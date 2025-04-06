Різке похолодання, мокрий сніг та дощі: погода в Україні на 6 квітня

У неділю буде холодно / © Pixabay

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Дощі в Україні посиляться ще більше та ще й морози вдарять.

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Погода в Україні щодня змінюється. А у неділю, 6 квітня, під впливом активного циклону прогнозується нестійка та холодна погода. Пройдуть опади у вигляді дощу, у західних та північних областях — переважно мокрого снігу. Подекуди опади будуть значними. Вітер південний із переходом на північний, 7 — 12 м/с, місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря в північних та західних областях вночі навіть доходила до -4 °С.

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Вдень очікується до -1…+4 °С, у південних та східних вдень +12…+17 °С.

Ще на початку квітня синоптикиня Наталя Діденко попереджала, що від 5 до 9 квітня в Україні очікується поступове похолодання — спочатку на півночі, заході та в центрі. До сходу та півдня зниження температури повітря дійде орієнтовно 7-8 квітня.

У період 7-9 квітня у західних, північних областях та місцями у центральних є ймовірність заморозків.

Нагадаємо, що раніше народний синоптик Володимир Деркач у коментарі «Главреду» розповів, якою буде погода в квітні та навіть у травні. Він зазначив, що у перші дні квітня не варто очікувати справжнього весняного тепла, бо один-два теплих дні змінюватимуться на два-три прохолодних дні, та ще й з опадами. Так триватиме практично до кінця цієї десятиденки. Друга декада квітня розділиться на дві частини: перша буде більш вологою і вітряною. Вночі зрідка навіть можливий невеликий «мінус», вдень — помірний «плюс».

Друга частина цієї декади буде теплішою і без опадів.

Третя декада квітня буде такою ж теплою, але далі температура повітря трохи знизиться. Пройдуть короткострокові опади.

За словами Деркача, навіть початок травня не принесе справжнього тепла. Підвищення температури повітря очікується тільки до кінця першої десятиденки травня. Очікуються й опади. Далі повітря прогріється. Опадів слід очікувати більше в першій декаді, а друга ж буде сухою. Утім, подекуди пройдуть короткочасні дощі.

У третій декаді травня температура повітря знизиться, буде доволі волого та вітряно, що й позначиться на загальній картині погоди. І все ж наприкінці місяця знову повернеться тепло. Й хоча його не можна назвати літнім, але буде досить тепло.