- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 74
- Час на прочитання
- 2 хв
Робота для людей з інвалідністю: куди можна піти і кому платить 120 тисяч держава
В Україні облаштовують роботі місця для людей із інвалідністю.
Робочі місця для трьох тисяч людей з інвалідністю облаштували в Україні від 2023 року завдяки державній програмі. На це з держбюджету пішло 200 мільйонів гривень. У межах всієї країни це крапля в морі, тож в уряді сподіваються, що все більше роботодавців скористаються такою ініціативою.
Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.
Масажистка Наталія Лісовська легко орієнтується у себе на роботі. Попри те, що жінка має першу групу інвалідності: вона майже нічого не бачить. З початком великої війни Наталія виїхала до Ірландії. Три місяці тому повернулася додому. Тепер допомагає з реабілітацією військових.
Наталія знайшла себе, а Центр допомоги військовим — знайшов Наталію. Тут скористалися програмою від Мінекономіки і за рахунок держбюджету придбали для співробітниці спеціальний комп’ютер для людей з порушенням зору.
Коли людина отримує інвалідність, її життя кардинально змінюється. Водночас, оскільки саме зараз на ринку праці в Україні суттєва нестача робочих рук, вірогідність знайти привабливу вакансію вища, ніж до війни. Тут важливий індивідуальний підхід.
«Є багато людей, які мають порушення зору, і тим паче вони є дуже активними користувачами комп’ютера. А є люди, які мають зір, але вони не користуються комп’ютерами, не є користувачами. Тому тут важливо розуміти, по-перше, що робить людина, що їй потрібно для облаштування цього робочого місця», — каже координаторка проєктів із доступності та інклюзії ПРООН в Україні Олена Іванова.
Компенсацію за облаштування робочого місця отримали і в одному із медичних центрів. Державним коштом придбали спеціальний підйомник для пацієнтів на кріслах колісних.
За облаштування місця для особи з інвалідністю першої групи держава платить підприємству 120 тисяч гривень, другої — 80 тисяч. Оформити заявку можна через портал «Дія» або в Центрі зайнятості за місцем розташування компанії. Скористатися можуть і підприємці, які працюють як ФОПи.
У Мінекономіки кажуть — щоб наша економіка зростала хоча б по 7-6% на рік, нам за наступні 5 років потрібно залучити додатково до ринку праці 4,5 мільйони людей. І без працевлаштовуючи людей з обмеженими можливостями таких показників досягти буде вкрай складно.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 13:00 новини 19 травня. Підготовка до ПЕРЕМОВИН з ТРАМПОМ! У Румунії новий президент!