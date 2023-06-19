Родина із Рівненщини втратила дім в пожежі через електролічильник, у обленерго вимагає компенсації у майже 2 млн

У суді вивчають докази та експертизи і лише після них зроблять висновки, хто ж мав відповідати за лічильник, і як він був підведений до будинку…

Сім’я із Рівненщини, яка рятуючись від вогню посеред ночі вистрибували з вікон, звинувачує обленерго у пожежі і втраті будинку. Впевнені, що зайнялося через перепади напруги та замикання у лічильнику, тож вимагають в обленерго майже 2 мільйони гривень компенсації, йдеться в ТСН.

Пан Анатолій прокинувся посеред ночі від тріскоту, а коли зайшов до сусідньої кімнати, то був ошелешений - усе палало. Чоловік кинувся будити дружину і разом тікали від вогню в чому були. “Ще випила снодійне. Якби не розбудив, я би точно не прокинулась”, - каже жінка.

У сім’ї згоріло все майно, тож на допомогу прийшли небайдужі. “Вигоріло все всередині, дах повністю згорів, двері всі, вікна”, - розповідає Анатолій.

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Він звинувачує у пожежі обленерго. Певен, почалася пожежа від лічильника, який їм встановили в будинку. “Лічильник стояв на вході, пожежа виникла в цьому місці однозначно, потім вона вже поширилась”, - розповідає він.

Про таку версію йдеться і в документів від ДСНС. Тепер родина позивається до суду, щоб у “Рівнеобленерго” визнали провину і виплатили матеріальну компенсацію, яку встановила експертиза - понад мільйон 900 тисяч гривень. “Те, що сталася пожежа в середині - за електромережі, лічильник, несе відповідальність споживач. Це не зона відповідальності ПРАТ “Рівнеобленерго”, - каже представниця установи Оксана Ващишина.

Проте адвокат родини певен, за лічильник відповідає саме обленерго. “Він перебуває у їхній власності і в них на балансі, як власники джерела підвищеної небезпеки вони несуть відповідальність за обладнання, яке встановлюють кінцевому споживачу”, - переконує адвокат.

До того ж, каже він, ще до пожежі господарі скаржилися на постійні стрибки напруги, а лічильник, попри це, не пройшов навіть обов'язкових перевірок. “Кожних пів року має проводитися огляд лічильника, перевірка контактних з’єднань, тощо. В нас є порушення процедури такого огляду”, - додає адвокат.

У суді вивчають докази та експертизи і лише після них зроблять висновки, хто ж мав відповідати за лічильник, і як він був підведений до будинку… Водночас за майже рік від початку пожежі родина майже відбудувала дім. Новий лічильник вчепили на стовпі, ближче до вулиці.

Попри допомогу небайдужих, за будівництво Анатолій має купу боргів, тому, каже, мотивований аби довести свою правду у суді.

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