Родина із івано-франківської багатоповерхівки поборола блекаут ще до його початку

Шерепоти й гадки не мали, що їхня енергоощадна філософія життя так стане їм у нагоді.

Родина із Івано-Франківстка обходять планові та аварійні відімкнення і не бояться блекауту хоча живуть у звичайній багатоповерхівці в спальному районі йдеться в ТСН.

Ще кілька років тому родина Шерепотів поставила на балконі сонячну панель, а зараз іще й удосконалила акумулятор, що накопичує енергію.

Свою міні-електростанцію розмістили у кутку балкона - на вікні сонячна батарея, від неї дроти, частина яких тягнеться до пристрою, який перетворює енергію сонця на електрику. Інша частина - до акумулятора - найважливішого елемента, який накопичує основний об'єм енергії із батареї. Такий пристрій Ігор змайстрував власноруч.

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"Це збірка з 4 акумуляторів. Бо на виході має бути 12 вольт. Зараз ось 13 і 4 показує, бо сонечко світить. Тут є спеціальна плата контролю, вона не дає їм перезарядитись чи перерозрядитись", - пояснює чоловік.

Ігор Шерепот - знаний в місті фотограф, а техніка - його хоббі. Сонячні батареї вдома поставив ще 3 роки тому, коли ніхто й уявити не міг, що рашисти почнуть бомбити нашу інфраструктуру, й українцям доведеться жити без електроенергії. За цей час чоловік змінив вже кілька акумуляторів. Автомобільні - не рекомендує. "В них єдиний плюс - він дешевий, великий, сприймається, що багато енергії може запасти. Але в такому режимі постійної зарядки-розрядки він погано працює. Він дуже швидко втрачає свою ємкість. Автомобільний акумулятор дає великий струм для запуску мотору і все, далі він не працює. А мені треба, щоб воно довгий час працювало - як павербанк", - розповідає Ігор.

Аби накопиченої енергії вистачило на довше - лампочки поміняв на герлянди та нічники, тож світло, гаджети і навіть котел живить запросто, а от для пралки, мікрохвильовки чи обігрівача панелі, як у нього, каже Ігор, замало.

"Мікрохвильовка, фен, любий обігрівач, плита - це не можна. Кавоварки, чайники - не можна. Холодильник можна - він не багато споживає, але проблема є у тому, що у нього великі пускові струми. Кондиціонер працює, кілька годин можна буде грітися кондиціонером взимку", - розказує власник сонячної панелі.

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В квартирі все продумано до дрібниць, коли зникає світло, в нагоді стає навіть електровелосипед. Напередодні Ігор зарядив його від сонячної батареї, наїздив пів сотні кілометрів, тепер велобатареї ще вистачає, аби зарядити телефон.

Електроковдра, устілки, яким достатньо заряду від ноутбуку, та жилетки, що гріються від павербанку - Шерепоти й гадки не мали, що їхня енергоощадна філософія життя так стане їм у нагоді. Тож шукають нові лайфхаки - як оті світлодіодні USB-лампочки. Їхнє світло не лише яскравіше за вогники свічок, а ще й безпечніше.

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