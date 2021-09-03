Робота у Німеччині для українців: які вакансії там пропонують, за які гроші та як оформити документи

Нелегальне працевлаштування у Німеччині може спричинити серйозні наслідки, зокрема і депортацію.

Наші громадяни активно шукають заробітки у країнах ЄС. За результатами опитування "OLX Робота" у лютому цього року 63% українців, які шукають роботу, планують працювати за кордоном чи розглядають такий варіант. Більшість заробітчан виїжджає на сезонні роботи, однак кожен третій шукає роботу на довший термін і 93% опитаних планують й надалі працювати за межами України попри пандемію.

Від квітня до липня на сервісі "OLX Робота" було розміщено понад 14,6 тисячі вакансій з пошуку кандидатів на роботу за кордоном: лідером за кількістю вакансій залишається Польща, також чекають на українців і в Німеччині, яка за популярністю серед самих пошукачів на другому місці, поступаючись лідерством лише Польщі.

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Яку роботу та оплату пропонують німецькі роботодавці, як оформити документи для виїзду, скільки потрібно мати коштів, щоб виїхати та де краще шукати вакансії, ТСН.ua зібрав усю актуальну інформацію про заробітки у Німеччині.

Робота в Німеччині для чоловіків, жінок і сімейних пар з дитиною: які існують вакансії

Як ТСН.ua розповіла керівниця напрямку "OLX Робота" Марія Абдулліна, в середньому щомісяця німецькі роботодавці розміщують 400-500 пропозицій роботи у сегменті робітничих професій із середньою зарплатою 2 700 євро. Постійно очікують у Німеччині українців також і на сезонні роботи. Найбільше працедавці там шукають водіїв, будівельників та різноробів. Звісно, що на такі вакансії найчастіше шукають чоловіків. Популярними також є вакансії пекарів та працівників на виробництвах та складах. Для жінок також є варіанти, оскільки затребуваними в країні є працівники у ресторанно-готельній сфері: покоївки, кухарі, офіціанти, бармени, помічники кухарів. Популярними є вакансії нянь та доглядальниць за людьми похилого віку.

Традиційно Німеччина також запрошує на сезонну роботу зі збирання врожаю. Такі вакансії часто пропонують сімейним парам, а також студентам.

Шукають німецькі роботодавці і українських фахівців, серед яких найбільш затребуваними є айтішники та розробники програмного забезпечення, молодший і середній медичний персонал (як для лікарень, так і для догляду за людьми похилого віку).

Робота в Німеччині для студентів і сезонні роботи

Для студентів найбільш актуальними є вакансії нянь, переважно зі знанням німецької або англійської мов, на складах одягу, сезонні роботи на фермах та полях, а також вакансії у сфері послуг та готельно-ресторанного бізнесу: бармени, офіціанти, хостес, бариста, продавці.

Як отримати запрошення для роботи в Німеччині

Трудове та міграційне законодавство Німеччини досить суворе. Тому перш ніж їхати туди з метою працевлаштування, слід з'ясувати, які саме документи потрібно мати. На відміну від Польщі для працевлаштування у Німеччині запрошення від роботодавця для заробітчанина не є обов’язковою умовою, оскільки в країні залежно від трудової сфери встановлені різні вимоги для оформлення віз. І саме візові документи є обов'язковими для роботи на території Німеччини, підставою для видавання яких може стати як запрошення від роботодавця, так і контракт, і дозвіл для здійснення професійної діяльності та просто письмова згода про прийом на роботу. Тобто обов'язковим є дозвіл на роботу, який оформлюється у Федеральному трудовому агентстві, яке отримати може лише роботодавець (за умови, що на вакансію, на яку претендує іноземець, не знайшлося претендентів серед місцевих жителів), з яким заробітчанину треба укласти контракт.

Важливо зазначити, що єдиного зразка робочої візи в країни немає - існує кілька її різновидів для різних категорій громадян та сфер діяльності: загальної зайнятості (або несамостійної роботи), віза для пошуку роботи, віза для нянь, віза для лікарів, блакитна карта, віза для підприємницької діяльності та інші.

Звісно, що найбільш поширеною є віза для загальної зайнятості (або несамостійної роботи), отримання якої не передбачає особливих вимог до зарплати і особи, яка подає заявку. При цьому обов'язковою умовою є наявність контракту з роботодавцем і документів, що підтверджують отримання професійних навичок.

Існує і спеціальна віза для пошуку роботи в Німеччині, яка дозволяє її власникові перебувати в країні протягом певного часу і шукати собі місце для працевлаштування. Отримати такий документ можна, не маючи вищої освіти і унікальних трудових навичок, основна вимога - наявність достатніх фінансових коштів для проживання в країні з розрахунку від 720 євро в місяць. Крім того, для отримання такої візи разом зі стандартним пакетом документів в консульство необхідно подати мотиваційний лист, в якому заявник повинен описати наявні у нього професійні навички, а також вказати компанії, в яких він має намір пройти співбесіду.

Порядок оформлення робочої візи

Для того, щоб отримати візу для роботи на території Німеччини, перш за все, необхідно визначитися з потрібним вам типом документа. Якщо він передбачає укладання попереднього договору з німецьким підприємством, організацією або іншою категорією юридичних або фізичних осіб, то спочатку потрібно оформити саме цей документ. Потім необхідно записатися на прийом в організацію, яка уповноважена видавати візи (Посольство, Генеральне консульство Німеччини або візовий центр). Після оплати візового збору, подання заяви та пакету необхідних документів, а іноді ще й проходження співбесіди залишиться тільки дочекатися позитивного рішення і в призначений день прийти за готовою візою.

Однак перш ніж вирушити в Посольство або Консульство, слід з'ясувати, які документи потрібні для робочої візи.

Список необхідних документів

Під час подання заяви на отримання німецької робочої візи будь-якого виду ви зобов'язані надати:

закордонний паспорт, в якому повинно бути не менше 2 чистих сторінок. Термін дії цього документа повинен перевищувати термін дії візи, заявку на яку ви подаєте, мінімум на 3 місяці;

національний паспорт громадянина України (плюс дві ксерокопії з особистими даними та даними про місце проживання);

3 кольорові фотографії формату 45х35 мм, фронтальна зйомка, без головного убору, зроблені протягом останніх 6 місяців;

2 заповнені візові анкети - розбірно, без прогалин заповнені німецькою або англійською мовою та власноруч підписані анкети. Не використовуйте, будь ласка, анкети на шенгенську візу!;

підписаний контракт або згода про прийом на роботу (оригінал та 2 копії);

заява про трудові відносини (оригінал та 2 копії) або трудову книжку та трудову біографію, де в табличному вигляді в хронологічному порядку повинні бути вказані всі підприємства, на яких ви працювали;

мотиваційний лист;

дипломи та сертифікати, що підтверджують ваші професійні навички, згідно з вимогами до тієї категорії віз, на отримання якої ви подаєте заяву, включаючи володіння німецькою мовою;

поліс медичного страхування, що покриває не менше 2 тижнів перебування в країні;

підтвердження належного пенсійного забезпечення (оригінал та 2 копії). Цей пункт стосується тільки тих заявників, яким виповнилося 45 років та їх річна зарплата складатиме менше 46 860 євро брутто. Як доказ належного пенсійного забезпечення у Німеччині можуть розглядатися, наприклад, нерухоме або інше майно, встановлене законом право на пенсійне забезпечення, пропозиції про приватне пенсійне страхування від приватних страхових фірм.

У тих випадках, коли обраний вами тип візи передбачає укладання трудового контракту, щоб отримати візу робочу в Німеччину для українців, в договорі повинні бути вказані:

імена та контакти сторін, що укладають контракт;

дати початку і закінчення дії трудового договору;

умови випробувального терміну;

адреса робочого місця здобувача і його прямі робочі обов'язки;

розмір заробітної плати;

тривалість робочого часу і розклад робочих днів;

тривалість відпустки і умови його надання;

період, протягом якого здобувач зобов'язаний повідомити роботодавця про плановане розірвання контракту;

умови оплати витрат на медичне обслуговування;

підписи сторін і дата укладення договору.

Законну силу має тільки екземпляр німецькою мовою.

Який термін дії візи і скільки потрібно часу для її отримання

Тривалість дії віз загальної зайнятості і для фахівців дорівнює терміну дії контракту, укладеного з роботодавцем. Термін дії візи для пошуку роботи складає 6 місяців. Блакитна карта зазвичай дійсна або до закінчення контракту, або протягом 2 років. Максимально можливий термін дії цього документа - 4 роки. Після закінчення терміну дії візи можлива подача документів на отримання ВНЖ.

Зазвичай на те, щоб оформити трудову візу до Німеччини для українських працівників, потрібно близько 1-1,5 місяця.

Скільки коштує отримання візи

Якщо ви звернетеся безпосередньо в Консульство або Посольство Німеччини, вам доведеться сплатити тільки візовий збір, який становить 75 євро. У візових центрах і агентствах з працевлаштування це коштуватиме дорожче - близько 400 євро і навіть більше.

До яких перевірених агенцій звернутися за допомогою для оформлення на роботу

Шукати роботу у Німеччині можна як через агенції, так і самостійно. У разі самостійного варіанту слід звернутися до сайту Федеральної біржі праці Bundesagentur für Arbeit, який доступний німецькою, англійською та французькою мовами. Також є німецькомовний сайт Федерального агентства з працевлаштування у Німеччині Jobcenter.

Якщо ж ви не хочете витрачати свій час, тоді можна звернутися до агенцій, які усе зроблять за вас. До таких перевірених агенцій належать:

Experteer GmbH

JobLeads

FREE WINGS

Компанія JUNIJA Jobs

Mayer Recruitment

Яка середня заробітна плата для українців в Німеччині

Рівень заробітної плати у Німеччині досить високий, набагато вищий (приблизно на 30%) ніж у Польщі та Чехії. Слід зазначити, що розмір заробітку напряму залежить від посади, місця і регіону роботи.

Так, наприклад, водії легкових автомобілів отримують 2 293 євро на місяць, а найбільше заробляють - хірурги - близько 5 500-7 100 євро.

Середні місячні зарплати для іноземців в Німеччині приблизно такі:

ІТ-індустрія - 7 380 євро;

готельний бізнес - 3 500 євро;

будівництво - 3 000-4 500 євро;

сфера громадського харчування - 3 400 євро;

домробітниця, доглядальниця, няня - 2 300 євро;

кондитер - 2 300-2 500 євро;

працівник на виробництві та складах - 2 500 євро;

касир, працівник магазину - 2 200 євро;

офіціант - 1 900-2 000 євро.

Чи потрібна страховка для роботи в Німеччині і як її отримати

Страховий поліс для працевлаштування в Німеччині є обов’язковим документом. Страховка в Німеччину для робочої візи повинна відповідати таким вимогам:

вона повинна бути видана тільки акредитованої компанією;

страхове покриття не менше суми €30 000;

зона покриття – весь ЄС і країни, що не входять в ЄС, але є підписантами Шенгенської угоди;

франшиза не повинна перевищувати €150.

Вартість страховки становить від 14 € на тиждень, 40-50 євро на місяць.

Скільки потрібно грошей для поїздки на роботу до Німеччини

На відміну від Польщі та Чехії Німеччина є дещо дорожчою країною, а тому і стартових грошей із собою потрібно мати більше.

Найдорожчою статтею витрат буде звісно житло. Так, у німецьких великих містах доведеться заплатити від 500 євро за місяць оренди однокімнатної квартири. Зокрема такі ціни в середньому можна побачити у Дрездені та Бремені. У столиці Берліні "однушка" коштуватиме від 680-800 євро на місяць і вище. А найдорожче житло в країні у Мюнхені - понад тисяча євро за місяць. Крім орендної плати, потрібно також не забувати і про комуналку, яка складає біля 200 євро.

Орендувати житло дешевше традиційно можна на околицях містах, але тоді потрібно розрахувати бюджет на транспорт, оскільки у Німеччині він доволі дорогий. В середньому одна поїздка автобусом може обійтися в 2 євро, але це все залежить від міста. Найвигідніше взяти місячний квиток. В середньому по Німеччині він коштує від 55 євро в Мюнхені до 110 євро в Гамбурзі. У Берліні вартість проїзного 80-85 євро.

Ціни на продукти харчування у Німеччині дорожчі десь у два рази за українські. Щодо мобільного зв’язку та Інтернету, то пакет на місяць в середньому обійдеться в 20-25 євро з послугами Інтернету.

Якщо підрахувати ці витрати, то орієнтовна сума, яку повинна бути для життя і роботи у Німеччині на місяць, - це щонайменше 20 000 грн. Але це без урахування непередбачуваних витрат.

Сайти для пошуку роботи в Німеччині

Сьогодні найпростіший, найзручніший і доступний для більшості спосіб пошуку роботи - це в Інтернеті. Сайти для пошуку роботи в Німеччині рясніють багатообіцяючими оголошеннями, але варто бути обережним, щоб не потрапити на шахраїв. Щоб цього не сталося, пропонуємо добірку найкращих сайтів з пошуку роботи в Німеччині:

Скільки українців працює в Німеччині

Офіційно працевлаштованих українців у Німеччині 43 тисячі (станом на 2018 рік). В цьому ж році там проживало близько 138 тисяч українців. За даними Посольства України у Федеративній Республіці Німеччина, там офіційно проживає 30 тисяч громадян України.

В якому місті Німеччині краще працювати

Обираючи місто, їхати краще туди, де вищі заробітні плати та розвинена інфраструктура - великі міста. Таким чином, найбільше українців працює в Берліні, Гамбурзі, Мюнхені, Дортмунді. Так, середня зарплата в Берліні становить 3 464 євро, а у Франкфурті-на Майні - 4 587, адже Франкфурт-на Майні є одним зі світових центрів економіки і комерції. Іншим економічно високорозвиненим регіоном Німеччини є Баварія. Середня зарплата в Мюнхені - її столиці - одна з найвищих в країні. У 2021 її розмір близько 4 330 євро.

Плюси і мінуси роботи в Німеччині

Як і у будь-чому - у роботі у Німеччині є свої плюси та мінуси. До перших можна зарахувати:

один із найвищих рівнів життя у світі - а значить і досить високі заробітні плати;

великий спектр вакансій та брак робочої сили і фахівців;

відсутність корупційного складника під час працевлаштування;

соціальна захищеність працівників;

близкість до сусідніх з Україною країн ЄС;

є різні варіанти, як дістатися Німеччини.

До мінусів можна зарахувати такі:

складність отримання візи;

необхідність вивчення німецької мови;

високі податки, які вираховуються із заробітної плати;

велика конкуренція;

складно підтвердити документи про освіту та відповідно через це важко працевлаштуватися у якості фахівця;

дорогий проїзд у транспорті, високі ціни на оренду житла та різні послуги, а також продукти.

Насамкінець, можна зробити висновок, що Німеччина останнім часом стає все більш популярною серед українських заробітчан, оскільки приваблює своїми високими заробітними платами, розташована доволі близько, туди не так складно діставатися з України, а також там дуже багато вакансій для різних категорій і рівнів фахівців. Деякі експерти та рекрутингові компанії навіть прогнозують, що Німеччина може найближчим часом витіснити Польщу серед найпопулярніших країн для українських пошукачів роботи.

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