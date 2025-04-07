Робота в Україні: чи є вакансії для пенсіонерів та що змінилось на ринку праці

В Україні пенсіонери можуть знайти роботу / © DepositPhotos

Реклама

Дедалі більше українських пенсіонерів свідомо обирають активне життя. Навіть у найскладніші часи дехто знаходить сили і час, щоби подорожувати, вести блоги, опановувати ІТ і навіть підкорюють модельний бізнес. Також аналітики порахували: 48 відсотків літніх людей в Україні готові працювати і після виходу на пенсію.

Про це йдеться в сюжеті кореспондентки ТСН Карини Вакарєвої.

Пані Надія працює адміністратором у просторі для літніх людей. У них сьогодні за графіком йога — всіх треба зустріти, зареєструвати. Надія за фахом лікарка. Офіційно вже на пенсії. Але себе пенсіонеркою не відчуває. Два роки тому вона потрапила у «Життєлюб». Це — фонд, який займається потребами старших людей. Тут вони спілкуються, дивляться кіно, танцюють. А головне — вчаться шукати роботу.

Реклама

Дані ВООЗ / © ТСН

В Україні до повномасштабної війни роботодавці сприймали вік інакше. Сергію Гурвіцу — 58. За освітою він економіст, тривалий час працював у банківській сфері. А кілька років тому захопився програмуванням. Та вмінь Сергія виявилося недостатньо. Кількадесят разів йому відмовляли саме через вік.

До 2022 року ми жили в умовах певного диктату роботодавця, який вирішував — кого брати на роботу, а кого ні. Тепер ситуація інша — чимало людей призвали до війська, багато виїхали за кордон. І зараз ринок переживає брак робочої сили.

«Одна із популярних груп, яку активніше почали залучати до ринку праці — стали пенсіонери, особливо чоловіки старше 60 років, як такі, що не підлягають мобілізації. І власне перша галузь, яка активно звернула увагу на цю категорію — це галузь логістики. Зокрема, водії-далекобійники, і в цілому водії», — каже керівниця напрямку OLX-робота Марія Абдулліна.

Все частіше серед пенсіонерів шукають продавців, охоронців, вантажників, менеджерів з продажу та касирів.

Торік на одному із кадрових порталів розмістили 54 тисячі вакансій для людей пенсійного віку. Це на третину більше, ніж у 2023. Аби показати бізнесу, що вік не перешкода, благодійники запровадили «Тиждень дорослого стажера».

На сайті підприємці залишають заявки. Описують свого ідеального стажера і вказують відкриті вакансії. Фонд «Життєлюб» підбирає резюме відповідних кандидатів з бази «50 плюс» і передає їх роботодавцям. Далі — тиждень стажувань, після чого кандидата або залишають, або ж йому відмовляють.

Утім, деяким пенсіонерам і не потрібен роботодавець. Лише телефон та доступ до інтернету. 74-річна Любов Тихонівна з онукою знімають рекламу для косметичного бренду. Наталка веде свій блог вже сім років. А нещодавно вирішила до нього залучити і свою бабусю.

«Зразу було трохи стидно, що я в такому віці, і будуть мене знімати, і щось мені треба розказувати. Ну, а зараз вже трошки ввійшла в курс і мені подобається це», — каже пенсіонерка-блогерка Любов Попруцька.

«Буває таке, що приходить бренд, і вони хочуть на рекламу один товар. А я кажу, дивіться, ви класні, ми вами користуємося, але бабуся використовує іншу лінійку. І завжди так виходить, що + він підлаштовується під нас, бо це прям органічно буде», — каже блогерка Наталія Камишенко.

Позитивна і доглянута Любов Тихонівна одразу полюбилася аудиторії. Й за два місяці вже було кілька пропозицій на рекламу.

Дата публікації 16:39, 07.04.25 Кількість переглядів 47 ТСН новини 15:00 7 квітня. Україну накрило снігом! Жити у Штатах тепер небезпечно?!

За кожен ролик Наталка платить бабусі дві тисячі гривень.

Аналітики підрахували — майже половина пенсіонерів в Україні готові працювати далі.

«Та сама фізична активність, встати, піти на роботу, це покращує кровопостачання, в тому числі покращує кровопостачання головного мозку. Відповідно, людина думає, у неї створюються нові нервові зв’язочки, і відповідно в неї краща пам’ять, краще самопочуття», — каже в.о медичного директора Інституту геронтології Оксана Гриб.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО ТСН НОВИНИ 12:00 7 КВІТНЯ - ПОНЕДІЛОК