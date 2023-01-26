"Ризики завжди є": експерт пояснив, чи можуть ЗСУ відступити з Бахмута вслід за Соледаром

Експерт наголосив, що ЗСУ не втекли з Соледара, а відступили на заздалегідь підготовлені позиції.

Військовий аналітик Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Ігор Левченко розповів, як будуть розвиватися події на Донеччині після того, як ЗСУ вийшли з Соледара, і чи є після цього загроза для Бахмута.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

"Ризики завжди є, але все залежить від вміння нашого військового командування і стійкості наших бійців", – заявив Левченко, відповідаючи на питання про загрозу щодо втрати Бахмута.

За його словами, від початку серйозних боїв за Соледар і командування, і експерти говорили про те, що по західних околицях Соледара проходить ще одна підготовлена і укріплена лінія оборони, яка підкріплюється також водним рубежем – протікає невелика річка. Тому ЗСУ не втекли, а відступили на заздалегідь підготовлені позиції.

"На цій ділянці фронті з точки зору оперативного чи тактичного впливу ситуація фактично не змінилася. Те ж саме можна говорити і про Бахмут, де ворог намагається знайти слабкі місця в нашій обороні, періодично змінює напрямок зусиль – з південного флангу на північний. Але говорити про якісь суттєві успіхи противника важко. Крім суттєвих втрат нічим похвалитися він не може", – підсумував експерт.