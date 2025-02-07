Різка зміна погоди в Україні: синоптики попередили, до чого готуватися

В Україні різко зміниться погода. Синоптики здивували своїм прогнозом на новий день. Кажуть, 7 лютого опади припиняться і встановиться мінлива хмарність. Однак, морози нікуди не відступлять і температура залишиться майже на рівні попереднього дня.

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Похолодання в Україні

Похолодання в Україні з першого дня лютого набирає обертів. Морози та сніг охопили більшість областей України. Однак, напередодні вихідних циклон відступить, а найпрохолодніше традиційно буде у Карпатах. Такий прогноз у інтерв'ю OBOZ.UA озвучила синоптикиня "Українського гідрометцентру" Наталія Птуха.

За її словами, у п’ятницю, 7 лютого, "висотний циклон" відступить від України, переважатиме поле підвищеного тиску.

"Воно посилиться, і погода буде вже без опадів. На дорогах України подекуди зберігається ожеледиця, вітер переважно північно-західного напрямку", - сказала вона.

Вночі стовпчик термометра опускатиметься до відмітки -1… -7 градусів, удень коливатиметься поблизу 0 градусів, від -3 до +3 градусів, на Закарпатті найближчими днями може бути навіть до +5 градусів. Водночас найпрохолоднішим місцем в Україні залишаються Карпати, де вночі очікується -5... -11 градусів, а вдень 0... -5 градусів.

Наталія Птуха додала, що наразі у Карпатах є сніг, і сніговий покрив триматиметься й надалі через мінусові температури. На решті території країни снігу не очікується, 1-3 сантиметри може бути, але з прогалинами й нерівномірно.

Прогноз від метеоролога

Прогноз погоди на найближчі дні зробив і метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, у п'ятницю, 7 лютого, невеликий сніг очікується у західних та східних областях країни, в решті регіонів без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця, можливий туман. Вітер східний/південно-східний, 3 - 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -3...-8 °С, вдень -1...+4 °С. У Карпатах вночі -5...-10 °С, вдень 0...-5 °С.

Прогноз погоди на вихідні

Зимовий характер погоди відчуватиметься і на вихідних. За даними Ігоря Кібальчича, у суботу, 8 лютого, у більшості областей України переважно без опадів, лише вночі місцями у західних регіонах та на північному сході можливий невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний / південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -1...-6 °С, вдень -1...+4 °С. У Карпатах вночі -3...-8 °С, вдень -1...-4 °С.

У неділю, 9 лютого, під впливом потужного антициклону із північного сходу, в Україні очікується суха комфортна погода із мінливою хмарністю. Вітер східної чверті, 7 – 12 м/с, у Приазов'ї та Криму можливі окремі пориви, 15 – 17 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -3...-8 °С, вдень -3...+2 °С. У Криму та Одеській області вночі -2…+3 °С, вдень 0…+5 °С.

Класичні зимові морози

На початку наступного тижня, від 10 лютого, в Україні очікується погода переважно без опадів. Температурні показники суттєво не змінюватимуться, зазначила Наталка Птуха.

"Вночі залишається -3… -9 градусів, класична зимова температура. У Карпатах вночі -7… -12 градусів. Денні максимуми -3... +3 градуси, і лише на Закарпатті +2… +7 градусів", - уточнила вона.

Якою буде погода у лютому

Однак, узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що далі лютий буде не зимовим, а весняним на Закарпатті, теплим на заході і півдні України і досить суворим на Сумщині і в східних областях.

Прогнозується багато сонячних днів, але під кінець лютого задощить. Утім, температура +6-8 градусів. В інших західних областях – це Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька – у першій декаді лютого буде зимно: вдень від -1 до +3 градусів, уночі від -1 до -4 градусів, кожні два-три дні очікується дощ з мокрим снігом.

Надалі почне теплішати, але незначно, лише на 2-3 градуси. Завершиться зима на заході дощами з мокрим снігом.

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