Родина, якій волонтери врятували новонародженого сина, віддячила збором коштів на нове авто: зворушлива історія

Хоча родина потребує кошти на лікування сина, але вирішила, що авто для волонтерів теж вкрай важливе.

Він їхав туди, звідки всі тікають і давав шанс на порятунок людям, у яких згасала остання надія. Ця історія про волонтера Православної церкви України Романа Холодова, який рік тому вивозив з-під обстрілів тяжко хворих людей, а одного разу урятував життя новонародженого маляти. Гордія із мамою Рома зголосився забрати, коли дізнався, що в лікарні не лишилось життєвоважливого кисню. Тоді евакуація до столиці під обстрілами вдалась. Малечу з мамою виходили лікарі Охматдиту. Ця історія запустила ланцюгову реакцію, адже через рік родина знайшла свого рятівника і зробила несподіваний подарунок, йдеться в ТСН.

Історію «Параволанів» вже розповідали в ТСН рік тому, коли вони почали вивозити з-під обстрілів тяжко хворих людей, у яких майже не було надії на порятунок. “Ми дуже багато возили важкохворих діток, важкохворих людей з онкологіями, з різними захворюваннями - це була основна”, - розповідає волонтер Роман.

Роман Холодов – організував ці надскладні евакуації. Прокласти найоптимальніший маршрут, прорахувати, що потрібно хворому в дорозі: знеболювальне, кисень, перев’язки, ноші. Це його соціальна місія, яку почав за підтримки Православної церкви України.

Він бачив сотні обличь та за метушнею так і не було часу ближче знайомитись. Ані прізвищ, ані контактів тих, кого врятував. ТСН знайшла родину, яку Рома вивіз з пологового будинку напівоточеного Чернігова.

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Передчасно народжений Гордійчик, вагою трохи більше кілограма, не міг самостійно дихати. “Гордій був єдиною дитиною такої тяжкості, яку не можна було відлучати від кисню. Він був дуже киснево залежним”, - пригадує мама дитини Ольга.

Довкола пологового точились тяжкі бої, один з російських снарядів вибухнув прямо у дворі. Обстріли малюк з мамою пересидів у підвалі. Але що більш небезпечно для нього - в лікарні почав закінчуватись кисень. “Ми почали шукати волонтерів, але нам треба було специфічні волонтери, у яких би був реанімобіль з достатнім запасом кисню”, - каже жінка.

За запитом “Охматдиту” Рома виїхав за родиною Цепків, ризикуючи власним життям. Траса Київ-Чернігів обстрілювалась з усіх боків. Тож, “Параволани” буквально винайшли новий маршрут - полями. Вночі, з вимкненими фарами, щоб бути непомітними для ворога, волонтери довезли немовля до столиці. “Я дуже дуже вдячна Ромі, що все пройшло. Він такий дуже відважний… Такий мужчина”, - каже Ольга.

Відтоді минув рік. За цей час Рома поїхав далі за фронтом, почав вивозити поранених воїнів. “За цей місяць майже 1700 людей евакуйовано нами. Щоб не було колапсу в медичній системі. Середньостатистична одна наша машина пробігає 20 000 кілометрів на місяць, тому вони виходять з ладу”, - розповідає Роман.

Родина Цепків, хоч і досі лікує Гордійчика, вирішила віддячити своїм рятівникам і допомогти зібрати на нове авто. “Мама написала мені здається першою. Вони сказали, що ми хочемо зробити і хрещена Гордія відкрила такий збір. Я сказав, що не треба у вас син хворий, ви збирайте для себе”, - пригадує розмову з Ольгою Роман.

Разом з друзями родина зібрала 10 000 доларів на нове авто. “Вартість машини 25 тисяч, другу частину - це наша діаспора в США, православні з Вашингтона”, - додає Роман.

Це перше авто в парку хлопців, яке має аж 8 лежачих місць. “Така машина вже розвантажує… Один водій везе 8 лежачих, а зараз водій везе 4 лежачих. Тут вже один водій зробить набагато більше роботу за один час”, - хизується волонетер Дмитро.

Вже наступного дня машина вивезла першу 8-мку наших воїнів десь на Сході. Рома досі не може повірити, що врятувавши одне життя Гордійчика тепер може рятувати сотні життів на війні.

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