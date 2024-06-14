Робота в ГУР: розвідники кличуть охочих і пропонують 70 тисяч гривень на місяць

Під час тестування на кандидатів очікують питання з історії, географії та логіки.

Вчора, 13 червня, розвідники вперше в історії України оголосили про старт великої публічної рекрутингової кампанії до складу ГУР. Військові назвали її "Став плюс" та розповіли, що спробувати свої сили мають шанс цивільні громадяни віком від 18 до 40 років в залежності від своїх навичок, спеціальностей та стану здоров’я.

ТСН.ua поспілкувався з розвідниками та дізнався подробиці того, як при наявності бажання, навичок та відповідного стану здоров’я можно долучитись до однієї з найсекретніших структур України.

"Воєнна розвідка зазвичай максимально закрита та утаємничена структура. Але нові часи – це нові виклики. Великим потужним викликом і випробовуванням для всієї нашої країни стали російська агресія і повномасштабне вторгнення. Ми реагуємо на це активними діями, реагуємо роботою за межами лінією зіткнення, на тимчасово окупованих територіях, в глибокому тилу", - розповів на презентації старту представник ГУР Андрій Юсов.

Українські розвідники розповіли про умови роботи в ГУР. Фото: ТСН.ua

Пояснюючи детально, Юсов розповів про наступне: "До команди Головного управління розвідки можна і треба долучатись. Тому сьогодні, згідно з розпорядженням начальника ГУР МО України, генерал-лейтенанта Кирила Буданова, маю честь оголосити про першу всеукраїнську публічну кампанію з рекрутингу. Ми стаємо на новий рівень і хочемо забезпечити доступ нових фахівців. Світ змінюється, як і воєнна розвідка".

Серед стандартів, яким має відповідати потенційний кандидат на проходження служби в ГУР МО України, представники структури назвали наступні умови. Якщо йдеться про підрозділи активної дії, серед пріоритетів є хороша фізична форма, витривалість та вміння орієнтуватися у стресових ситуаціях. Вік рекрутів може складати від 18 до 40 років.

ГУР повідомило, що розгляне кандидатів з навичками та гарним здоров'ям. Фото ТСН.ua

"Зі свого боку ми пропонуємо постійний розвиток, службу на умовах мобілізації або за контрактом, навчання, підготовку за власними стандартами, а також – забезпечення найкращою амуніцією і сучасними зразками озброєння. Звісно, якісне медичне обслуговування і грошове забезпечення від 70 тис. гривень", – пояснив представник одного з підрозділів активних дій ГУР МО України.

Втім не лише підрозділи активної дії воєнної розвідки України зараз мають запит на нових людей. Зокрема, йшлося про пошук технічних спеціалістів, чиї знання та жага захистити Україну допоможуть ще ефективніше нищити ворога.

"У складі ГУР МО України є підрозділи, які виконують задачі, пов’язані з використанням роботизованих систем: повітряного, наземного та морського застосування. Ми дуже зацікавлені у спеціалістах технічних галузей. А також в операторах БПЛА різного типу – як таких, що вже є на озброєнні, так і новітніх зразків", – заявив представник відповідного підрозділу.

Алгоритм подачі заявки на проходження військової служби в підрозділах воєнної розвідки також презентували в межах заходу. Він не є занадто складним. Для початку потенційний кандидат має заповнити анкету. Її можна знайти на офіційному сайті Головного управління розвідки України в розділі "Кар’єра", у розділі "військові вакансії" на онлайн-платформі Lobby-X, а також на верифікованих сторінках ГУР МО України та підрозділів у соціальних мережах. Моментально перейти на анкету можна також за QR-кодом на рекламних оголошеннях та банерах структури, які наразі вже розміщені в усіх великих містах України.

Після заповнення анкети кандидатура рекрута потрапляє на розгляд. У разі погодження, з людиною зв’язуються протягом 24 годин або максимальний термін – 10 днів. Це залежить від того, на якій платформі людина заповнила анкету.

Як проходить тестування

Один з етапів для кандидатів, бажаючих долучитись до підрозділів ГУР – це надання чесних та правильних відповідей на питання, які ставить Вам представник цієї структури.

Журналісти ТСН.ua взяли участь у такому тестуванні. Нам видали спеціальні планшети, де ми послідовно відповіли на низку питань, передбачених для кандидатів. Наприклад, про те, чи притягались колись до адміністративної чи кримінальної відповідальності, чи маємо прямих родичів, які, своєю чергою, мають громадянство інших країн, були питання про те, якими для нас є життєві та робочі пріоритети, чи маємо хобі. Крім того, була низка питань на логіку, знання української та світової історії.

Варто зазначити, що ці питання не можно оцінювати як надто складні. Наприклад, в рамках тестування задавалось питання про те, коли розпочалась та закінчилась Друга світова війна, ким саме був Степан Бандера, що таке масштаб карти науковою мовою. Відповідь пропонувалось вибрати серед декількох варіантів.

Раніше повідомлялось про те, що в Міноборони назвали перші результати рекрутингу.

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