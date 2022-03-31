Ризик наступу з Білорусі та на Донбасі: наступні два тижні будуть критично важливими

Результат війни вирішуватиметься на полі бою, як і майбутня конфігурація нової безпекової архітектури в нашому регіоні. Не виключено, що буде універсальний договір, і не лише для України.

За даними командування Сухопутних військ ЗСУ, за добу ворог відвів від Києва 700 одиниць техніки. Проте Київ, за даними Пентагону, поруч із Черніговом, Ізюмом і Донбасом, залишається основним центром російських ударів з повітря. До того ж, Чернігів загарбники продовжують блокувати. Тобто, не дивлячись на офіційні заяви російського Міноборони про нібито відведення їхніх сил із київського та чернігівського напрямків, цього не відбулося.

Займані рубежі на київському та чернігівському напрямках ворог намагатиметься втримати. Водночас, дійсно, частину військ, за даними нашого Генштабу, Путін перекидає на Донбас, щоб спробувати встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей. Що це значить? За словами радника голови ОПУ Олексія Арестовича, вони хочуть спробувати оточити наші війська в зоні ООС, взявши Маріуполь.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг також підтверджує, що російські війська не мають наміру виходити з України, а зараз вони перегруповуються, змінюють позиції та готують новий наступ на Донбас. ТСН.ua вже писав, що росіяни хочуть створити ситуацію умовного "Мінська", оточивши основне наше угруповання в зоні ООС, відрізавши лінії постачання і логістики, щоб змусити Київ підписати капітуляцію.

При цьому, у розмові з прем’єром Італії, Путін заявив, що зараз ще не час для припинення вогню в Україні. Ну а польський прем’єр Матеуш Моравецький вважає, що дуже скоро Путін спробує захопити третину України.

І все це після "мирних" перемовин у Стамбулі, які російський міністр закордонних справ Сергій Лавров назвав "позитивним просуванням вперед". За два дні після турецького "чаювання", Путін не лише в Україні продемонстрував своє "позитивне" просування, а й замахнувся на повітряний простір Швеції. Російські літаки з ядерною зброєю злетіли з авіабази в Калінінграді. Це було зроблено навмисно після офіційних заяв лідерів Швеції, а також і Фінляндії, щодо можливості вступу цих країн до НАТО.

ТСН.ua продовжує аналізувати стан справ на фронті. У заступника директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайла Самуся розпитали, чи дійсно Путін передумав брати Київ, чого очікувати на Донбасі, і чому найближчі тижні стануть вирішальними.

Битва за Київ. За словами експерта, Росія не буде відводити сили від Києва та Чернігова, хоча певні сили можуть бути виведені якраз для перегрупування на східному напрямку. Але суть чернігівського та київського напрямків, за задумом ворога, полягатиме в тому, щоб максимально відтягнути українські сили, не дати їм можливості перегрупуватися і провести контрнаступальні операції на південь і схід.

Якраз на цьому етапі Михайло Самусь не виключає залучення білоруських військ. Таким чином Кремль хоче розтягнути українські війська на ширшу лінію фронту. Бо, знову ж таки, ніхто точно не знає, чи буде реальне втручання білоруських військ, чи це буде ілюзія втручання.

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У четвер, 31 березня, ГУР Міноборони повідомило, що має у своєму розпорядженні повні персональні дані всіх військовослужбовців, а також їхніх родичів, зі складу підрозділів збройних сил Білорусі, яких намагаються втягнути в ганебну, чужу для них і явно програшну війну проти України.

"Хоча, можливо, певні сили і будуть введені на Волинському напрямку саме для того, щоб примусити українців ще більше розтягнути свої війська і не допустити їхнього перегрупування і концентрації на південь і схід. Невідомо, чи буде це реальна атака, чи ні, скільки там буде конкретно білоруських і російських сил задіяно, тому в цьому разі ЗСУ треба буде тримати достатню кількість військ для реагування на будь-які загрози на цьому напрямку", - каже Михайло Самусь.

Коли закінчиться війна? За словами Михайла Самуся, росіяни не відмовилися від своїх початкових планів: завдання як по Києву, так і по всій території України стоять. Єдине, що вони вимушені зараз перегруповуватися.

"Після повного провалу стратегічного задуму, як вони це називають, "спецоперації" з катастрофічними втратами в перші тижні, зараз російські генерали намагаються вийти із ситуації, перегрупуватися і доповісти в Кремлі хоча б про якийсь результат. Бо на параді 9 травня Путіну треба буде щось демонструвати. А зараз йому демонструвати явно нічого", - констатує експерт.

Тому наступні два тижні будуть критично важливими. Росіяни намагатимуться нанести нам поразку на Донбасі, оточити наші сили в ООС і взяти Маріуполь. Після чого, як вони думають, зможуть розпочати наступ на Київ, і через Миколаїв - на Одесу.

"Якщо Росія цього не досягне, у них реально почнуться проблеми з навченим особовим складом і технікою, що особливо важливо. Вони почали діставати з баз зберігання свій металолом, але це вже буде техніка трохи іншого ґатунку. Тому ці два тижні будуть дуже активними. Після цієї активізації, а я впевнений, що Росія зазнає поразки в ході цих нових перегрупувань і маневрів операцій, у них постане питання про необхідність якогось виходу з війни. Хоча для Путіна особисто це буде насправді крах", - вважає Михайло Самусь.

Повна мобілізація в Росії. У четвер, 31 березня, Путін підписав указ про весняний призов до російської армії. Від 1 до 15 квітня російські війська планують поповнити 134,5 тис. осіб. Хоч російське Міноборони й обіцяло, що солдатів-строковиків не відправлятимуть у гарячі точки, ми вже вбачили купу таких вбитих на українській землі.

Не дивлячись на величезні втрати живої сили, за словами Михайла Самуся, Путін буде намагатися максимально затягнути цю війну, розкрутити мілітаристський угар настільки, щоб інтенсивність цієї війни і психоз продовжували зростати, і російське суспільство було готове до того, що Путін наприклад застосує ядерну зброю, а росіяни це підтримають і будуть готові до будь-яких економічних негараздів і повної ізоляції.

Чи оголосить він повну мобілізацію в Росії? Путін безумовно намагатиметься довести мілітаристський психоз всередині Росії до рівня, коли росіяни самі почнуть йти в армію. Тобто, коли оголошення мобілізації не викликатиме супротиву всередині суспільства. Бо оголошення повної мобілізації зараз буде означати крах пропагандистської схеми про "велику" російську армію та бліцкриг.

"Може запрацювати й інша пропагандистська схема, яку зараз активно розкручують. Мовляв, росіяни мають об’єднатися навколо Путіна, бо проти Росії воюють США і НАТО; а Україна – це лише маріонетки, яких нашпиговують зброєю. Тому росіяни мають встати і допомогти Путіну виграти цю війну, інакше російську націю знищать. Тобто, щоб всім цим довести до того, щоб ще пару мільйонів м’яса знайти. Ми маємо бути готовими до перелому вже за кілька тижнів. Буде зрозуміло, що Росія вже остаточно програє цю війну стратегічно та на оперативному рівні. Але з точки зору ресурсів, тут би я ілюзій не мав: і м’яса, і металолому у них ще вистачає. Металолом може вже не їздити, але Путін буде кидати нам легкі піхотні підрозділи, які знову будуть просто знищуватися", - вважає експерт.

Переговори у Стамбулі. У четвер, 31 березня, за два дні після перемовин у Стамбулі, офіційна Анкара почала заявляти, що намагається організувати зустріч міністрів закордонних справ України та Росії. Проте вже зрозуміло, що чим далі від стамбульського "чаювання", тим менше Москва хоче прийти хоч до якогось компромісу.

Результат війни вирішуватиметься на полі бою, як і майбутня конфігурація нової безпекової архітектури в нашому регіоні. Україна, нагадаємо, запропонувала Великій Британії, Китаю, США, Франції, Туреччині, Німеччині, Канаді, Польщі, Ізраїлю та Росії стати гарантами нашої безпеки. Проте, не просто підписати черговий Будапештський меморандум, а надати нам, навіть сильнішу за статтю 5 Уставу НАТО про колективну оборону, безпекову парасольку.

І ми вже отримали першу відмову. Велика Британія, яка чи не першою після США почала постачання Україні серйозного озброєння, заявила, що не готова піти на такий крок. Принципову згоду надати нам гарантії висловили також Туреччина та Німеччина. Проте без уточнень, чи готові їхні військові воювати пліч-о-пліч із нашими Збройними силами у разі чергового нападу Росії.

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Чинні формати безпеки – ООН, ОБСЄ, НАТО – не працюють. Не кажучи вже про НАТО. За словами Михайла Самуся, Альянс знаходиться в кризі. Він не виконав своєї функції. І про це вже зараз турбуються Польща, Румунія та країни Балтії. Тому не виключено, що буде універсальний договір, і не лише для України, про взаємні гарантії безпеки, в тому числі і Україна гарантуватиме, що також братиме участь у вирішенні якихось проблем з воєнними загрозами. А Росії там вже не буде.

"Йтиметься про створення нової структури безпеки, де країни ядерного клубу та інші будуть вибудовувати нові відносини, можливо поза НАТО. Як мінімум країни нашого регіону по прикладу України захочуть мати більш жорсткі гарантії безпеки. Адже, якщо буде розпад Росії, то там таких путіних може вирости кілька штук. Створяться нові держави, де можливо розповсюджуватиметься тактична ядерна зброя. Тому виникає питання більш жорсткого, дієвого військового клубу, який говоритиме в основному не про реформування антикорупційних органів, а про конкретну нейтралізацію військової загрози", - підсумовує Михайло Самусь.