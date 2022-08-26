Роботодавців каратимуть багатотисячними штрафами за вакансії з вимогами щодо віку чи статі

Ще один крок до заборони ейджизму і сексизму в Україні - Уряд розробив порядок сплати штрафу за те, що роботодавці і рекламодавці пишуть в оголошеннях про роботу необхідні для їхніх працівників вік і стать.

Ще 26 років тому країна ухвалила закон, який забороняє дискримінацію за віком, статтю, кольором шкіри або за політичними і релігійними переконаннями. Лише на початку цього року за такі дискримінації з'явився штраф - 65 тисяч гривень, йдеться в ТСН.

Тетяні Бойко - 38, і її вперше в житті назвали старою. «Мені ще сорока немає, для мене це було дивно, мені аж плакати хотілося, шо там уже приховувати», - розповідає вона.

Кілька місяців тому Тетяна втекла з окупованого Енергодара. Оселилася під Києвом у сестри і почала шукати роботу. Усе життя працювала в торгівлі, тож написала резюме і розпочала пошуки на сайті з оголошеннями про роботу. «Побачила оголошення, що в інтернет-магазин треба директор, мій досвід і мої знання мені давали таку змогу, щоб я пішла туди, але коли я направила резюме, мені сказали, що тільки до 33 років вони приймають», - розповідає Тетяна.

Ейджизм, сексизм, дискримінація за кольором шкіри, за політичними або релігійними переконаннями - все це в Україні заборонено від 1996 року, саме тоді з'явився закон про дискримінацію. Але впроваджувати його влада взялася лише за 26 років - цього січня. А саме за ейджизм і сексизм призначила штраф у розмірі 65 тисяч гривень. Минуло ще пів року, і ось тільки тепер Уряд затвердив порядок сплати цього штрафу. «Знаючи про те, що такі штрафи існують, роботодавці і рекламодавці будуть корегувати свою поведінку, корегувати свої вакансії і їхній зміст», - переконана заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Але з огляду на оголошення на сайтах із пошуку роботи, роботодавці про штрафи ще не знають. Найчастіші запити - на працівників до тридцяти. Є випадки, де роботодавець ніби заграє з шукачем роботи. Наприклад, вимагає, щоб на його вакансію відповідали тільки молоді хлопці, бо дівчата, пише, їм не дають зосередитися – це і сексизм, і ейджизм.

Якщо ж таким роботодавцям зателефонувати, вони пояснюють - шукають робітників не вперше, отже, з багаторічного досвіду самі знають, хто їм потрібен. «Тридцять плюс, які приходять на роботу, їх складно навчати, їх складніше переналаштувати, тобто людина, яка сформувалася, вже особистість, і з цими людьми особисто мені вже складніше працювати, тому я розглядаю до 30 років», - розповідає один із роботодавців.

Деякі не приховують - закон про дискримінацію їм не подобається і вони будуть усіляко обходити його норми.

Максим Пилипенко - піар-директор сайту з пошуку роботи. І йому, навпаки, закон про дискримінацію дуже подобається. Він каже, роботодавцям слід навчитися працювати з робітниками будь-якого віку, адже ринок праці нині змінюється у всьому світі. «Аналітика, яка є у ВООЗ стосовно людей понад 60 років, за прогнозами - до 25-го року їхня кількість у країнах, що розвиваються, зросте у 8 разів, а до 2050 року 2 мільярди людей будуть у віці понад 60 років», - пояснює Максим.

Щоби стягувати штрафи, Уряд має затвердити ще одну постанову - про порядок накладання штрафів, але й цього недостатньо. Щоб закон про дискримінацію став справжнім законом, сама дискримінація як явище має стати немодною, каже експертка ринку праці Тетяна Пашкіна. Це так само, як з українською мовою. Якщо ще на початку року російська в українському суспільстві була нормою, то нині вона - мова ворожнечі, і дедалі більше людей переходять на українську.

Одна з українських компаній, яка займається розміщенням вакансій, розробила дослідження, яке теж стосується української мови. Там дослідили, що 2015 року майже 80% українців розміщували резюме та оголошення російською. Українською було не більше 15%. Нині ж ситуація кардинально змінилася. Майже 70% оголошень - уже українською. Тож експерти й аналітики не відкидають, що з питанням дискримінації може бути так само. І менш ніж за десятиліття українське суспільство відмовиться від зазначення віку і статі у вакансіях.

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