Родина з немовлям оселилася на території столичної ВДНГ: жінка пояснила, як опинилася на вулиці

У напівзруйнованому приміщенні не було ні світла, ні газу, ні води.
На території столичної ВДНГ оселилася родина з немовлям. Жили в колишньому торговельному павільйоні - без світла, газу та води. Аж поки там їх не помітила перехожа, яка прогулювалася з собакою і раптом почула чиїсь голоси. Вона й викликала поліцію, а ті, своєю чергою, ще й службу в справах дітей.
Про те, що тепер буде з дитиною і як цю ситуацію коментує сама матір - 11 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Вже за годину після виклику на місце прибули ювенальні та патрульні поліцейські, служба в справах дітей та дві карети "швидкої" допомоги.
Колись тут був торговельний павільйон, який давно перетворився на пустку поміж самих дерев. Зовні здається, що це закинуте приміщення. Заіржавілі конструкції, стіни з пластику, але в середині - і стіл, і ліжко. В таких умовах 4-місячна дитина жила впродовж двох тижнів.
На столі - брудні тарілки та залишки їжі. На підлозі - недопалки і чоловіча пара взуття.
Коли правоохоронці зайшли всередину, то побачили, що на дивані всі втрьох лежали жінка і двоє чоловіків. Поруч - у дитячому візку - немовля. Кажуть, дівчинка не плакала, була доглянута та здорова. Жінка одного з чоловіків представила батьком дитини, іншого - їхнім товаришем.
"Щодо того, як всі разом опинилися на вулиці, вона сказала, що так склалися обставини. Але, чому вона тут перебуває, не стала пояснювати. Проявляла лише агресію, а також, з її поведінки, можна було зробити висновок, що вони перебували напідпитку", - зазначила інспекторка ювенальної превенції Голосіївського управління поліції Лідія Кордяк.
Дитину соцпрацівники забрали. Але, як вдалося з'ясувати, ця дівчинка - не єдина дитина жінки.
Телефоном жінка розповіла ТСН: справді має ще двох дітей. Вони від різних чоловіків і зараз живуть зі своїми батьками. Вона ж до Києва приїхала з Одеси. Чоловік запевняв, що жити є де. А потім вийшло так, що напівзруйноване приміщення стало єдиним варіантом. Там вони тимчасово й оселилися. Але - каже - не пиячили.
Повернути жінці дитину зможуть лише тоді, коли вона знайде житло з нормальними умовами і укладе договір про оренду.
Наразі вони живуть у хостелі. Немовля тим часом - під наглядом медиків. Але утримувати там здорову дитину, кажуть у службі в справах дітей, довго не зможуть.
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