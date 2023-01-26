"Ризики завжди є": експерт пояснив, чи можуть ЗСУ відступити з Бахмута вслід за Соледаром

Експерт наголосив, що ЗСУ не втекли з Соледара, а відступили на заздалегідь підготовлені позиції.
Військовий аналітик Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Ігор Левченко розповів, як будуть розвиватися події на Донеччині після того, як ЗСУ вийшли з Соледара, і чи є після цього загроза для Бахмута.
Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.
"Ризики завжди є, але все залежить від вміння нашого військового командування і стійкості наших бійців", – заявив Левченко, відповідаючи на питання про загрозу щодо втрати Бахмута.
За його словами, від початку серйозних боїв за Соледар і командування, і експерти говорили про те, що по західних околицях Соледара проходить ще одна підготовлена і укріплена лінія оборони, яка підкріплюється також водним рубежем – протікає невелика річка. Тому ЗСУ не втекли, а відступили на заздалегідь підготовлені позиції.
"На цій ділянці фронті з точки зору оперативного чи тактичного впливу ситуація фактично не змінилася. Те ж саме можна говорити і про Бахмут, де ворог намагається знайти слабкі місця в нашій обороні, періодично змінює напрямок зусиль – з південного флангу на північний. Але говорити про якісь суттєві успіхи противника важко. Крім суттєвих втрат нічим похвалитися він не може", – підсумував експерт.
Нагадаємо, 25 січня в ЗСУ підтвердили, що українська армія вийшла із Соледара. Військовий експерт, учасник миротворчих місій у Косові та Іраку Сергій Грабський назвав це рішення "усвідомленим".
Водночас, окупанти продовжують атакувати Бахмут. У Генштабі запевнили, що Бахмут залишається під контролем ЗСУ і українські військові залишатимуться у цьому місті, поки там є можливість утримувати його територію.
Також росіяни активізувалися на Вугледарському напрямку і почали штурмувати Вугледар.
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