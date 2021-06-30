Робила штучне дихання: дружина загиблого пасажира "Укрзалізниці" розповіла, як сама рятувала чоловіка

Швидка їхала понад три години.

Україну сколихнула новина про смерть у вагоні "Укрзалізниці": 12 червня пасажир впав з верхньої полиці, а за кілька годин помер. Загиблому Павлу Драбовському мало б виповнитися 28 років. Разом з чоловіком їхала його дружина. Саме вона надавала йому перщу допомогу, адже бригада швидкої дісталася поїзда лише за 3,5 год.

Вдова Юлія Драбовська вперше після нещасного інциденту розповіла, що сталося цієї ночі. Деталі - у сюжеті Сніданку з 1+1.

Павло з Тернополя та Юлія з Києва побралися восени 2020 року. За збігом долі, рівно через сім місяців від дня весілля історія любові перетворилась на трагедію: чоловік помер. Трагедія сталася 12 червня. Посеред ночі він впав із верхньої полиці у потязі Рахів - Київ: вдарився головою об підлогу, заа кілька годин перестав дихати. "Я запитала, чи ціла голова. Він сказав, що так, але хоче спати", - згадує вдова Юлія Драбовська.

Жінка вперше після трагічної загибелі чоловіка в потязі погодилася на інтерв’ю. Вона розповідає: довго просила про медичну допомогу для чоловіка: "Коли я побачила, що йому погано, що він не реагує на мої розмови, то я відразу побігла до провідника. Розбудила його і дуже просила надати першу медичну допомогу".

Врятувати Павла Юлія намагалася самотужки. Бригада лікарів зайшла до вагону за три години після падіння чоловіка. "Штучне дихання робила сама, масаж серця я робила сама. Коли приїхала бригада швидкої, то у них не було навіть апаратури, яка могла б запустити серце. Але було запізно", - розповідає вдова.

Смерть пасажира у поїзді Рахів - Київ: вдова загиблого розповіла нові подробиці інциденту

Врятувати Павла могли б ремені безпеки. Після інциденту бригада поїзда показала, що вони у вагоні були. Юлія розповідає: коли сідали до поїзда, то на полицях пасків не було. На відео з їхнього вагона, яке з'явилося у Мережі, видно: жодного ременя там не було. Утім, пасажари їх у провідника не просили. Хоча жінка каже, що чоловік боявся їздити на верхній полиці. "У мене навіть не було цього в думках. То була ніч, ми сідали на потяг, коли всі спали. Він ліг спати", - каже Юлія Драбовська.

Зараз на залізниці з'ясовують, чому ці паски повісили лише після трагедії. "Триває службова перевірка. Ми маємо 100% знати, що ремені безпеки були в тому потягу. Але за вимогою пасажири могли їх отримати", - наголошує керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

Від 2019 року в усіх потягах кожна верхня полиця має бути забезпечена ременями безпеки, але обов’язкової вимоги користуватися ними немає. Через загибель Павла Драбовського розпочали кримінальне провадження. Вдова загиблого чоловіка чекає виплати компенсації, адже в квитку кожного пасажира є страховка. Утім, власна безпека - це здебільшого справа особистої відповідальності.

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