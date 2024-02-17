Родичка Навального з України написала щемливий пост через його смерть

Двоюрідна сестра Олексія Навального висловилася про його смерть.

Двоюрідна сестра загиблого опозиціонера Олексія Навального, Марина Навальна, яка проживає у Київській області, написала у Facebook щемливий пост про його смерть.

"Олексію, ти – Переміг! Бо ти сміливіший за всіх на світі! Те трусливе нікчемне створіння злякалося Тебе навіть за ґратами, за тисячі кілометрів… Ми пишаємося Тобою!… хоч нам так болить..", - йдеться у дописі пані Марини.

Журналіст ТСН.ua звернувся за коментарем до Марини Навальної з приводу смерті її брата.

"Те, що я написала (в пості у Facebook - ред.) - те і написала. Мені не до коментарів",- коротко відповіла Марина Навальна.

Вона також додала, що їхня родина притримується принципу не коментувати публічно подій, пов'язаних з Олексієм Навальним.

Що відомо про Марину Навальну

Двоюрідна сестра Олексія Навального – Марина – народилася 3 лютого 1971 р. в селі Заліссі Чорнобильського району, що на Київщині.

1995 року закінчила факультет журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка, отримала диплом зі спеціальності "Журналістика".

2002 року захистила кандидатську дисертацію, 2012 року – докторську дисертацію.

Від вересня 2000 року працює у ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди".

Марина Навальна була депутаткою Переяслав-Хмельницької міської ради чотирьох скликань (2002-2020 рр.); головою громадської наглядової ради Переяслав-Хмельницького центру соціального захисту пенсіонерів та інвалідів.

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний 16 лютого помер у колонії – йому начебто стало зле під час прогулянки. Як пишуть РосЗМІ, у Навального обірвався тромб.

У містах Росії тривають акції пам'яті через смерть Олексія Навального. Російські силовики затримують учасників акції та руйнують меморіали (фото, відео).

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