Родина для Нанука: відданий аляскинський маламут шукає нову сім’ю після смерті господині

Онучку господині, онкохвору жінку з двома дітьми покинув чоловік, тому взяти песика собі вона не може.

Родина для Нанука: дев'ятирічний аляскинський маламут шукає господаря. Його хазяйка померла кілька тижнів тому. Тож песик впав у сум. Родичі хазяйки не можуть взяти його до себе через об'єктивні життєві обставини. І дуже хочуть знайти для нього людину, яка б полюбила його, як і вони самі, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30 28 жовтня 2021 року.

Нанука назвали на честь вірша, який любила Юлія в дитинстві. Дев'ять років він жив із Юлиною бабусею. Разом вони були майже цілодобово.

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Пані Валентина померла два тижні тому. Нанук засумував. Про їхню взаємну любов і відданість розказує дочка пані Валентини. Вона не може взяти Нанука до себе, як і переселитися в дім до нього. Мусить працювати на кількох роботах і допомагати доньці. Юлія - давня знайома ТСН. Вона героїня сюжету про онкохворих. Жінку з двома дітьми покинув чоловік, щойно дізнавшись про її діагноз. А тепер і геть виселяє їх із квартири. Нанука їй узяти нікуди.

Будинок бабусі - це спадок родичів, які не хочуть залишати собі собаку. Допоки ж він неоформлений, тут жити ніхто не планує. Хоч рішення далося їм важко - вирішили влаштувати Нануку краще життя. Бо кажуть - його дуже люблять.

Будемо сподіватися, що Нанук знайде людину, яка його полюбить.

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