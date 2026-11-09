Різка зміна: синоптики ошелешили прогнозом погоди в Україні

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні / © ТСН

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2026-й рік має всі шанси увійти до четвірки найтепліших років за всю історію спостережень. Згідно зі звітом ООН, глобальні температурні аномалії продовжують зростати, спричиняючи танення льодовиків і рекордний рівень моря. Водночас в Україні поточний тиждень демонструватиме температурні контрасти — від нічних морозів до добових прояснень.

Глобальне потепління: дані звіту ООН та феномен Ель-Ніньйо

Пов'язують потепління у звіті ООН з потужним явищем Ель-Ніньйо, що підтримує тенденцію до потепління. І вона, до слова, триває вже понад десятиліття.

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Згідно з даними звіту, у період із січня по вересень поточного року середня глобальна температура була майже на півтора градуса за Цельсієм вищою за середній показник. За словами фахівців, тепло, утримуване парниковими газами, накопичується в океані та атмосфері, що призводить до танення льоду й підвищення рівня моря.

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Цього року температура океану продовжує зростати, перевищуючи історичні максимуми, зафіксовані минулого року. Саме тому, згідно зі звітом, зафіксували рекордний рівень моря, що зумовлено таненням льодовиків і крижаних щитів, а також розширенням морської води внаслідок її нагрівання.

Температурні контрасти в Україні: прогноз погоди на 9 листопада

Від -5° уночі і до +17° удень — цього тижня осінь проявлятиме для нас і теплу, і холодну сторони майже одночасно. Погода влаштує контраст між денною та нічною температурами.

В Україні 9 листопада очікується погода з мінливою хмарністю без опадів. Проте в окремих областях стовпчики термометрів опустяться до істотних мінусових позначок.

У понеділок в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер буде змінних напрямків, зі швидкістю 3–8 м/с. Уночі температура повітря становитиме від +2° до -3°, а в західних областях стовпчики термометрів покажуть -4…-9°. Удень повітря прогріється до +3…+8°.

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Офіційний деталізований прогноз УкрГМЦ на 9 листопада:

Опади: без опадів.

Хмарність: хмарно з проясненнями.

Вітер: змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура повітря вночі: від +2° до -3° (у західних областях -4…-9°).

Температура повітря вдень: +3…+8°.

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