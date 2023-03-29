Ризик програти війну, важливість Бахмута та ядерні погрози Путіна: головне із інтерв'ю Зеленського для AP

Президент України Володимир Зеленський, повертаючичь 28 березня поїздом із Сум, дав інтерв'ю для американського видання Associated Press News. Зокрема, у цьому інтерв'ю глава держави розповів про важливість Бахмута, відреагував на ядерні погрози Путіна, проаналізував візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Росії та інше.

ТСН.ua зібрав найголовніші тези глави держави із розмови із Джулією Пейс, старшою віцепрезиденткою і виконавчою редакторкою The Associated Press.

Важлива битва за Бахмут

Зеленський вважає, що якщо Бахмут паде, буде тиск як з боку західних парнерів, так і всередині України. Це своєю чергою, на його думку, дозволить "Росії може почати нарощувати міжнародну підтримку для угоди, яка може вимагати від України неприпустимі компроміси"

"Якщо Бахмут впаде під руки російських військ, їхній президент Володимир Путін продасть цю перемогу Заходу, своєму суспільству, Китаю, Ірану. Якщо він відчує кров - відчуває запах, що ми слабкі - він буде штовхати (на компроміси - ред.)", - цитують американські журналісти Зеленського.

Також він певен, що поразка у битві за Бахмут буде радше більш політичною поразкою, ніж тактичною. "Наше суспільство відчує втому. Наше суспільство підштовхне мене до компромісу з ними (Росією - ред.)", - зауважив він.

Фото: Associated Press

Зеленський запросив Сі Цзіньпіна до України

Президент Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну та додав, що він не спілкувався із китайським президентом від початку повномасштабного вторгнення Путіна.

"Ми готові побачити його тут. Я хочу поговорити з ним. Я контактував з ним перед повномасштабною війною. Але за весь цей рік, більше року, у нас не було контактів", - сказав лідер України.

Ризик програти війну Росії

Зеленський вважає, якщо США пипинять надавати Україні військові та фінансову допомоги, Україна ризикує програти війну Росії. У Білому дому це також розуміють.

"Сполучені Штати дійсно розуміють, якщо вони перестануть нам допомагати, ми не виграємо", - сказав він.

Також Зеленський висловив занепокоєння про можливі зміни політичних сил у Вашингтоні після виборів 2024. Він вважає, що перемога республіканців може вплинути на подальший розвиток війни в Україні. Зеленський не назвав, кого саме із республіканців він має на увазі. Втім, автори статті припускають, що йдеться про колишнього президента США Дональда Трампа та ймовірного конкурента Трампа на виборах, губернатора штату Флориди Рона Десантіса.

Чому Путін заявив про розміщення ядерної зброї у Білорусі

Український президент Володимир Зеленський вперше прокоментував заяву російського президента-злочинця Володимира Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі. На думку лідера України, вона означає, що візит лідера КНР Сі Цзіньпіна виявився "для Росії недобрим".

Зеленський вважає, що такий крок Путіна мав на меті відвернути увагу від відсутності гарантій, які він не отримав від Китаю.

Загарбницька війна зміцнила українське суспільство

Глава держави певен, що кривав війна, яку розв'язав російський президент Володимир Путін, лише "зміцнила суспільство і зробила його сильнішим.

"Це могло піти одним шляхом, розділити країну, або іншим шляхом — об’єднати нас. Я дуже вдячний. Я вдячний усім — кожному окремому партнеру, нашим людям, слава Богу, усім — що ми знайшли цей шлях у цей критичний для нації момент. Пошук цього шляху врятував нашу націю, а ми врятували нашу землю. Ми разом", - закінчив своє інтерв'ю лідер України.

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