Родовища газу на Полтавщині намагаються вивести під російський контроль: деталі скандальної історії

Йдеться про Свистунківське і Червонолуцьке родовища газу. Його намагаються вивести під російський контроль.

Детальніше про скандальну історію у сюжеті ТСН.

Артилерія та авіація, піхота та крилаті ракет, знищення лікарень та торгівельних центрів: загарбницькій війні проти України російські війська використовують будь-які методи. Поки українські захисники відбиваються на Донбасі і повертають південь, росіяни заходить з флангу. Руками проросійського олігарха та недоброчесних суддів вони намагаються захопити найперспективніше родовище газу. Відбувається це тоді, коли вже весь світ усвідомив, що Кремль використовує блакитне паливо як зброю: ним шантажують, ним залякають і за зароблені на ньому гроші купують політиків і чиновників.

Йдеться про Свистунівське і Червонолуцьке родовища на Полтавщині. За даними геологів, тут зариті майже два мільярди 200 мільйонів кубів газу. Це мінімум чотири мільярди доларів.

Історія тягнеться від початку 2000-х. Тоді державна компанія "УкрНафта" за власний кошт почала геологічні дослідження. Газ шукали понад десять років, а коли знайшли, то на перспективну ділянку з’явились претенденти. Зареєстрована у маленькому селі на Полтавщині фірма "Аркона Газ Енергія" придбала усі дозволи лише за 135 тисяч доларів. Попередньо занизивши цифри виявленого газу, що допомогло знизити і вартість спецдозволу.

НАБУ відкрили провадження і в обвинувальному акті визнали "Укрнафту" постраждалою стороною. Детективи підозрюють, що держбюджет обікрали на 200 мільйонів гривень. Почались суди. "УкрНафта" вимагала від Державної служби геології та надр скасувати наданий відомством цей дозвіл. Судді на аргументи не зважали і відмовили державному підприємству у задоволенні претензій.

Остаточку крапку у справі поставили трійка суддів із Київського апеляційного адміністративного суду у складі Ігоря Федотова, Євгена Сорочко та Наталії Єгоровой. Тоді ж новим власником компанії "Аркона газ Енергія" став проросійський олігарх Вадим Новінський, який її купив в розстрочку за 8,5 млн доларів.

Вадим Новинський - це той бізнесмен, що в травні 2012-го указом президента-втікача Віктора Януковича став громадянином України. Відтоді він ще і у політиці був депутатом у прокремлівському "Опозиційному блоці", а також роками вливав гроші в православну церкву Московського патріархату.

Після укладення скандальної угоди компанія православного олігарха пішла на лондонську біржу шукати інвесторів для розробки родовища. Вже там кількість газу знову збільшилася і повернулася до рівня заявленого геологами.

За знову відкритими обставинами "Укрнафта" знову подала позов і виграла його. Судді скасували дозволи "Аркони". Але нові власники пішли в апеляцію. Втім, справа потрапило до рук тих самих суддів, які вже віддали державний газ за безцінь, - це Ігор Федотов, Євген Сорочко та Наталія Єгорова.

Дуже цікава трійка суддів, кажуть у Центрі протидії корупції. "Саме ця колегія суддів буде вирішувати апеляційні скарги щодо конкурсу на САП. Так, це дуже резонансна історія, адже конкурс наразі заблокований", - каже юристка і членкиня правління ГО "Центр протидії корупції" Олена Щерба.

Вона розповіла, що разом із колегами ретельно вивчала біографії суддів. Результати приголомшують. Приміром, пан Федотов лише недавно став українцем.

"Федотов був військовослужбовцем РФ. Лише 2003-го став суддею. В Україні щодо нього був негативний висновок Громадської ради доброчесності. Головні притензії до нього полягають у тому, що родина має дуже багато майна, походження якого не може пояснити", - каже Щерба.

Своєю чергою, Сорочко також має видатки, що не співпадають із доходами. Крім того, він фігурує у не менш резонансних справах. Наприклад, свого часу він дозволив пану Матіосу засекретити декларації військових прокурорів. "Срочкавідзанчився в багатьох резонансних справах. Його критикував Мін'юст за те, що він заблокував конкурси до стратегічних державних посад", - наголосила юристка.

Натомість суддю Єгорову добре знають київські активісти. Свого часу вона перетворювала пам'ятки архітектури у торгівельні центри. "Це також дуже скандальна історія. Своїми судовими рішеннями виправдовувала від відповідальності Романа Насірова, є доброю подругою судді Вовка", - наголошує Щерба.

Як показує досвід поводження росіян із нафтопереробкою в Україні, їх не цікавлять прибутки. Вони купують, щоб знищити: так було із заводами в Лисичанську, Івано Франківську та Одесі. Їх викупили, щоби зупинити.

Аналогічна історія чекає і на Свистунівське і Червонолуцьке родовища газу на Полтавщині. Чим довше там не добуватимуть український газ, тим довше будуть купляти його в Росії. Чим довше його куплятимуть у Росії, тим більше ракет за зароблені гроші зможуть побудувати кремлівські шизофреники.

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