Діти, яких повернули з окупації та Росії 27 листопада / © ТСН

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На підконтрольну Україні територію вдалося повернути дев’ятьох дітей та дорослу вихованку будинку-інтернату, які перебували в Росії та на окупованих територіях. Деякі родини чекали на цю зустріч по чотири роки.

Про це повідомили кореспондентка ТСН Олена Гущик, президент України Володимир Зеленський та омбудсман Дмитро Лубінець.

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Офіс омбудсмана в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA за посередництва першої Леді США Меланії Трамп повернув дев’ятьох дітей та 29-річну вихованку Олешківського дитбудинку-інтернату з тимчасово окупованих територій та Росії.

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Це вже сьоме таке повернення за сприяння першої Леді США. Загалом за її посередництва на підконтрольну Україні територію повернули 40 осіб, серед них — 39 дітей і одна повнолітня вихованка будинку-інтернату.

Повернені діти перебували на тимчасово окупованих територіях

Херсонської та Запорізької областей, у Криму, а також на території Російської Федерації. Наймолодшій дитині — 7 років.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення з ТОТ та РФ вдалося повернути 2875 дітей з депортації, примусового переміщення та окупації.

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Україна повернула з окупації та РФ 9 дітей і одну дорослу (6 фото) © ТСН © Володимир Зеленський © Володимир Зеленський © Володимир Зеленський © Володимир Зеленський © ТСН

Дата публікації 15:15, 27.11.26 Кількість переглядів 2 До України з окупації та Росії повернули 9 дітей: перші емоції та історії родин – відео

Історії українських родин, до яких з окупації та РФ повертаються діти

Перед зустріччю з дітьми їхні рідні поділилися з журналістами своїми історіями.

«Чекаю племінника із окупованої території Херсонщини — бачилися востаннє три роки тому. Постійно були на зв’язку — 24/7. Чотири місяці тривав процес підготовки — витягнули мені дитину. Наприкінці липня померла мама, ми звернулися до Офісу омбудсмена — і з тих пір от забираємо. 15 років. Кімнату підготували, а там — все, що хоче дитина. Просив, щоб скоріше побачилися. Дуже сильно хотів, щоб побачилися, бо там дуже тяжко самому, він там сам залишився. Тимчасово в Києві будуть — а там життя покаже», — розповіла пані Ольга.

Валентина Абібулаєва чекає на свою 11-річну племінницю Валерію Левченко.

«Будемо суші робити. Зі мною дівчинка з Мелітополя теж така, забирає своє дитинку. Будемо всі разом жити і робити суші. Чотири роки не бачилися. Вони з Мелітополя. Ми переписувались і дзвонили одне одному — мені передавала адміністрація, як вона, що, і росіяни передавали — і тут мені все дізнавалися. (Племінниця — ред.) жила в притулку. Сама лишилися, нікого там. В неї була мама — моя сестра, але померла. Тому залишилася геть сама», — розповіла жінка.

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Абібулaєва додала, що була рада побачити, як під час війни працюють організації, які допомагають людям, чиї родини опинилися в різних місцях. Вона також зазначила, що планує разом з Валерією поїхати до Німеччини, а згодом повернутися до Мелітополя, оскільки вважає, що місто буде повернуте під контроль України. Жінка наголосила, що хоче повернутися додому, де в родини є сади черешні.

Аліна Сидоренко родом з окупованого Бердянська чекає на свого сина. Жінка поїхала до Чернігівської області, аби владнати проблеми, і тоді почалася повномасштабна війна. Так мати з сином опинилися в розлуці.

«Пару місяців — взагалі без зв’язку. Я не знала як вони. Вони не знали як ми. Я молилася, аби були живі. Далі місцеві влада почала вишки ставити, потім мама знайшла можливість писати через застосунки. Коли ти два тижні не чуєш нічого, а потім приходить повідомлення «ми живі», — це щастя. Я дуже щаслива, що пережили», — розповіла Сидоренко.

Вона також зазначила, що пам’ятає сина ще зовсім маленьким, тоді як хлопчик виріс вже до 120 см. Мати жартома каже, що він уже став «дядьком».

«Вже все готове — ходили з чоловіком, пам’ятаємо, що любить динозаврів. Підібрали по його смаку постіль з динозаврами, обладнали всі кімнати, закупили шкідливих смаколиків усіляких«, — розповіла Сидоренко.

Вона додала, що під час повномасштабної війни не стало бабусі та дідуся сина.

Надія чекає на свого 16-річного брата Олексія.

«Два роки як обірвали зв’язок, але випадковим чином жінка подзвонила, коли він зайшов до неї в гості — і в нас відновився зв’язок. Він дуже боявся спілкуватися, але десь через два тижні сам написав, що йому набридло терпіти і будемо спілкуватися. І ми почали спілкуватися. Я йому писала вночі, щоб бабуся не бачила. Я йому написала, що якщо він захоче повернутись, то це завжди буде актуально. І він через якийсь час написав, що хоче. І коли вже настав цей момент, бабуся дізналася про це від опіки і була трішечки невдоволена тим, що поза її спиною це зробили. Але в неї виходу не було», — розповіла Надія.

Жінка додала, що її синові 6 років. Він не раз бачився з дядьком, адже той завжди приїжджав до них. Мати сподівається, що син пригадає Олексія.

«Я сподіваюся, що він (син — ред.) в якийсь момент згадає, як ми проводили час разом, а ні — надолужить. Він уже доросліший і він його чекає. Першою справою, сказав, поведе його на море, щоб Льоша побачив, де вони навесні будуть купатися», — розповіла Надія.

Початок повномасштабної війни застав сім’ю Надії у Запоріжжі, згодом вона переїхала до Одеси. Востаннє з братом жінка бачилася 17 лютого 2022 року, після чого Олексій поїхав додому до мами у Запорізьку область.

«Він дуже змінився за 5 років. Коли влітку подзвони, я не одразу зрозуміла, що це мій брат — він такий дорослий вже, високий. Я щаслива, що він витримав ці два роки, залишився зі здоровим глуздом. Зараз він вже зовсім не дитина, тому що в нього на очах померла мама, він став значно дорослішим«, — розповіла Надія.

«Коли почалася війна, ми ще спілкувалися, мама дзвонила. Потім мама померла від раку, ми ще спілкувалися і намагалася знайти, як забрати (брата — ред.). Мені бабуся казала „так, звісно, приїжджай, забирай“, але коли дійшла справа, щоб дійсно забрати — мені обірвали зв’язок», — поділилася жінка.

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