Роби дітей або готуй гроші: реакція українців на скандальний законопроєкт від нардепа

Сам 38-річний автор законопроєкту Сергій Гривко, як йдеться в декларації, не має дружини та дітей.

Менше трьох дітей — сплачуй податок. В Україні заговорили про “податок на бездітність”. Нардеп від “Слуги народу” зареєстрував скандальний законопроєкт, який вже розкритикували колеги депутата та пересічні українці.

Що відомо про деталі скандального документу та несподіваний поворот після галасу в Мережі? Подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Податок на бездітність

Нардеп від партії “Слуга народу” Сергій Гривко зареєстрував законопроєкт №11264 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні”. Звучить непогано, але… Цим документом пропонується запровадити “податок на бездітність”. Іншими словами — якщо у вас немає дітей, то платіть гроші у державну казну. Автор законопроєкту вважає, що через нестабільну ситуацію в Україні чимало сімей не наважуються народжувати та виховувати дітей, тому потрібно стимулювати українців.

“Наразі Україна переживає демографічну кризу, яка загострилась у звʼязку зі збройною агресією російської федерації проти України. За оцінками різних експертів коефіцієнт народжуваності зараз знизився до 0.7-0.9, а відтворення нації починається від 2.2. Низька народжуваність є великою загрозою для держави, її економіки, пенсійної системи, розвитку, інвестиційної привабливості, безпеки та інших факторів процвітання”, — вважає нардеп.

Зазначимо, що сам 38-річний автор законопроєкту Сергій Гривко, як йдеться в декларації, не має дружини та дітей. Однак він пропонує зобов'язати платити податок всіх у віці від 21 до 58 років, хто має менше трьох дітей. Ставка податку має залежати від кількості дітей: 1,5% від об’єкта оподаткування — для осіб, які не мають дітей; 1% від об’єкта оподаткування — для осіб, які мають одну дитину; 0,5% від об’єкта оподаткування — для осіб, які мають двох дітей.

Винятком стануть особи, які мають трьох або більше дітей; особи, які мають безпліддя або порушену репродуктивну функцію, що унеможливлює материнство (батьківство), з підтвердженням відповідних обставин належними медичними документами не рідше, ніж один раз на 2 роки; особи, які мають статус осіб з інвалідністю І групи. Пан Гривко про все продумав, а от про людяність та толерантність забув.

Ба більше, у пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що його метою та завданнями є створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні, надання всебічної (фінансової, соціальної, психологічної, правової та іншої) підтримки сім’ям з дітьми (у довгостроковій перспективі — також надання підтримки молодим громадянам України, які вступають у доросле життя), забезпечення сімей з дітьми доступним житлом, транспортними засобами, задоволення інших їх соціально-економічних потреб, а також підвищення престижу материнства (батьківства) та стимулювання підвищення рівня народжуваності в Україні.

Про які суми йдеться

Не забарилися і суми від автора законопроєкту. Скільки ж можна “заробити” на українцях, у яких менше трьох дітей, красномовно описує Гривко на своїй сторінці у Facebook:

“Відповідаю на питання щодо демографічного збору. Із розрахунку середньої з/п такий збір складав би близько 261 грн. В рік це було б 3132 грн.

За 37 років його функціонування, кожен сплатив би 115884 грн (це максимальна сума відповідно з розрахунку середньої з/п в Україні) — це свого роду інвестиція.

Що пропонувалось за рахунок такої інвестиції в законопроєкті:

+ 64000 грн при народженні (на кожну дитину);

+ 64000 грн на банківський рахунок дитині (на кожну дитину);

+ 180000 грн допомога на утримання за 6 років (на кожну дитину);

+ Доплата Матерям-героїням;

+ Захист та підтримка щодо питань газо-, електро-, водопостачання та інше;

+ 100% відшкодування понесених витрат на проведення процедури ЕКО;

+ До 2 000 000 млн грн безвідсотковий кредит на житло на 50 років;

+ До 1 000 000 млн грн безвідсотковий кредит на транспортний засіб (на 20 років);

+ До 2 000 000 млн грн безвідсотковий кредит на розвиток сімейної справи (до 20 років).

Це все можна було б отримати за 1.5%.

Відповідно орієнтовне співвідношення інвестиції (демографічного збору) складає 1 витрату до мінімуму 10 вигод для сім'ї.

А в проекції, для майбутнього країни, могли б отримати економічну стабільність, розвиток та процвітання”.

Реакція українців

Законопроєктом пропонується формування стабільного джерела покриття відповідних витрат у вигляді запровадження “демографічного збору”. Оплатити такий збір можна буде через банк, іншу фінансову установу, пошту. Все для людей! А люди трішечки або й не трішечки в шоці. Якщо не сказати більше.

Реакція нардепів

Навіть нардеп Данило Гетьманцев, який відомий всім як “гуру українського оподаткування”, не підтримав цю ініціативу і пояснив звідки, як-то кажуть, ноги ростуть.

“Податок на бездітних існував в різні часи в Римі, фашистській Італії, комуністичній Польщі і, безперечно, в СРСР з 1941 року до самого кінця імперії. В народі звався податком на яйця, враховуючи нерівний податковий статус жінок і чоловіків.

Напевно, надихнувшись саме цими історичними прикладами колега Гривко зареєстрував свій резонансний законопроєкт, яким прагне покращити нашу демографію у такий суперечливий спосіб як оподаткування бездітних, або, можливо, зробити автора ще більш відомим всій країні своїми ініціативами.

Відповідаю всім одночасно: ні, шансів на прийняття нема. А ось шанси поповнити колекцію гротескних законодавчих ініціатив девʼятого скликання ВР є”, — написав Гетьманцев.

Ще один колега ініціатора “податка на бездітність”, депутат Ярослав Железняк, запевнив, що ніхто такі податки вводити не буде. Відповідний допис з’явився в його Телеграм-каналі.

“Так, одразу. Ніякі «демографічні» податки ніхто вводити не збирається. Ніколи не буде. Сприймайте просто як чергову д****ну ідею трусковецької школи економіки.

P.S. Як вони ще і сюди з Мінекономіки і ОП кешбек «Зроблено в Україні» не додумались причепити я прям дивуюсь)”, — написав Железняк.

Чи то так колеги насіли на депутата Гривко, чи ініціатор податку не витримав “лихої слави”, однак після бурхливої критики пан Гривко таки відкликав свій законопроєкт і навіть вибачився перед суспільством.

“Шановні громадяни та друзі. Законопроєкт 11264 щодо поліпшення демографічної ситуації відкликаю. Ціную, хто висловився аргументовано і вибачаюсь перед тими, у кого цей законопроєкт визвав негатив. Хоча досвід такий був в світі і приносив ефективність. Якщо суспільство проти навіть обговорити цю концепцію, то його відкликаю. З Повагою”, — йдеться у повідомленні Гривка.

Нагадаємо, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, до 2041 року населення України може скоротитися до 28,9 мільйона осіб.

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