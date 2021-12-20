Родині із 14 дітьми, у яких у Сумській області згорів будинок, зібрали кошти на новий

Родині із 14 дітьми, у яких у Сумській області згорів будинок, зібрали кошти на новий

Дві кімнати у будинку повністю забиті речами, які подаровані небайдужими.

На Сумщині багатодітна родина погорільців із села Коровинці переїхала в нове житло, яке їм допомогли придбати небайдужі люди. Свій колишній дім, в якому мешкали 14 дітей та 9 дорослих – вони втратили під час пожежі. Тепер новий дах над головою багатодітна родина вважає справжнім дарунком від Святого Миколая.

Про це йдеться в ТСН.19.30.

Багатодітна родина знову у зборі і потроху освоюється у новому помешканні. Вони згадують, як лишилися без даху над головою. Припускають, закоротило електромережі через нову люстру. Тож величезний будинок, де жила багатодітна родина вигорів ущент, разом із речами, грошима та документами. Дивом ніхто не постраждав.

«Жах був, вибігали малих виносили на город, там скло летіло, і шифер вилітав, там жахливо було», - розповідає одна із доньок.

Наступного дня погорільців розмістили у сільській амбулаторії. І саме туди десятки людей почали приносити одяг, речі першої необхідності. А ще - збирати гроші на купівлю нового житла. «Навіть малого однокласник приніс, дав 5 доларів своїх із скарбнички. Всім дякуємо, без людей би всього цього не було», - каже мама родини Анна Буханець.

Тепер у них новий дім на 120 квадратів. 360 тисяч гривень пожертвували родині дві місцевих агрофірми, ще понад 60 тисяч - перерахували незнайомі, але небайдужі люди. "Три спальні, зала, прихожа, кухня літня. Диван, дякую людям, віддали із Сум. Я не чекала, чесно, стільки речей, я вже й відбій робила", - додає жінка.

А от малеча радіє тому, що переїхали до новорічних свят. Подарованого одягу та іграшок стільки, що навіть не встигли розібрати. Дві повноцінні кімнати, які аж до стелі забиті речами. Їх зібрали та передали родині Буханець небайдужі люди. «Ми три дні перевозили і аж до вечора», - розповідають діти.

Тут подарунки і від школярів, і рятувальників, і від військових. «Артилерійській 27-й бригаді – купили мені електром’ясорубку, про яку я навіть не мріяла», - каже Анна.

Що буде зайвим, кажуть у родині, поділяться з іншими, хто втрапив у біду. Самі ж першою чергою вирішили подбати про безпеку будинку. Й замінити повністю електропроводку, щоб не втратити житло знов. І невпинно дякують усім, хто підтримав та допоміг в скрутну хвилину.

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