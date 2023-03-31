Родина обіцяє 100 тисяч за допомогу: на Львівщині восьму добу шукають відомого лікаря Ігоря Гайдука

У будинку на дачі чоловік залишив верхній одяг, взуття, документи та телефон.

У Львівській області восьму добу шукають відомого лікаря-педіатра Ігоря Гайдука. Чоловік 24 березня вийшов з дому у Львові та не повернувся. У ході пошуків з'ясувалося, що лікар поїхав на дачу до села Бордуляки, однак куди зник потім - невідомо.

Як повідомили ТСН.ua в Головному управлінні поліції Львівської області, станом на ранок 31 березня чоловіка досі не знайшли.

"Надійшло звернення від родичів. Проводимо всі необхідні заходи, щоб встановити місцеперебування", - зазначила речниця поліції Світлана Добровольська.

Правоохоронцям відомо, що востаннє чоловіка бачили на дачі в Золочівському районі близько 16:00. Там у будинку знайшли речі чоловіка, у яких він вийшов із дому у Львові - куртку, чоботи та порожній рюкзак. Правоохоронці допускають, що зниклий переодягнувся в інший одяг, ймовірно темного кольору. Документи та телефон чоловік також залишив.

Фото з Facebook Ігоря Гайдука

Пацієнти лікаря в Мережі пишуть, що спілкувалися з ним зранку в день зникнення. За словами Василини Русак, чоловік сам зателефонував їй близько 9:20. Напередодні ввечері жінка з дитиною були в Гайдука на прийомі.

"Я в 9:50 до нього ранком дзвонила, телефон був поза зоною. Що мене дуже здивувало. Бо Ігор Богданович завжди на зв'язку", - написала ще одна пацієнтка Анжеліка Горун.

Скриншот

Скриншот

Багато львів'ян називають лікаря найкращим у місті та сподіваються, що він знайдеться живий та здоровий. Ігор Гайдук - лікар-інфекціоніст, педіатр з досвідом роботи понад 40 років, кандидат медичних наук. Чоловік заснував медичний центр "Гайдук педіатрія" у Львові.

Рідні обіцяють винагороду 100 тисяч гривень тому, хто допоможе знайти лікаря. Про це дружина, доньки та брат Ігоря Гайдука повідомили на своїх сторінках у Facebook.

Чоловіку 69 років, у нього худорлява тілобудова, зріст вищий від середнього, волосся чорне з сивиною. Був одягнений у темний одяг. Особливі прикмети: шрами на колінах після операції.

Якщо вас відома будь-яка інформація про можливе місцезнаходження зниклого, повідомте про це за номером 063 079 48 83 або 102.

Нагадаємо, у Дніпрі рятують кінологиню пошукового загону. Вона разом із напарником підірвалась на розтяжці у Харківській області. Команда шукала тіла загиблих українських воїнів.

Фото: Пошуково-Рятувальна Волонтерська Асоціація

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