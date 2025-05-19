Робота для людей з інвалідністю: куди можна піти і кому платить 120 тисяч держава

В Україні облаштовують робочі місця для людей з інвалідністю / © Freepik

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Робочі місця для трьох тисяч людей з інвалідністю облаштували в Україні від 2023 року завдяки державній програмі. На це з держбюджету пішло 200 мільйонів гривень. У межах всієї країни це крапля в морі, тож в уряді сподіваються, що все більше роботодавців скористаються такою ініціативою.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.

Масажистка Наталія Лісовська легко орієнтується у себе на роботі. Попри те, що жінка має першу групу інвалідності: вона майже нічого не бачить. З початком великої війни Наталія виїхала до Ірландії. Три місяці тому повернулася додому. Тепер допомагає з реабілітацією військових.

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Наталія знайшла себе, а Центр допомоги військовим — знайшов Наталію. Тут скористалися програмою від Мінекономіки і за рахунок держбюджету придбали для співробітниці спеціальний комп’ютер для людей з порушенням зору.

Коли людина отримує інвалідність, її життя кардинально змінюється. Водночас, оскільки саме зараз на ринку праці в Україні суттєва нестача робочих рук, вірогідність знайти привабливу вакансію вища, ніж до війни. Тут важливий індивідуальний підхід.

«Є багато людей, які мають порушення зору, і тим паче вони є дуже активними користувачами комп’ютера. А є люди, які мають зір, але вони не користуються комп’ютерами, не є користувачами. Тому тут важливо розуміти, по-перше, що робить людина, що їй потрібно для облаштування цього робочого місця», — каже координаторка проєктів із доступності та інклюзії ПРООН в Україні Олена Іванова.

Компенсацію за облаштування робочого місця отримали і в одному із медичних центрів. Державним коштом придбали спеціальний підйомник для пацієнтів на кріслах колісних.

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За облаштування місця для особи з інвалідністю першої групи держава платить підприємству 120 тисяч гривень, другої — 80 тисяч. Оформити заявку можна через портал «Дія» або в Центрі зайнятості за місцем розташування компанії. Скористатися можуть і підприємці, які працюють як ФОПи.

У Мінекономіки кажуть — щоб наша економіка зростала хоча б по 7-6% на рік, нам за наступні 5 років потрібно залучити додатково до ринку праці 4,5 мільйони людей. І без працевлаштовуючи людей з обмеженими можливостями таких показників досягти буде вкрай складно.

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