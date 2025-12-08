- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 15
- Час на прочитання
- 2 хв
Роботи на передовій: військові ЗСУ розповіли, як вони воюють
Українські військові розповіли, як на передовій воюють роботизовані комплекси.
На передовій частину роботи військових дедалі частіше виконують наземні роботизовані комплекси (НРК). Техніка допомагає там, де кожен метр коштує надто дорого, беручи на себе найризикованіші завдання. Їхні екіпажі — це нові спеціальності війни, яких з кожним днем потрібно якомога більше.
Як у 22-й механізованій бригаді керують такими машинами і вчать новачків — бачила кореспондентка ТСН Юлія Бойко.
Управління НРК — як FPV-дрон, але на землі
Бойові побратими «Кощей» і «Борода» разом від початку повномасштабної війни, раніше воювали у піхоті. Тепер вони опановують нову спеціальність у підрозділі наземних роботизованих комплексів 22-ї бригади.
"Це ФПВ-шка, тільки на землі. Якщо вмієш керувати FPV-шкою, то вмієш їздити на НРК», — каже «Кощей», оператор-навідник НРК 22 окремої механізованої бригади.
«Кощей» (оператор-навідник) керує дроном, а «Борода» (оператор НРК) виконує роль «очей», стежачи за ситуацією з повітря, щоб підказати, куди рухатись.
«Камера дивиться умовно перед собою, я дивлюся, що є по сторонам, і мені зручніше іноді продивлятись нерівності ландшафту. Плюс, до того всього, я приблизно, якщо він десь загубиться, в нього пропаде зв’язок з відеокамерою, то я зможу його скеровувати, куди йому правіше, лівіше», — каже «Борода».
Від евакуації до вогневої підтримки
Наземні роботизовані комплекси активно впроваджують у різних підрозділах. Вони замінюють людей там, де потрібно вивезти пораненого чи доправити боєкомплект.
«Це НРК моделі «Ратель АШ». Він хоч і здається невеликим, але може перевозити на собі близько тонни. Його використовують під час логістичних задач та евакуації», — каже кореспондентка ТСН Юлія Бойко.
У підрозділі зараз є понад пів сотні таких машин.
«Зараз десь більше 50 одиниць різного типу наземних роботизованих комплексів. Вони включають в себе логістичні, евакуаційні, вогневої підтримки. Якщо, наприклад, один дрон виконує місію, і з ним щось сталося, або він перевернувся, або застряг, то інший виїжджає, витягує його», — каже старший офіцер безпілотних систем 22 окремої механізованої бригади «Мурчик».
Збереження життя особового складу
Усі ці машини координують у спеціальному підрозділі, який очолює військова з позивним «Псих». Вона каже, що без роботів зараз ніяк.
«Це направлення, воно дуже перспективне. По-перше, тут можна розвиватися безперервно. І найголовніше, це те, що може берегти життя особового складу людей», - каже Анастасія.
Хоча НРК — відносно новий напрямок, ворог теж активно його застосовує. Наші військові кажуть: переможе той, хто буде швидшим і технічно гнучкішим.
