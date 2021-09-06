Рош га-Шана в Україні: до Умані приїхали десятки тисяч хасидів, але пустили не всіх

Рош га-Шана в Україні: до Умані приїхали десятки тисяч хасидів, але пустили не всіх

До України на святкування приїде близько 20 тисяч юдеїв.

Юдейський новий рік від 6 до 8 вересня святкують в усьому світі. Традиційно до Умані на могилу релігійного лідера Цадика Нахмана приїжджають десятки тисяч хасидів. Минулоріч через пандемію їх до України не пустили, тож святкували вони просто на білорусько-українському кордоні. Нині ж юдеї почали заїжджати до України ще за тиждень до свята.

Як їх зустрічають та кому можуть відмовити у перетині кордону - у сюжеті ТСН.Ранок 6 вересня.

За день дро початку юдейського нового року рейси в столичному "Борисполі" сідають чи не щогодини в терміналі "В". Юдеї з терміналу виносять валізи і релігійне приладдя. На парковці на них чекають десятки автобусів і везуть до Умані на свято Рош га-Шана.

Хасиди вірять: якщо зустріти Новий Рік на могилі Цадика Нахмана, засновника братславського хасидизму, прийдешній рік буде щасливим. Тож їдуть цілими общинами. Хтось співає пісень, хтось молиться. На когось правоохоронці вже на виході з терміналу складають протоколи за розпивання алкоголю і куріння в людному місці.

До України на святкування приїде близько 20 тисяч юдеїв - це підрахували в прикордонній службі. Там кажуть, що пускають не всіх. Зокрема, 12 паломникам було відмолено у перетині державного кордону, бо не мали смартфона для встановлення застосунку "Вдома", ПЛР-тестів, сертифікатів вакцинації.

За правопорядком лише тут, в аеропорті, стежать сотні поліцейських,а ле у рази більше їх нині в самій Умані. Їм на допомогу вже приїхали правоохоронці і волонтери з Ізраїлю.

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