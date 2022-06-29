Родину Порошенків помітили в одному з найдорожчих готелів Лондона: Марина накинулась на журналістку ТСН

Родину Порошенків помітили в одному з найдорожчих готелів Лондона: Марина накинулась на журналістку ТСН

Петро Порошенко у соцмережах хизується поїздкою до Берліна, описуючи, як просить зброю для України. Втім у той час, коли робить свої дописи, сидить з родиною в одному з найдорожчих готелів Лондона.

Журналістка ТСН Наталка Гончарова випадково зустрілась із родиною експрезидента і через це на неї накинулась Марина Порошенко та зламала журналістці ніготь.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Центр Лондона. Найдорожчий з британських готелів. Тут одна з моїх знайомих призначила зустріч аби передати з України ліки для дитини, які не продають без рецепта в Лондоні. Так я опинилася у місці, де найдешевший номер за добу коштує 1300 евро. Найдорожчий - майже п’ять тисяч. З вишуканим рестораном у класичному королівському стилі. І так, випадково, тут, під час сніданку, я зустріла родину Порошенків. Всіх, окрім старшого сина Олексія", - розповідає журналістка ТСН Наталка Гончарова.

Журналістка ТСН: Добрий День! Петро Олексійович, дуже приємно вас зустріти. Ви давно тут?

Петро Порошенко: Ми вже три години.

Марина Порошенко: Ви знімаєте?

Петро Порошенко: Не кричи, не кричи.

Марина Порошенко, вочевидь знервувала. Петро Олексійович намагається її заспокоїти, вщипнувши за ног.

Далі п'ятий президент виходить з-за столу, поговорити. І ввічливо відповідає за запитання

Дружина Порошенка у Лондоні зламала ніготь журналістці ТСН

Журналістка ТСН: Просто цікаво, як ви давно приїхали? Чи діти в безпеці?

Петро Порошенко: Ми приїхали сьогодні три години тому. А через 5 годин виїжджаємо, бо ми забираємо машини.

Тут розмову перериває пані Марина і намагається забрати в нашої журналістки з рук телефон. Далі пані Марина трохи заспокоюється, сідає назад за стіл. За поведінку дружини перепрошує експрезидент.

"Шкода, що готель навряд чи зголоситься дати відео з камер спостереження в ресторані. Щоб показати, як завзято пані Марина взялася викручувати мені руку, щоб забрати телефон. З такою дружиною і охорони не треба. Доказ - мій нарощений ніготь, якого вона примудрилась надірвати. Що не так просто зробити, коли нігті нарощені", - каже Наталка Гончарова.

Петро Порошенко у розмові з журналісткою заявляє, що його діти не у безпеці, бо "ми на фронті". А у готелі він працює.

Проте це не правда, оскільки Олексій - старший син Порошенка і народний депутат України 8 скликання, за даними джерел ТСН, був помічений в Цюріху. Від початку війни, про себе він нагадав лише один раз - 5 березня написав пост у соціальних мережах.

Молодший син 21-річний Михайло, якого ми побачили разом з його батьками, вочевидь, продовжує навчання за кордоном.

Сам Петро Олексійович в Лондоні буває регулярно. Ось на початку червня його теж випадково побачили на вулиці і сфотографували під час прогулянки з донькою.

"В той час, коли я побачила його у британському ресторані - в його сторінці у фейсбуці з’явився пост про берлінську поїздку і машини на допомогу армії", - йдеться у сюжеті ТСН.

Нагадаємо, експрезидент України Петро Порошенко декілька разів намагався виїхати з України.

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