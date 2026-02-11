ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
3 хв

Роботи замість піхоти: як український НРК "Дроїд" бере у полон росіян та розпізнає цілі

Наземні роботизовані комплекси (НРК) стали головним трендом війни у 2026 році.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кирієнко Юлія Кирієнко
НРК на фронті

НРК на фронті / © ТСН

Дрони, які змінюють перебіг війни, уже стали головною тенденцією 2026 року. Мова про НРК — наземні роботизовані комплекси. У Силах оборони показали новинку автопарку, яка здатна фактично замінити піхотинця: робот самостійно розпізнає рух навколо себе та за командою оператора відкриває вогонь. Саме такий дрон днями взяв у полон групу російських солдатів на Запорізькому напрямку.

Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко побувала в роботопарку 157-ї механізованої бригади та побачила майбутнє війни на власні очі.

Полон від робота: кадри, що вразили мережу

На кадрах із Запорізького напрямку, поблизу села Тернувате, зафіксовано унікальний момент: троє російських солдатів здаються в полон українському наземному роботу. Це «Дроїд» — розробка українських інженерів, вартість якої перевищує 1,5 мільйона гривень.

Володимир Русецький, командир підрозділу НРК «Метеор» 157-ї бригади: «Це Дроїд 12.7. Він один з найдорожчих і найефективніших комплексів. В ньому добре все, окрім гусені, яка без упину ламається. Вчора він роззувся — вона просто лопнула навпіл».

Зараз бійці власноруч лагодять техніку в імпровізованому СТО, переобладнаному зі звичайного гаража. Хоча держава забезпечує підрозділи комплексами, бійцям часто доводиться «допилювати» їх під реалії фронту — встановлювати Starlink та потужніші батареї.

Від підвалів Вугледару до управління роботами

Володимир Русецький — колишній піхотинець, який воював у складі «Чорних Запорожців» у Вугледарі. Сьогодні він очолює підрозділ НРК, бо впевнений: технології — це єдиний шлях до збереження життів.

Володимир Русецький: «Якщо нема НРК, без них ти не забезпечиш піхоту. Якщо вони візьмуть на себе місію з логістики, то наші великі „борти“ (бомбери, „Вампіри“) звільняться і будуть займатись суто бойовою роботою: мінуванням та ураженням».

Майстерня підрозділу нагадує конструкторське бюро. Бійці збирають нові зразки з кількох поламаних. Наприклад, дрону для мінування вони змогли збільшити запас ходу з 11 до 100 кілометрів.

Штурмовики перекваліфіковуються в операторів

Родіон, який донедавна був штурмовиком під Гуляйполем, тепер опановує найбільший дрон у підрозділі — «Ротель», здатний евакуювати пораненого.

Родіон, оператор НРК: «Це просто як відеоігра. В першу чергу легше тому, що потрібно не самому в окоп лізти, а ось дрон. В керуванні доволі просто: якщо в дитинстві катався на машинах на радіоуправлінні, то з цим легко можна справитись».

Штучний інтелект на варті окопів

Головна зірка підрозділу — «Дроїд» із встановленим кулеметом Browning. Цей дрон має вбудований штучний інтелект, який дозволяє йому працювати як автономний спостережний пост.

Юлія Кирієнко, кореспондентка ТСН: «Цей дрон може фактично замінити людей на фронті. Штучний інтелект дистанційно розпізнає наближення ворожої піхоти, подає звуковий сигнал оператору, і той може відкривати вогонь. Заряду батареї вистачає, аби він більше доби простояв на лінії фронту».

Система бачить людину, ідентифікує її як ціль і автоматично наводить на неї зброю. Оператор, який може перебувати за сотні кілометрів, лише підтверджує запит на відкриття вогню.

Оператор НРК: «Він його розпізнав і сам наводиться. Самостійно може виявити, супроводжувати ціль. А безпосередньо постріл здійснює оператор».

Масове впровадження таких комплексів — пріоритет Сил оборони. Воювати мають не солдати, а дрони. Головними ворогами НРК залишаються складна прохідність ґрунтів та ворожі FPV-дрони, проте саме за такою технікою — перемога в технологічній війні майбутнього.

Дата публікації
Кількість переглядів
134
