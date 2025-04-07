ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
3 хв

Робота в Україні: чи є вакансії для пенсіонерів та що змінилось на ринку праці

В Україні роботодавці все частіше готові працевлаштовувати людей пенсійного віку. Що відомо?

Автор публікації
Карина Вакарєва Карина Вакарєва
Робота

В Україні пенсіонери можуть знайти роботу / © DepositPhotos

Дедалі більше українських пенсіонерів свідомо обирають активне життя. Навіть у найскладніші часи дехто знаходить сили і час, щоби подорожувати, вести блоги, опановувати ІТ і навіть підкорюють модельний бізнес. Також аналітики порахували: 48 відсотків літніх людей в Україні готові працювати і після виходу на пенсію.

Про це йдеться в сюжеті кореспондентки ТСН Карини Вакарєвої.

Пані Надія працює адміністратором у просторі для літніх людей. У них сьогодні за графіком йога — всіх треба зустріти, зареєструвати. Надія за фахом лікарка. Офіційно вже на пенсії. Але себе пенсіонеркою не відчуває. Два роки тому вона потрапила у «Життєлюб». Це — фонд, який займається потребами старших людей. Тут вони спілкуються, дивляться кіно, танцюють. А головне — вчаться шукати роботу.

Дані ВООЗ / © ТСН

Дані ВООЗ / © ТСН

В Україні до повномасштабної війни роботодавці сприймали вік інакше. Сергію Гурвіцу — 58. За освітою він економіст, тривалий час працював у банківській сфері. А кілька років тому захопився програмуванням. Та вмінь Сергія виявилося недостатньо. Кількадесят разів йому відмовляли саме через вік.

До 2022 року ми жили в умовах певного диктату роботодавця, який вирішував — кого брати на роботу, а кого ні. Тепер ситуація інша — чимало людей призвали до війська, багато виїхали за кордон. І зараз ринок переживає брак робочої сили.

«Одна із популярних груп, яку активніше почали залучати до ринку праці — стали пенсіонери, особливо чоловіки старше 60 років, як такі, що не підлягають мобілізації. І власне перша галузь, яка активно звернула увагу на цю категорію — це галузь логістики. Зокрема, водії-далекобійники, і в цілому водії», — каже керівниця напрямку OLX-робота Марія Абдулліна.

Все частіше серед пенсіонерів шукають продавців, охоронців, вантажників, менеджерів з продажу та касирів.

Торік на одному із кадрових порталів розмістили 54 тисячі вакансій для людей пенсійного віку. Це на третину більше, ніж у 2023. Аби показати бізнесу, що вік не перешкода, благодійники запровадили «Тиждень дорослого стажера».

На сайті підприємці залишають заявки. Описують свого ідеального стажера і вказують відкриті вакансії. Фонд «Життєлюб» підбирає резюме відповідних кандидатів з бази «50 плюс» і передає їх роботодавцям. Далі — тиждень стажувань, після чого кандидата або залишають, або ж йому відмовляють.

Утім, деяким пенсіонерам і не потрібен роботодавець. Лише телефон та доступ до інтернету. 74-річна Любов Тихонівна з онукою знімають рекламу для косметичного бренду. Наталка веде свій блог вже сім років. А нещодавно вирішила до нього залучити і свою бабусю.

«Зразу було трохи стидно, що я в такому віці, і будуть мене знімати, і щось мені треба розказувати. Ну, а зараз вже трошки ввійшла в курс і мені подобається це», — каже пенсіонерка-блогерка Любов Попруцька.

«Буває таке, що приходить бренд, і вони хочуть на рекламу один товар. А я кажу, дивіться, ви класні, ми вами користуємося, але бабуся використовує іншу лінійку. І завжди так виходить, що + він підлаштовується під нас, бо це прям органічно буде», — каже блогерка Наталія Камишенко.

Позитивна і доглянута Любов Тихонівна одразу полюбилася аудиторії. Й за два місяці вже було кілька пропозицій на рекламу.

За кожен ролик Наталка платить бабусі дві тисячі гривень.

Аналітики підрахували — майже половина пенсіонерів в Україні готові працювати далі.

«Та сама фізична активність, встати, піти на роботу, це покращує кровопостачання, в тому числі покращує кровопостачання головного мозку. Відповідно, людина думає, у неї створюються нові нервові зв’язочки, і відповідно в неї краща пам’ять, краще самопочуття», — каже в.о медичного директора Інституту геронтології Оксана Гриб.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО ТСН НОВИНИ 12:00 7 КВІТНЯ - ПОНЕДІЛОК

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie