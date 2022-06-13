Робота у Польщі для українців під час війни: що пропонують, скільки платять та де шукати

Війна, яку розв'язала проти України Росія, позначилася не лише на ринку праці нашої держави, але й внесла корективи у сферу працевлаштування Польщі, яка традиційно завжди була найпопулярнішою серед українських заробітчан, а наразі стала ще й прихистком для мільйонів наших громадян, яким тепер також потрібно знайти роботу.

Як війна змінила польській ринок праці, які вакансії там наразі пропонують, скільки платать та де і як безпечно шукати роботу. ТСН.ua зібрав усю актуальну інформацію про працевлаштування українців у сусідній країні.

Як війна в Україні змінила польській ринок праці

Війна змусила мільйони українців виїхати до Польщі, серед яких переважна більшість - це жінки з дітьми. Це призвело до того, що польські роботодавці наразі відчувають гостру нестачу чоловічої робочої сили. Якщо поглянути на вакансії на різних порталах із пошуку праці, близько 70-80% пропозицій саме для чоловіків. Переважно шукають спеціалістів. Так, роботодавці скаржаться на брак, наприклад, водіїв автобуса, операторів машин з ЧПК та операторів навантажувача. Така ситуація на ринку праці змушує працедавців конкурувати між собою та пропонувати більш привабливу оплату праці. Чоловіки, які працюють у Польщі, можуть легко змінювати роботу та обирати найбільш вигідні для них пропозиції роботи.

Новий виклик - це працевлаштувати таку велику кількість жінок, яким польські роботодавці дедалі частіше почали пропонувати опановувати "чоловічі професії". Наприклад, запрошують жінок безкоштовно пройти курси оператора навантажувача. Роботодавці також радять кандидатам не зациклюватися лише на своїй професії, а дивитися ширше, бо є чимало суміжних фахів, де можна себе знайти, або ж освоїти нову професію за відносно короткий проміжок часу.

Як повідомляє польська агенція з працевлаштування Tvojarabota.pl, чимало закладів праці сьогодні готові розглядати кандидатів з мінімальним досвідом роботи або без і навчити їх з нуля. Так, у перспективі можна освоїти такі професії, як:

маляр порошкового та мокрого фарбування;

слюсар;

оператор гальванічної лінії;

електрик;

водій-експедитор;

оператор машин з ЧПК;

робітник на виробництво автомобільних шиб та інші.

На ринку праці відстежується досить стабільний попит на таких фахівців, тому високооплачувана робота для них є завжди.

Більше того, розуміючи ситуацію з браком чоловічої робочої сили та навпаки великою кількістю жінок, яким потрібна робота, уряд Польщі намагається підтримати і роботодавців - розробляє програму фінансової підтримки підприємств у створенні нових робочих місць, моніторинг попиту на робочу силу у різних галузях, а також створення загальнонаціональної бази компетенцій українських біженців в Польщі.

Які вакансії наразі найпопулярніші у Польщі та які там нині зарплати

Оскільки значна кількість біженців з України це жінки з дітьми, їм пропонують роботу пакувальницями, робітниками на виробництво, прибиральницями, або збиральницями ягід.

Інша ситуація склалася на ринку праці з роботою для чоловіків. Польським роботодавцям не вистачає водіїв, будівельників, зварювальників, слюсарів, електриків, тобто спеціалістів.

Як повідомляє польська компанія з працевлаштування Tvojarabota.p l, у рейтингу найбільш популярних та оплачуваних вакансій такі:

оператори машин з ЧПК, з зарплатнею у межах 47 тисяч гривень (7 тис. злотих);

водії автобуса на міських, міжміських та туристичних маршрутах, із середньою зарплатнею у 41 тисячу гривень (6 тис. злотих);

оператори навантажувача, з винагородою у межах 30-32 тисячі гривень (4,5 тис. злотих).

До речі, останні можуть пройти навчальний курс та отримати сертифікат на водіння навантажувача - UDT. Часто такі курси організовують самі працедавці і наразі вони доступні для жінок.

Що ж стосується так званих "жіночих" професій, то тут найпопулярнішими сферами є такі:

харчова промисловість (наприклад, пакувальниці можуть заробляти від 26 до 37 тисяч гривень (3,5 - 5 тис. злотих));

ресторанно-готельний бізнес (кухарі отримують у межах 30-32 тисячі гривень (4,5 тис. злотих));

логістика та склади (від 24 до 36 тисяч гривень (3,3 - 4,8 тис. злотих));

сезонні роботи зі збирання ягід (у межах 24-26 тисяч гривень (3,3 - 3,5 тис. злотих)).

Де та як шукати роботу

Сьогодні існує безліч агенцій та сайтів які обіцяють допомогти з роботою у Польщі. Чимало є і шахраїв та таких, які пропонують неофіційне працевлаштування, що може обернутися негативними наслідками. Тому краще шукати роботу на перевірених ресурсах. Більшість із них польською мовою, але є і українськомовні, серед яких Tvojarabota.pl.

Варто зазначити, що за різними оцінками, до Польщі від війни втекли близько 2 мільйонів українців. За інформацією Міністерства сім’ї та соціальної політики Польщі, близько 1,1 мільйона українських біженців отримали номер PESEL. Майже половина прибулих – діти та підлітки: неповнолітні становлять аж 47% осіб, що звертаються за PESEL. 48% – дорослі жінки, і лише менше 5% – дорослі чоловіки. Працевлаштувалися в Польщі вже понад 160 тисяч – тобто понад третина дорослих. 117 тисяч із них – жінки.