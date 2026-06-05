Роками душить тварин і знімає це на відео: чому ніхто не зупиняє 17-річну живодерку з Павлограда

У Павлограді дівчина душить тварин / © ТСН

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У мережі поширилося відео з Павлограда, на якому неповнолітня дівчина душить кота. Після розголосу поліція відкрила кримінальне провадження. Втім зоозахисники та місцеві мешканці стверджують: це не перший випадок, історія триває роками — дівчина катує тварин, знімає на відео і хизується цим в інтернеті.

Що відомо про дівчину та яке покарання може загрожувати за жорстоке поводження з тваринами, розповідає ТСН.ua.

Дівчина в Павлограді катує тварин: що відомо

Історія набула розголосу після допису користувачки Threads Аліни Нестерової 2 червня. Вона повідомила, що в Павлограді неповнолітня дівчина нібито систематично знущається з тварин, вбиває їх та знімає це на відео.

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«Попри обіцянки дорослих, що ситуацію взято під контроль, з’являються нові свідчення жорстокого поводження з тваринами. Поліція в курсі про все, але, як бачите… Будь ласка, допоможіть розповсюдити та привернути увагу», — написала жінка.

Також про інцидент заявили у громадському об’єднанні «Захист тварин „Плюшка“. Там стверджують, що дівчина з Павлограда знущається з тварин щонайменше три роки. У мережі також з’явилися скриншоти ймовірних переписок із неповнолітньою, однак їхню достовірність офіційно не підтверджували.

У UAnimals повідомили, що готують звернення до поліції та депутатське звернення від міжфракційного об’єднання «Гуманна країна». Зоозахисники вимагають повного розслідування, притягнення винних до відповідальності та вилучення тварин із родини.

«На жаль, це вже не перше наше звернення до поліції щодо цієї справи. Про те, що дівчина знущається з тварин, було відомо ще у 2023 році, але жахіття досі тривають» — написали зоозахисники.

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Місцеве видання «Дніпро Оперативний» також зазначає, що дівчина неодноразово фігурувала у подібних інцидентах. У 2024 році, як пише видання, живодерка задушила кота та надіслала це однокласникам. Раніше вона катувала цуценят.

«Вона постійно це робить вже протягом 3-4 років, і не тільки зі своїми тваринами, а і з безхатьками також, вона вбиває кошенят… Пару років тому виписали штраф 800 гривень і все», — пише у коментарях під публікацію про дівчину з Павлограда користувачка Марина.

Окрім відео з котом, в інтернеті почали поширюватися нібито переписки, де дівчина буцімто зізнається у жорстокому поводженні з тваринами протягом кількох років.

А також ймовірну переписку дівчини, де вона нібито пояснює свої дії бажанням «привернути увагу до ідей» та вимагає скасування статті 299 Кримінального кодексу України. Достовірність цих повідомлень офіційно не підтверджена.

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Скриншот переписки, ймовірно, з Поліною

Як відреагувала поліція і що відомо про дівчину

У поліціїї Дніпропетровської області 3 червня повідомили, що під час моніторингу соцмереж виявили відео, де неповнолітня дівчина душить кота. Також до правоохоронців звернулися волонтери із заявою про жорстоке поводження з твариною.

Поліція Павлограда відкрила кримінальне провадження та встановила особу дівчини. За даними поліції, йдеться про неповнолітню, яка раніше вже потрапляла в поле зору правоохоронців.

Наразі вирішується питання щодо вилучення тварини.

«Відомості внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами)», — повідомили правоохоронці.

З дописів ГО «Захист тварин „Плюшка“ стало відомо, що дівчину звати Поліна, зараз їй, ймовірно, 17 років. У Мережі пишуть, що батько дівчини військовий, а мама нібито не бачить проблем у поведінці дитини.

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Пізніше зоозахисники показали відео із вибаченнями дівчини.

«Хлопці з Сил Спеціальних Операцій навідались до цієї дівчини-живодерки, провели виховну роботу і записали відео вибачення. Тварин вдома в неї немає, всі тварини знаходяться в її бабусі, з ними все гаразд. За словами автора відео, дівчина буде проходити психіатричне лікування», — йдеться під відео.

На записі дівчина називає себе Поліною, каже, що дуже шкодує про свій вчинок і обіцяє, що більше цього не повториться.

«Я усвідомлюю свою провину», — каже дівчина.

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Дата публікації 17:40, 04.06.26 Кількість переглядів 136 Роками душить тварин і знімає це на відео: 17-річна живодерка з Павлограда записала вибачення

Що загрожує за жорстоке поводження з тваринами

Наразі провадження відкрито за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами. Ця стаття передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк від 1 до 3 років або позбавленням волі на строк від 2 до 3 років з конфіскацією тварини. Якщо ж слідство встановить обтяжувальні обставини або інші епізоди, покарання може бути суворішим.

Водночас питання відповідальності ускладнюється тим, що йдеться про неповнолітню.

Адвокатка Марина Бекало в коментарі ТСН.ua пояснила, що за жорстоке поводження з тваринами передбачена кримінальна відповідальність за ст. 299 КК у вигляді обмеження волі або позбавлення волі строком на 1–3 роки.

За вчинення таких дій з особливою жорстокістю, повторне вчинення або зняття акту насильства на фото чи відео та поширення таких матеріалів, карають більш суворо — від 5 до 8 років позбавлення волі, з конфіскацією тварин.

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«Кримінальна відповідальність настає з 16 років, та проблема в даному випадку в тому, якщо кривдниця тварин є неповнолітньою (яка ще не досягла цього віку). Тоді до неї можуть застосувати примусові заходи виховного характеру, а її батьків мають притягнути до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків», — пояснила Марина Бекало.

На жаль, за словами адвокатки, відповідальність батьків дуже незначна у разі вчинення неповнолітніми дітьми кримінального правопорушення та обмежується лише штрафом від 1700 до 5100 грн.

«Оскільки така жорстокість у дітей викликана здебільшого психологічними порушеннями, насильством в родині чи іншими обставинами, які потребують корекції, то до таких дітей та родин мають бути застосовані як спеціальні заходи виховного характеру, так і більш суворе покарання батьків. Чого, на жаль, в нашій правовій системі не передбачено та не практикується», — каже адвокатка.

Якщо ж дівчинці вже виповнилося 16 років, вона може понести кримінальну відповідальність. Остаточну правову оцінку її діям мають дати слідчі та суд.

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