Роботине стало "сірою зоною": воїни ЗСУ відверто розповіли про тактику та наступ окупантів на Запоріжжі

Російські окупанти намагають атакакувати позиції ЗСУ на Оріхівсько-Токмацькому відтинку фронту. Тілами знищених окупантів там завалені геть усі поля й лісосмуги, але росіяни не закінчуються.

Натомість, так звана “сіра зона” між передовими позиціями українських воїнів та укріпленнями окупантів, збільшується.

Про це воїни 65-ої механізованої бригади розповіли знімальній групі ТСН.

На Роботинському напрямку постійно працює російська артилерія, кажуть воїни ЗСУ. Ільченкове і Солодка Балка - тимчасово загарбані рашистами, українські села на Запоріжжі, що нині знаходяться в оперативному ворожому тилу. Саме звідти стріляє московитська арта.

Запорізька область

"Зараз тут така війна, скажем так: дистанційна. Постріли на далеку відстань. Далекобійна артилерія, FPV-дрони", - каже “Шміль”, протитанкіст-гранатометник 65 ОМБр ЗСУ.

Українські “дроноводи” ж шукають російських окупантів. “Уран” із “Лішим” на світанку, вперше цього дня, підняли у повітря свого безпілотного розвідника. Пильнувати навіть на відкритій місцевості, кажуть пілоти, є за ким.

"Основна задача, це виявляти рух піхоти. Але, ще якісь укриття, антени, мабуть - БК", - каже “Ліший”, пілот розвідувального БПЛА 65 ОМБр ЗСУ.

Та найперше, зізнаються аеророзвідники 65-ої, вони все ж вишукують ворожих штурмовиків. Ті намагаються діяти малими групами й роблять це дуже швидко.

Український військовий

"У них зараз така тактика: або вони на мотоциклах пробують прорватись - проскочити, або малими групами - непомітними, пробують так теж, по-тихеньку пройти. Звісно, поодинці, ворожі піхотинці - не атакують", - каже “Уран”, пілот розвідувального БПЛА 65 ОМБр ЗСУ.

На Роботинському напрямку також окупанти намагаються штурмувати позиції української піхоти.

"Під ранок штурмують - через поля йдуть. І стрілецькі бої і дрони допомагають дуже. FPV - скиди. Контакти, вони все рівно є на передньому краї", - каже “Покемон”, піхотинець 65 ОМБр ЗСУ

За плечима розрахунку гранатометників-протитанкістів 65-ої механізованої тисячі гранат відправлених у бік рашиської бронетехніки: і на Донеччині, біля Бахмута і вже тут, на Запоріжжі. Водночас, “Шміль” зізнається: на Токмацькому напрямку тепер стріляють, винятково по ворожих штурмовиках. Московитська техніка на передній край тут нині не їде.

Піхотинці 65-ої бригади кажуть: палає нині вся лінія бойового зіткнення на Токмацькому напрямку.

"Саме Роботине, це 100 відсотків, що сіра зона", - каже "Покемон".

Військові кажуть, що село повністю знищене, окупанти розбили навіть підвали, а тому тут нема де закріпитись.

Дистанція між переднім краєм української лінії оборони та передовими схованками окупантів значно збільшилась.

Воїни 65-ої запевняють: “сіра” зона на Роботинському виступі збільшується за рахунок випалених разом із окупантами територій.

Запорізька область

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Окупанти посилюють укріплення на Запоріжжі!

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