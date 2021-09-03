Робота у Чехії для українців: кого шукають роботодавці, скільки платять та як оформити документи

Чехія все більше приваблює наших громадян.

Робота за кордоном стає дедалі популярнішою серед українців. Наші громадяни активно шукають заробітки у країнах ЄС. І після Польщі однією з найпопулярніших країн для працевлаштування серед українських трудових мігрантів є Чехія. Зокрема, за даними опитування сервісу "OLX Робота", до цієї країни на роботу мають бажання поїхати 11% українців. Для прикладу, працювати у Німеччині прагне 9%, у Литві - 2% та лише 1,5% у Словаччині. Надають перевагу саме нашим співвітчизникам і чеські роботодавці. Пояснюють - українці більш працьовиті, швидко навчаються і у них майже відсутній мовний бар'єр. Більше того, Чехія цього року збільшила квоту для працівників з України до 40 тисяч осіб на рік, що може суттєво збільшити відсоток наших заробітчан у цій країні.

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Яку роботу та оплату там пропонують, як оформити документи для виїзду до Чехії, скільки потрібно мати коштів, щоб виїхати та де краще шукати вакансії, ТСН.ua зібрав усю актуальну інформацію про чеські заробітки.

Робота в Чехії для чоловіків, жінок і сімейних пар із дитиною: які існують вакансії

Так, за даними рекрутингових компаній, найбільше сьогодні чеські підприємці потребують різноробів на харчових та промислових виробництвах (заводах), де можуть працювати як жінки, так і чоловіки, а також електриків, сантехніків і різноробочих на складах. Завжди серед роботодавців є попит на будівельників та зварювальників. Жінкам часто пропонують роботу пакувальницями на фабриках і заводах з виробництва продуктів харчування, косметики, одягу та взуття, іграшок, тощо або доглядальницями за людьми похилого віку. Сімейним парам простіше за все влаштуватися на роботу на підприємства, оскільки там шукають постійно різних спеціалістів та робочих, починаючи від операторів виробничих ліній, водії, ремонтників обладнання, закінчуючи пакувальницями та прибиральницями.

Дуже затребувані наразі і сезонні робітники на ферми та поля: догляд за тваринами, збирання врожаю (ягоди, овочі та фрукти).

Робота в Чехії для студентів і сезонні роботи

Традиційно для студентів найбільш актуальними є сезонні роботи на фермах та полях, а також вакансії у сфері послуг та готельно-ресторанного бізнесу за умови знання чеської та англійської мов: бармени, офіціанти, хостес, бариста, продавці. Також часто студентам пропонують роботу у мережах магазинів одягу (наприклад, H&M), а також у туристичних інформаційних центрах. Але на такі вакансії також шукають молодих людей з гарним знанням мов, мінімум хоча б англійської.

Як отримати запрошення для роботи в Чехії

Перш, ніж перейти до питання отримання запрошення, варто зазначити, що для працевлаштування іноземців у Чехії є декілька шляхів. Перший і найпростіший - це отримати дозвіл або запрошення на роботу від працедавця на основі якого оформити візу. Другий - отримати трудову карту (це підходить для кваліфікованих працівників) і третій спосіб - отримати синю карту - це для працівників високої кваліфікації, що вимагає певної освіти (наприклад, лікарі). Тим, хто планує сезонне працевлаштування, дозвіл на роботу не потрібен.

Українці найчастіше за все оформлюють робочу візу на основі запрошення на роботу, яке видає чеський роботодавець. Це можна зробити самостійно або делегувати увесь процес на агенції. Але у обох варіантах слід пам'ятати, що перш ніж отримати запрошення, чеський роботодавець має отримати дозвіл на працевлаштування іноземного громадянина, яке не є іменним документом, а є лише дозволом на конкретну вакансію. Його може видати тільки юридична особа.

Для того, щоб отримати саме запрошення, необхідно знайти роботодавця, який зможе вам його оформити, потім пройти онлайн співбесіду. Якщо сторони задоволені результатом співбесіди, роботодавець повинен оприлюднити вакантне місце - повідомити відповідний Департамент МВС про бажання отримати вакансію іноземним громадянином. Як правило, це просто формальність, однак громадянам ЄС дається місяць на те, щоб претендувати на вашу посаду. Через 30 днів роботодавець може брати на роботу українців. Для цього він має отримати спеціальний дозвіл - зареєструвати відповідне запрошення у відділенні поліції (на це знадобиться 7 робочих днів). Дозвіл надається на час дії контракту, але не більше, ніж на 2 роки. Тому, хто планує сезонне (до пів року) або тимчасове (до 3 місяців) працевлаштування дозвіл на роботу не потрібен, але, якщо працювати легально (за робочою візою), все одно потрібно запрошення.

Далі роботодавець може забирати готове запрошення, яке дозволяє отримати громадянам держави Україна чеську робочу візу. Однак слід знати, що для отримання робочої візи в Чехію мало одного запрошення на роботу, а необхідно отримати від працедавця ще й робочий контракт.

Якщо ж ви плануєте їхати на роботу до Чехії на довгі терміни, тоді потрібна трудова або синя карта. А так, як чеські підприємці зацікавлені в українських трудових мігрантах, тому уряд Чехії значно спростив процедуру оформлення необхідних для працевлаштування документів, створивши програму "Режим Україна", в рамках якої видається трудова карта. Трудова карта гарантує право на працевлаштування і проживання в Чехії протягом 2 років з можливістю подальшого продовження. Її власник може возз'єднати родину, отримувати соціальне та медичне забезпечення відповідно до чеських законів, тобто іммігрувати до Чеської Республіки.

Для відкриття чеської трудової карти за програмою "Режим Україна" необхідний пакет таких документів:

заповнена анкета;

дійсний закордонний паспорт;

3 фотографії (3,5 на 4,5 см), що відповідають зовнішньому вигляду;

копія або оригінал договору оренди, нотаріально завірений лист власника нерухомості, що підтверджують забезпечення житлом в Чехії;

трудовий договір або попередня угода про його майбутнє укладення із зазначенням заробітної плати та кількості робочих годин;

оригінал з копією документів про отриману кваліфікацію, курси та навчальні заклади, необхідні для відповідної посади.

документ, що підтверджує відсутність судимості;

довідка, що підтверджує відсутність інфекційних захворювань.

Документи, що додаються, надаються в оригіналі або у формі завірених нотаріально копій, офіційно перекладених чеською мовою. Всі документи, за винятком закордонного паспорта, повинні бути не старше 6 місяців. Подавати документи потрібно у Посольство або у Генконсульство Чехії, або скористатися послугами найближчого візового центру.

Далі, у разі позитивного розгляду документів дипломатичне представництво видає візу на термін понад 90 днів для отримання трудової карти, яку оформлювати потрібно вже у Чехії. Таким чином, по приїзду в Чеську Республіку протягом 3 робочих днів громадянин України повинен звернутися в місцеве управління МВС і здати біометричні дані. Для отримання довідки про дотримання всіх умов оформлення трудової карти необхідно:

пройти реєстрацію в департаменті з питань міграції;

зареєструватися за місцем проживання на підставі договору оренди.

З того моменту, як департамент МВС видасть довідку, що підтверджує виконання вищеописаних умов, громадянин України зможе приступити до роботи.

До яких перевірених агенцій звернутися за допомогою для оформлення на роботу

Перш, ніж надати перелік агенцій, які допоможуть як з пошуком вакансій, так і з оформленням документів, варто сказати про варіант для тих, хто прагне усе зробити самостійно. У такому випадку краще за все звернутися до сайту Департамент працевлаштування Чехії, який доступний також української та російською мовами. На ньому міститься уся необхідна для працевлаштування іноземців інформація, а також реєстри та перелік актуальних вакансій.

Якщо ж ви не хочете витрачати свій час, тоді можна звернутися до агенцій, які усе зроблять за Вас. До таких перевірених агенцій належать:

We Work

Czech.Center

Vizy.EU

Zakordonom

Кадрова Агенція Пелех

Яка середня заробітна плата для українців в Чехії

Рівень заробітної плати у Чехії вищий, ніж у Польщі, однак у порівнянні з більш успішними країнами Західної Європи, чеські зарплати досить низькі.

Проте цього року чеські підприємці активно шукають на роботу українців і заохочують високими зарплатами. Обіцяють від 30 до 90 тисяч гривень на місяць. Такі дані оприлюднила одна з рекрутингових компаній. Але звісно рівень заробітку залежить від рівня знання чеської або англійської мови, досвіду, наявності освіти чи спеціалізації, а також від рівня життя в окремих містах і регіонах.

Середні зарплати для іноземців в Чехії приблизно такі:

сезонні працівники - 400-600 євро на місяць;

прибиральниця, вантажник, кур'єр - 600-700 євро на місяць;

різнороб - 600-800 євро на місяць;

продавець, офіціант - 700-800 євро на місяць;

водій - 850 євро на місяць;

логіст, працівник складу - 850-1300 євро на місяць;

сфера краси - 800-1000 євро на місяць;

медсестра, доглядальниця - 950-1000 євро на місяць;

будівельник, муляр, сантехнік, зварювальник - 900 - 1100 євро на місяць;

електрик - 1000 - 1200 євро на місяць;

налаштувальник, ремонтник обладнання - 1600 євро на місяць.

Чи потрібна страховка для роботи в Чехії і як її отримати

Робоча страховка в Чехію є обов’язковою. Вона відрізняється в залежності від робочої візи. Короткострокова робоча віза в Чехію оформляється терміном до 90 або 180 днів. Отже, і страховка повинна покривати весь час вашого перебування на території чужої країни, тобто оформлятися на 3 або 6 місяці мінімум. Страховка ж для довгострокової робочої візи має певні особливості. Так, вона повинна бути оформлена чеською мовою. Як варіант, можна також зробити офіційно завірений переклад страхового поліса.

Однак, обидві мають такі основні вимоги:

● Страховий поліс повинен бути на весь період перебування.

● Страхова сума повинна складати від 60 000 євро також може бути 75 000.

● Франшиза в страховці повинна бути нуль євро.

● Акредитована страхова фірма.

Оформити страховку можна у страхових компаніях або у візовому центрі. Але у візовому центрі ця страховка набагато дорожча, ніж в будь-якому офіційному представництві страхових компаній. Ціна страховки в Чехію безпосередньо залежить від опцій поліса. Тривалість, ризики, вік страхувальника впливають на вартість страховки. У середньому страховка обійдеться від 300-350 грн. на 30 днів до 1800-2000 грн на рік.

Скільки потрібно грошей для поїздки на роботу до Чехії

На відміну від Польщі, Чехія є дещо дорожчою країною, а тому і стартових грошей із собою потрібно мати більше. Дорогими в країні є житло та комунальні тарифи, проте вони все одно дешевші, ніж у західних країн ЄС. Тому про це потрібно подбати заздалегідь, якщо роботодавець не пропонує роботу з проживанням. Так, наприклад, койко-місце у Празі – 3-5 тисяч чеських крон (4 000-5 500 грн), у інших містах – 2-4 тисячі чеських крон. Кімната у Празі обійдеться 8 тисяч чеських крон (10 000 грн), у інших містах – 6-7 тисяч чеських крон (8 000 грн). Квартира у Празі буде доволі дорогою - від 20 тисяч чеських крон (25 000 грн), у інших містах – від 8-10 тисяч і вище (від 12 000 грн).

Варто також пам’ятати про комунальні послуги – вони складають від 2 700 до 4 100 чеських крон (3 300-5 000 грн), в залежності від житла та ощадливості в споживанні.

Ціни на продукти харчування у Чехії дорожчі ніж в Україні та сусідній Польщі (орієнтовно дорожчі на 20%). Так середній чек на місяць складає десь 4 000-5 500 грн.

Щодо витрат на проїзд, то у Чехії є два види проїзних: звичайний – 670 крон на місяць (800-850 грн) та іменний – 540 крон на місяць (675 грн).

Окрім цього витрати потрібно запланувати і на мобільний зв’язок та Інтернет. Поповнити рахунок можна від 250 крон (300 грн) до 1-1,5 тисячі крон за місяць (1 200-1 800 грн). А ось що Інтернету простіше - у Чехії у великих містах майже усюди є Wi-Fi, до якого можна підключитися і вільно користуватись.

Якщо підрахувати ці витрати, то орієнтовна сума, яку повинна бути для життя і роботи у Чехії на місяць, - це щонайменше 10 000 грн. Але це без урахування непередбачуваних витрат.

Сайти для пошуку роботи в Чехії

Сьогодні найпростіший, найзручніший і доступний для більшості спосіб пошуку роботи - це в Інтернеті. Однак, крім реальних пропозиції, у мережі можна натрапити і на шахраїв. Щоб цього не сталося, пропонуємо добірку найкращих сайтів з пошуку роботи в Чехії:

Скільки українців працює в Чехії

За останніми даними станом на липень 2021 року, українців у Чехії наразі налічується щонайменше 180 тисяч. Серед українців ті, хто вчиться, займається бізнесом, але переважна більшість приїхали з метою роботи. Про це розповів посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Трудові ресурси".

В якому місті Чехії краще працювати

Обираючи місто, їхати краще туди, де вищі заробітні плати та розвинена інфраструктура - великі міста. Також краще обирати міста, де розміщуються виробництва, заводи і фабрики. Це може бути невеликий за площею населений пункт, без особливого вибору розважальної інфраструктури. У таких містах, що є перевагою, дешевше житло та проїзд у транспорті.

Як пишуть аналітичні компанії та свідчить урядову статистику найкращими містами для життя і роботи є Прага та Брно, а також їхні околиці - такі як місто Ржичани на околиці чеської столиці.

Плюси і мінуси роботи в Чехії

Як і у будь-чому - у роботі у Чехії є свої плюси та мінуси. До перших можна зарахувати:

чеські роботодавці цінують українських заробітчан за працелюбність;

є різноманітність вакансій - Чехія займає 2 місце за кількістю пропозицій роботи за кордоном;

зручне близьке розташування і недорогий переїзд в Чехію;

у Чехії доволі хороший рівень прожиття для українських заробітчан - витрати хоч і вищі, ніж у Польщі, але вони значно нижчі, ніж у багатьох інших країнах ЄС – сусідніх Німеччині, Австрії;

майже усюди у Чехії є безкоштовний Wi-Fi;

комфортний українцям клімат.

До мінусів можна зарахувати такі:

порівняно з іншими країнами ЄС низькі заробітні плати;

часто 12-годинний робочий день та 6-денний графік;

складніший і довготриваліший процес, ніж у Польщі, отримання запрошення на роботу та оформлення документів.

низькі шанси кар’єрного зростання.

Підсумовуючи, можна сказати, що Чехія стає все більш привабливішою серед укранських заробітчан. Більше того на підприємствах країни постійно є потреба у робочих руках, і чеські роботодавці у пошуку співробітників надають перевагу саме нашим громадянам. Підтримує роботодавців і влада країни. Так, чеський уряд із метою, щоб привабити більше українців, ухвалив відповідні програми, якими передбачаються високі квоти на приймання української робочої сили, а це десь 40 тисяч людей на рік.

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