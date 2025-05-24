Родина військового виховує 9 дітей: як через війну 26-річний чоловік став багатодітним батьком

Володимир та Діана / © ТСН

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У бійця «Азову» народився син. Це вже 9 дитина в родині. 8 дітей Володимир Дубровець всиновив. Це — його племінники, які залишилися сиротами. Їх батьки підірвалися на мінні. Військовому довелося повернутися з війни, щоб піклуватися про дітей.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Маркевич

Кирило — 9 і найменша дитина в цій родині. При цьому він первісток для Діани і Володимира. Вони одружилися рік тому. У те, що у її майбутньої нареченого 8 дітей Діана повірила не одразу. Володимир на початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем у “Азов”. Тоді йому було 23 роки. Він воював на Донеччині. Однак в грудні довелося залишити побратимів — з дому прийшла трагічна звістка. На Житомирщині підірвався на міні його брат з дружиною. 8 дітей Петра і Марії залишилися сиротами.

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Вони живуть на кордоні з Білоруссю. Узбіччя дороги, що веде до села заміноване, щоб через ліси Житомирщини, не змогли зайти російські війська.

“У той день батьки поверталися з міста у село, це був грудень, на дорозі і була ожеледиця, вони не впоралися з керуванням, машину винесло на узбіччя і вони підірвалися на міні”, - каже Ірина Маркевич.

Родина Дубовців велика. Вони з релігійної громади. Володимир сам з багатодітної родини. Окрім загиблого брата, в нього ще 8 братів та сестер, в яких теж свої багатодітні родини. Коли в осиротілих дітей запитали, з ким вони б хотіли жити, ті обрали молодого дядька Володю, що взагалі не мав дітей. Вони його так і називають.

Діти, яких виховують Володимир та Діана / © ТСН

“Замінити батька - це не те що я хочу. Я хочу, щоб вони пам’ятали свого батька, на скільки це можливо, бо батько є батько”, - каже чоловік.

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Лише Марічка називає його татом. Бо коли загинули батьки, їй було лише 2 місяці і вона повторює за ним все до найменших дрібниць. Упродовж майже двох років Володимир виховував дітей сам. Поки не познайомився з Діаною.

Багато часу на побачення не було, бо наречений був занадто заклопотаний. Він познайомив дітей з майбутньою дружиною — Марічка одразу стала називати її мамою. Діана каже 8 дітей її не злякали. Навпаки, на Вову тепер можна покластися у вихованні сина. Кирилу 2 місяці. Для неї, як для мами, все нове, а у тата відпрацьовані потрібні навички.

Діти у родині різного віку: від 15 до 2,5 років. У кожного є своя кімната. Другий поверх для дітей робив сам Володимир. З матеріалами допоміг благодійний фонд. У старших і менших дітей є обов’язки. Дівчата допомагають Діані наводити лад у великому будинку і на кухні. Хлопці допомагають Вові у побуті на подвір’ї.

У свої 26 на ньому величезна відповідальність. При цьому Володимир не вважає свою родину великою. І каже, що вже мріє про доньку.

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