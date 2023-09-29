Робота розробника українських ракет "Нептун", "Стугна" і "Корсар" заблокована: подробиці скандалу навколо КБ "Луч"

Виробники військового озброєння вже звернулися зі зверненням до Кабміну та РНБО.

Держаудитслужба заблокувала роботу єдиного в Україні виробника високоточної зброї - Державного Київського конструкторського бюро "Луч", яке розроблює ректи "Нептун", "Стугна", "Корсар". Про це заявляють на самому підприємстві, що викликало бурю невдоволення серед українців у соціальних мережах.

19 вересня державне підприємство Київське конструкторське бюро "Луч", повідомило на своїй сторінці о соціальній мережі, що звернулося з офіційними листами до прем'єр-міністра України Шмигаля Д. А., секретаря РНБО України Данілова О. М., Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О. М. та Генерального директора АТ "Українська оборонна промисловість" Сметаніна Г. В. з проханням врегулювання відповідності висновків Держаудитслужби законодавству.

На що скаржаться в ДККБ "Луч"

"Окрім військової агресії російської федерації проти України, ДП "ДержККБ "Луч" зіткнулося із внутрішніми чинниками, які ускладнюють виконання поставлених завдань розробки та виробництва Зброї Перемоги. Надумана позиція посадових осіб Держаудитслужби щодо заборони включення прибутку до складу ціни створила реальні загрози національній безпеці та оборони держави", - зазначається у дописі Київського конструкторського бюро "Луч".

Там додають, що "висновки Держаудитслужби викликають здивування та обурення, спричинили розбіжності та судові процеси між органами влади у період воєнного стану, а матеріали ревізії передано правоохоронним органам, на підставі яких відкрито кримінальні провадження. В штучному виникненні вказаних загроз зацікавлена передусім російська федерація, в інтересах якої ДП "ДержККБ "Луч" неодноразово зазнавало перепони у вигляді видуманих наклепів, бюрократичних перешкод нашій роботі".

Протитанковий комплекс "Стугна" / Фото: УНІАН

Скандальну ситуацію у Мережі обговорюють сотні українців. Адже такий конфлікт під час війни нічого хорошого не обіцяє, а навпаки погіршує ситуацію в оборонній галузі.

А робота ДП "ДержККБ "Луч" більш ніж важлива в умовах війни. Підприємство виконує пошукові, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи зі створення:

протитанкових керованих ракет;

ракетних комплексів наземного, повітряного і морського базування;

авіаційних керованих ракет;

зенітних керованих ракет;

мінно-торпедного озброєння;

систем керування ракет та інших керованих засобів ураження;

тренажерів протитанкових ракетних комплексів;

телеметричних систем протитанкових ракетних комплексів

А ще виконує виробництво по замкнутому циклу в кооперації з українськими підприємствами різного типу ракет та іншого озброєння.

Високоточна РСЗВ "Вільха" в дії / Фото КБ "Луч"

В чому суть проблеми і що кажуть у парламенті

В комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, сайту ТСН.ua розповіли, що поки не можуть коментувати конфлікт між Державною аудиторською службою та ДККБ "Луч", адже тривають судові справи та розгляди, та оскаржуються акти Міністерства оборони.

"Все це наслідки. Головна причина конфлікту у акті, який склала Дераудитслужба про те, що підприємства мають працювати без прибутку. Тому тут і коментувати особливо немає що, поки ми не отримаємо рішення суду. Верховна Рада свою політичну заяву зробила з цього питання. На базі комітету було проведено декілька засідань. Питання в тому, що це компетенція Кабінету Міністрів, який видав дві постанови, одна з яких дещо суперечить іншій, а Держаудитслужба на основі тої, яка неоднозначно трактується, зробила висновок, що немає бути прибутку. В цьому і вся суть питання", - пояснив сайту ТСН.ua Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Ми запитали у народного депутата, що потрібно зробити аби владнати цей конфлікт.

"Потрібно, щоб Кабінет Міністрів України навів лад у свої постановах та чітко визначив механізм формування прибутку підприємств, які виконують державне оборонне замовлення", - зазначає Федір Веніславський.

Що кажуть у Держаудитслужбі України

Сайт ТСН.ua поцікавився у Державній аудиторській службі України, чому вони блокують роботу державного конструкторського буро "Луч", яке розроблює унікальну зброю для наших військових та як на їхню думку можна розв’язати конфлікт.

"Ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" за період з 01.01.2021 по 30.06.2023 відповідно до пункту 8.5 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на ІІІ квартал 2023 року заплановано провести з 29.09.2023", - відповів на інформаційний запит ТСН.ua Станіслав Патюк, заступник голови Державної аудиторської служби України.

Посадовець додає, що Верховна Рада України 21 вересня 2023 року прийняла в цілому проєкт Постанови щодо підтримки оборонно-промислового комплексу України в умовах воєнного стану (реєстр. № 10071).

Але у комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, кажуть, що згадана постанова - це просто політична заява, якою депутати звертають увагу на те, що виробники військового озброєння не можуть працювати без прибутку - це фактично шлях до банкрутства. В той же час, конфліктна справа наразі перебуває на розгляді у судах.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що у НАТО зробили новий прогноз щодо війни в Україні.

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