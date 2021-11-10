РНБО ввела санкції проти осіб, які відкрили "представництво" Нікараґуа в окупованому Криму

РНБО ввела санкції проти осіб, які відкрили "представництво" Нікараґуа в окупованому Криму

Під санкції потрапило 8 фізичних осіб.

Україна вводить санкції проти осіб, які відкрили "представництво" Нікараґуа в тимчасово окупованому Росією Криму. До переліку потрапило четверо росіян та четверо громадян Нікараґуа.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу після засідання 10 листопада.

Також читайте Нікарагуа призначила почесного консула в окупованому Криму - Україна відповіла нотою протесту

"На засіданні було обговорено питання застосування персональних санкцій проти тих людей, які відкрили представництво Нікараґуа в Криму - це вісім фізичних осіб: чотири громадянина Нікараґуа і чотири - Російської Федерації", - сказав він.

Нагадаємо, торік стало відомо, що Нікараґуа відкриває перше так зване "консульство іноземної держави" на території кримського півострова, анексованого в 2014 році Російською Федерацією.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання