святкову німецьку випічкувизнали найбільшою в Україні та внесли до Національної книги рекордів.

Про секрети приготування смаколика - у сюжеті ТСН.Ранок 20 грудня.



Велетенським штоленом в Одесі відкривають святковий ярмарок. Випічку під різдвяний передзвін презентують у лютеранському соборі святого Павла.

Також читайте Імбирні пряники: рецепт популярної різдвяної випічки

Готували штолен півтора місяця: випікали коржі, витримували їх три тижні, аби дійшли. В основі - класичний дрезденський рецепт. 50 кг борошна, 20 кг горіхів, по 15 кг сиру та вершкового масла. Інгредієнти найвищої якості. "Мигдаль, волоський горіх, россип різних спецій. Звичайно, ще ром - куди без нього", - розповідає керівниця ГО "Німецька молодь в Одеському регіоні", авторка проєкту Еліна Лях.



Прикрашають штолен лише цукровою пудрою. "Стандартна форма штоллена символізує немовля новонародженого Ісуса Христа, замотаного в пелюшки. Тому штолен не прикрашають, а лише посипають пудрою. Це символізує пудру", - пояснила кондитерка Вікторія Власкіна.

Найбільший в Україні різдвяний штолен презентували в Одесі

Випічку розрізають на шматки та шматочки і починають благодійний розпродаж. Містяни куштують і нахвалюють. Гроші від продажу рекордного смаколика підуть на меморіальну дошку. Парафіяни кірхи хочуть увічнити пам'ять свого земляка Ганса Германа. Німецький садівник приїхав до Одеси на запрошення Дюка де Рішельє. До нині одесити відпочивають у затінку посаджених ним дерев. Зокрема, й на Приморському бульварі.

Після зважування та обмірів штолен визнали найбільшим в Україні, що й зафіксували в Національній книзі рекордів.