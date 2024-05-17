Робота, фінанси та освіта: які пільги мають мобілізовані та військові-контрактники в Україні

Мобілізовані і ті, хто піде служити за контрактом, мають відчувати допомогу держави: певні в Міноборони. Для військових, кажуть, - в Україні передбачена ціла низка пільг. Фінансових, медичних, освітніх. Деякі із них - активуються автоматично. Для інших - необхідно правильно оформити документи.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Своє життя із військом Анатолій із позивним "Студент" зв'язав ще до повномасштабного вторгнення. 2021 року він підписав контракт і з того часу боронить Україну. Воювати, каже, пішов за покликом серця. На передовій, думки зосереджені на одному – як здолати ворога. Утім, визнає, воюють українські захисники ще й заради майбутнього.

І тут, визнає чоловік, важливо відчувати підтримку держави. Один із таких інструментів – пільги для військовослужбовців.

Робота

Кожному мобілізованому держава гарантує збереження місця роботи та посади, також зараховується стаж роботи за спеціальністю чи, наприклад, стаж державної служби.

Також важливо, що відбувається це із збереженням страхового стажу. Фізичні особи-підприємці натомість звільняються від сплати єдиного соціального внеску. Для цього потрібно подати до податкової заяву та копію військового квитка. Якщо людина мала ФОП, але під час служби, він не працює – то держава не закриватиме його і не нараховуватиме податки та збори.

Якщо людина мала ФОП, але під час служби, він не працює – то держава не закриватиме його

Фінанси

Держава гарантує військовослужбовцям матеріальне забезпечення, зарплатню та виплату бойових. Утім чимало областей мобілізованим та тим, хто підписав контракт, виплачують ще матеріальну допомогу. У столиці, наприклад, вона складає 30 тисяч гривень. Її отримують усі, хто мобілізувався після грудня 2023 через столичні ТЦК або ж підписав контракт у Києві. Гроші платять навіть якщо людина не має столичної реєстрації.

"Нарахування відбувається автоматично. ТЦК передають нам інформацію про службовця, його рахунок і місто перераховує необхідні кошти", - пояснюють в КМДА.

Київ надає військовим грошове забезпечення

Такі ж виплати існують і інших громадах. Утім цю інформацію слід уточнювати індивідуально, адже виплати затверджують на місцевому рівні.

Ще один фінансовий аспект - виплата військової пенсії на час служби. Під час мобілізації людина і надалі її отримуватиме. А після звільнення зі служби додаткову вислугу років враховуватимуть у розмір пенсії.

Військова пенсія

"Також розповсюджена пільга для військовослужбовців, яка стосується кредитів. Це стосується і макрофінансових організацій. Військовослужбовці звільняються від сплати відсотків за кредитами, їм не нараховують штрафи та пеню. Але важливо знати два моменти – тіло кредиту необхідно буде погашати і далі", - каже адвокат Антон Ревенко.

Також військовослужбовці ЗСУ можуть скористатися державною пільговою програмою іпотечного кредитування під 3%. Такі позики видаються на 20 років, а обов’язковий внесок позичальника становитиме не менше 20% вартості об’єкта нерухомості.

Також за новим законом про мобілізацію спеціальні умови невдовзі отримають і ті, хто підпише контракт.

Кредити для військових - що відомо

Медицина

"Кожен військовослужбовець має право на безкоштовне медичне лікування та обстеження у військово-медичних закладах та закладах Міністерства оборони України. Також військовослужбовці мають безкоштовне санітарне лікування в санаторії. Ці ж норми поширюються і на членів родини військового", - каже адвокат Антон Ревенко.

Проїзд

Олексій із позивним "Вікінг" розповідає – у час війни Україною їздить не часто. Утім, якщо таке трапляється, то за квитки він не платить.

"Коли їзджу в відпустку, пользуюсь талонами на безкоштовний проїзд потяг" - каже він.

Сьогодні військовослужбовці мають право на безкоштовний проїзд залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом, коли їдуть:

у відрядження;

у відпустку в межах України;

при переведенні на нове місце (проходження військової служби або у зв’язку з передислокацією військової частини);

до місця проживання, обраного при звільненні з військової служби, в межах України. І окремих громадах такі пільги можуть поширюватися і на громадський транспорт

Освіта та профадаптація

Військовослужбовці мають право на безоплатну перепідготовку, підвищення кваліфікації та отримання короткострокових освітніх програм за професіями, які затребувані на ринку праці. Цим же в окремих випадках можуть скористатися і їхні родичі. Також окремі пільги передбачені для дітей.

Діти військовослужбовця навчального закладу мають право на першочергове навчання до навчальних закладів або до навчальних закладів.

Відпустки

Кожен мобілізований має право на щорічну відпустку до 30 днів. Але її надаватимуть частинами. Час на дорогу у час відпустки не рахуватимуть.

Важливо, що провести вони її зможуть і за кордоном. Для цього потрібно буде написати рапорт і зазначити місце свого відпочинку та мету виїзду за кордон. Для перетину кордону потрібно мати такі документи:

паспорт громадянина України;

посвідчення військовослужбовця;

відпускний квиток, у якому зазначено надання йому права під час відпустки виїзду за кордон на певний період.

Якщо ж мобілізовані у майбутньому отримають статус учасника бойових дій – то пільг буде іще більше. Це і можливість отримання земельних ділянок, житла, а також пільги на комірне.

У Верховній Раді обіцяють – держава і надалі доповнюватиме перелік пільг. Там, наприклад, є законопроект про пільгове розмитнення авто для військових. Також у майбутньому на розгляд можуть потрапити ще більше законопроектів, які дбатимуть про добробут українських захисників.

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