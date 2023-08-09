Роковини збройної агресії РФ: як Грузія вшановує 15-ту річницю вторгнення Росії

Грузія, що постраждала від російського вторгнення 15 років тому, досі веде бій за свою незалежність та територіальну цілісність, долаючи труднощі та намагаючись мобілізувати підтримку зі світового співтовариства.

Російська війна в Грузії 2008 року залишила значний відбиток на внутрішній політиці країни, відносинах зі Заходом та її шляху до євроатлантичних структур, який вимагає від Грузії міцної єдності та докладних зусиль для забезпечення суверенітету.

Про те, як Росія вторглася до Грузії 15 років тому пригадала Оксана Ткаченко.

Нині у Грузії відзначають 15-ті роковини від початку російського вторгнення. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі під час свого виступу наголосила, що усім грузинам час схаменутися і зрозуміти, що є спільний ворог - із таким закликом до співвітчизників звернулася.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі / Фото: ТСН

"Той факт, що Росія є окупантом і агресором, ми знаємо давно, як і весь світ. Я просто хочу ще раз підкреслити, що у нас є правильний мирний план, який приведе до деокупації наших територій і єдності раз і назавжди", - наголосив прем'єр країни Іраклій Гарібашвілі.

Водночас навіть щодо пам'ятної дати в країні досі точаться суперечки. Офіційно це 8 серпня, але насправді Росія ввела свої перші підрозділи до Цхінвалського регіону на день раніше. Чимало грузинів вважають, що 8 число нав'язане російською пропагандою. Серед них і президентка країни Саломе Зурабішвілі.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі / Фото: ТСН

"Ворог бореться з нами зброєю та м’якою силою, що особливо помітно останнім часом, і для цього потрібна наша єдність", - наголосила вона.

Зурабішвілі недарма згадує про м'яку силу ворога. Чинна провладна партія "Грузинська мрія" взяла російський курс. Попри трагедію, яку пережила 2008-го - після повномасштабного вторгнення до України не ввела санкцій проти Росії, побоюючись нової агресії, спробувала запровадити закон про іноагентів за прикладом Москви і відновила авіасполучення з країною-агресоркою.

Грузини зустріли російських туристів бурхливими протестами / Фото: ТСН

На початку серпня до грузинського порту Батумі спробував зайти туристичний лайнер, який місцеві активісти зустріли бурхливими протестами. У бік автобусів полетіли яйця. Ті ж поодинокі російські подорожувальники, яким вдалося зійти на берег, вдавали, що ніякої агресії 15 років тому не було, натомість повторювали наративи кремлівської пропаганди, мовляв то вони звільняли Абхазію.

Однак, як саме Росія звільняла Абхазію та Південну Осетію влітку 2008-го бачив увесь світ. За кілька місяців до вторгнення у пресі активно підігрівали антигрузинські настрої. Москва почала підтягувати війська до невизнаних республік: спершу під виглядом миротворців, потім під приводом навчань.

Російська техніка в Грузії / Фото: ТСН

"7-го вранці рано зайшли. 58-та армія російська. Це була броньована техніка, дуже багато", - пригадує посол Грузії в Україні 2017-2019 років Гела Думбадзе.

Тоді сценарій подальших дій Росії був страшенно схожий на той, за яким вона намагається знищити Україну. Замість слова "війна" Москва використовувала назву "спецоперація з примусу до миру", не оприлюднювала справжніх утрат і головне - війська агресора цілили не лише по військових, а й по цивільних об'єктах. Бойові дії тоді були на суші, на морі та в повітрі.

Російська техніка в Грузії / Фото: ТСН

Пропозицію тодішнього президента Михеїла Саакашвілі припинити вогонь російська влада проігнорувала, а за кілька днів завдала грузинській армії поразки. Жертвами 5-денних боїв з грузинського боку стануть 228 цивільних осіб, 169 військових і 19 поліцейських. Понад 150 тисяч людей вимушено покинуть свої домівки.

Росія згодом підпише мирну угоду, але не виконуватиме її умов. Не відведе війська, зберігатиме присутність в Абхазії та Південній Осетії, визнає самопроголошені республіки незалежними, та фактично візьме на себе їхнє фінансове забезпечення.

Російська техніка в Грузії / Фото: ТСН

Тоді Грузія фактично лишилася сам-на-сам із агресором. Захід вирішив не йти на конфронтацію з Росією, не посилював тиску і не запроваджував санкцій. Єдину міжнародну моральну підтримку Тбілісі отримав від президентів України, Польщі, Литви, Латвії та Естонії.

12 серпня, коли було оголошено про припинення вогню, вони приїхали у столицю Грузію і взяли участь в акції солідарності на центральній площі. А от українська преса вийшла із заголовками: "Наступною буде Україна".

І не помилилася, бо слабка реакція Заходу лише дала сигнал Володимиру Путіну, що можна безкарно продовжувати далі. Уже за 6 років росіяни захопили Крим. І тепер сценарій, відпрацьований у Грузії, Росія повторює у значно більших масштабах в Україні. Хоча нині агресор платить за неї значно вищу ціну, і про це у своєму традиційному вечірньому зверненні нагадав український президент Володимир Зеленський.

"Коли Україна виграє цю війну, це не тільки зупинить експансію російської агресії, це не тільки врятує інші нації від того, через що ми проходимо - Україну, Грузію та Молдову. Наша перемога поверне нормальне життя всім – покладе кінець російській окупації", - наголосив президент Зеленський.

Про те, що апетити Москви нікуди не зникли кажуть чимало грузинів. Багато з них обурені проросійським курсом чинної влади і кажуть, що не забули про кривавий удар Кремля.

Минулого року проросійська політика чинного уряду Грузії уже коштувала їм відмови у статусі давно омріяного кандидатства у Євросоюзі. Основною причиною стало те, що Тбілісі не приєднався до міжнародних санкцій. З цієї ж причини - загальмувався і шлях Грузії до НАТО.

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