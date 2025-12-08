Роботи на передовій: військові ЗСУ розповіли, як вони воюють

НРК / © ТСН

На передовій частину роботи військових дедалі частіше виконують наземні роботизовані комплекси (НРК). Техніка допомагає там, де кожен метр коштує надто дорого, беручи на себе найризикованіші завдання. Їхні екіпажі — це нові спеціальності війни, яких з кожним днем потрібно якомога більше.

Як у 22-й механізованій бригаді керують такими машинами і вчать новачків — бачила кореспондентка ТСН Юлія Бойко.

Збір на НРК / © ТСН

Управління НРК — як FPV-дрон, але на землі

Бойові побратими «Кощей» і «Борода» разом від початку повномасштабної війни, раніше воювали у піхоті. Тепер вони опановують нову спеціальність у підрозділі наземних роботизованих комплексів 22-ї бригади.

"Це ФПВ-шка, тільки на землі. Якщо вмієш керувати FPV-шкою, то вмієш їздити на НРК», — каже «Кощей», оператор-навідник НРК 22 окремої механізованої бригади.

«Кощей» (оператор-навідник) керує дроном, а «Борода» (оператор НРК) виконує роль «очей», стежачи за ситуацією з повітря, щоб підказати, куди рухатись.

«Камера дивиться умовно перед собою, я дивлюся, що є по сторонам, і мені зручніше іноді продивлятись нерівності ландшафту. Плюс, до того всього, я приблизно, якщо він десь загубиться, в нього пропаде зв’язок з відеокамерою, то я зможу його скеровувати, куди йому правіше, лівіше», — каже «Борода».

Від евакуації до вогневої підтримки

Наземні роботизовані комплекси активно впроваджують у різних підрозділах. Вони замінюють людей там, де потрібно вивезти пораненого чи доправити боєкомплект.

«Це НРК моделі «Ратель АШ». Він хоч і здається невеликим, але може перевозити на собі близько тонни. Його використовують під час логістичних задач та евакуації», — каже кореспондентка ТСН Юлія Бойко.

У підрозділі зараз є понад пів сотні таких машин.

«Зараз десь більше 50 одиниць різного типу наземних роботизованих комплексів. Вони включають в себе логістичні, евакуаційні, вогневої підтримки. Якщо, наприклад, один дрон виконує місію, і з ним щось сталося, або він перевернувся, або застряг, то інший виїжджає, витягує його», — каже старший офіцер безпілотних систем 22 окремої механізованої бригади «Мурчик».

Збереження життя особового складу

Усі ці машини координують у спеціальному підрозділі, який очолює військова з позивним «Псих». Вона каже, що без роботів зараз ніяк.

«Це направлення, воно дуже перспективне. По-перше, тут можна розвиватися безперервно. І найголовніше, це те, що може берегти життя особового складу людей», - каже Анастасія.

Хоча НРК — відносно новий напрямок, ворог теж активно його застосовує. Наші військові кажуть: переможе той, хто буде швидшим і технічно гнучкішим.

