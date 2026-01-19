Робота за кордоном і пенсія: коли іноземний стаж зарахують, а коли — ні

Пенсія в Україні

Мільйони українців роками працювали або працюють за кордоном, однак далеко не всі знають, чи дасть цей досвід право на пенсію в Україні. Усе залежить від країни, формату працевлаштування та наявності документів.

У яких випадках іноземний стаж зараховується, а коли роки роботи можуть «згоріти», з’ясував ТСН.ua.

Україна враховує офіційний стаж, набутий у більшості країн світу, для визначення права на вихід на пенсію у 60 років. Виняток становлять РФ та Білорусь.

Втім, навіть якщо між країнами немає повноцінної пенсійної угоди, стаж роботи за кордоном може бути зарахований як «період зайнятості», що дозволяє вийти на пенсію раніше, але не збільшує її розмір.

Натомість неофіційна робота або життя виключно на соціальну допомогу стаж не формують ані в Україні, ані за кордоном.

